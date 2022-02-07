Цыгане против миллеровцев. Газпром опять обвинил Кишинев в нарушении договоренностей

19:15 08.02.2022

8 февраля 2022,Алексей Дегтярев

Молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов "Молдовгаза" нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года, заявили в Газпроме.



"Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаза" идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года", – цитирует сообщение Газпрома РИА "Новости".



Там пояснили, что назначенное на 2 февраля заседание наблюдательного совета "Молдовагаза" не было проведено из-за неявки молдавского правительства.



"Предполагалось, что наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита задолженности компании перед группой Газпром за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, предусмотренного протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года", – добавили в российской компании.



Вместо этого молдавское правительство заявило, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. В ней не учитывались предложения Газпрома.



"Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности "Молдовагаза" за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом "Молдовагаза", – заключили в компании.



Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. "Молдовагаз" полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако "Молдовагаз" все же полностью погасил платеж.