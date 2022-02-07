 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-премьер Гройсман решил создать на Украине альтернативное "правительство"
21:45 08.02.2022

Экс-премьер хочет создать на Украине альтернативное правительство |
Бывший премьер-министр Украины (времен президентства Петра Порошенко) Владимир Гройсман предлагает создать в стране некое альтернативное правительство. С таким заявлением он выступил в эфире одного из украинских телеканалов.

Гройсман пояснил, что объединившиеся политики должны воплотить идею создания "Правительства Национального Объединения", которое будет способно сплотить страну и реализовать план ее экономического и политического спасения.

Отметим, что сейчас экс-премьер возглавляет политическую партию "Украинская Стратегия Гройсмана", рейтинг которой находится в пределах статистической погрешности.

Гройсман утверждает, что его "призыв к единству" не является очередным популистским слоганом, типичным для разных политических сил, которые в действительности объединяются вовсе не ради страны, а только против собственных политических оппонентов.

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"Я много слышал от политиков о единстве. А для меня это фейк, потому что после призывов нет действий.

Здесь нужно брать пример с общества. Общество - сплоченное, а власть демонстрирует взаимную борьбу, когда перед нашими границами стоят 130 тысяч хорошо вооруженного войска. Войска, которое показало всему миру, что они не считаются с границами государств", - пугает украинцев российскими военными экс-премьер.

Гройсман завил, что навести порядок можно "только через единство и сплоченность".

По его словам, украинские политики как во власти, так и в оппозиции считают, что свержение друг друга приведет страну в рай.

"Но нет! Будет ад!" - неожиданно говорит экс-премьер из команды политика, пришедшего к власти в результате госпереворота.

"Я понимаю, что доверие к действующей власти уже подорвано. И наверняка они получат свою оценку на следующих выборах. Но до выборов нужно дожить. И желательно, чтобы мы были сплочены и сильны. Без Правительства Национальной Сплоченности, без экономического плана действий мы будем слабыми", - резюмировал Гройсман.

Источник - Русская весна
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