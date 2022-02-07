Шиза. Рос-фигуриста Мозолева обыинили, что он расковырял лед перед японским чемпионом Ханью

22:07 08.02.2022

Фанаты фигуриста Ханю пригрозили россиянину Мозалеву смертью



Фанаты японского фигуриста Юдзуры Ханю атаковали соцсети российского спортсмена Андрея Мозалева. Именно его они назначили виновным в провале короткой программы на Олимпиаде.



Вероятно они решили, что Мозалев постоянно оказывался рядом с японцем на разминке. По их мнению, россиянин мешал ему, пишет "Спорт-Экспресс".



В итоге Instagram Мозалева закрывался на несколько часов. Поступало слишком много угроз. Фанаты Ханю решили, что из-за россиянина во льду появилась лунка, в которую попал японец на сорванном сальхове.



Однако с отключением комментариев в Instagram проблемы россиянина не закончились. Угрозы посыпались в японском сегменте Twitter. Там ему действительно желают смерти.



На данный момент Ханю, после короткой программы идет только восьмым, а Мозалев – 23-й. Произвольную программу фигуристы продемонстрируют в четверг, 10 февраля.



Кирилл Степунин

Авторы: КИРИЛЛ СТЕПУНИН