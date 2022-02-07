Сердар Еламанов - новый глава Госстройавтодора Туркмении

23:22 08.02.2022

Указ Президента Туркменистана о Еламанове С.Г.

07.02.2022

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Назначить Еламанова Сердаргелди Гурбангелдиевича председателем Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог, освободив его от должнос­ти заместителя хякима города Ашхабад.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 7 февраля 2022 года.