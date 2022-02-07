Заместителем секретаря Совбеза Узбекистана назначен Талъат Валиев

00:01 09.02.2022

Заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана назначен Талъат Валиев.



Талъат Шухратович Валиев назначен заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана. Об этом сообщил Telegram-канал "Нигох", близкий к Администрации президента Узбекистана.



На этом посту он сменил Шаякубова Бабура Ахмаджановича, который в январе был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Академии Вооруженных сил Узбекистана.



Талъат Валиев в прошлом работал заместителем председателя Государственного комитета по статистике в сфере IT.