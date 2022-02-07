Новые компромиссы Башара Асада. Найдется ли место для России? - А.Хмелев

00:03 09.02.2022

МОСКВА, 7 февраля 2022,



Алексей Хмелев



Внешняя политика президента Сирии Башара Асада в последние несколько месяцев вызывает настороженность Москвы. Похоже, президент САР готов отступить назад от позиций, достигнутых вместе с Россией и обменять часть суверенитета на финансовую помощь сразу от нескольких источников.



Начиная с осени 2021 года, Сирия пытается восстановить международные контакты, потерянные за годы войны и вынужденной частичной изоляции.



Налаживание отношений с региональными партнерами началось со встречи министра иностранных дел ОАЭ Абдалллы бин Заида Аль Нахайяна с Башаром Асадом, которая состоялась в ноябре 2021 года. На встрече Аль-Нахьян заявил, что его страна, спустя 10 лет после прекращения дипломатических отношений, готова во всем поддержать Сирию и ее народ. По итогам встречи министерство энергетики САР и консорциум эмиратских компаний подписали соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 300 мегаватт вблизи Дамаска.



За этим последовало сближение между Сирией и Иорданией. В октябре в ходе телефонного разговора президент Асад обсудил с королем Абдаллой II перспективы сотрудничества между странами, а уже в декабре было объявлено о возобновлении работы сирийско-иорданской свободной торговой зоны. Новый виток иорданско-сирийских отношений также был ознаменован возобновлением деловой, коммерческой и экономической деятельности после 6-летнего перерыва. Одним из совместных проектов Сирии и Иордании стала организация на территории САР работы сети электростанций, поставляющих электроэнергию в Ливан. В рамках развития торговых отношений в Дамаске прошла выставка торговли и услуг Иордании, между сторонами также состоялся диалог на высоком уровне о возможностях расширения двустороннего сотрудничества в вопросах инвестиций и туристической сфере.



Помимо этого, в последнее время все чаще обсуждается вероятность сближения между Анкарой и Дамаском. По некоторым данным в иорданском городе Акаба состоялась встреча турецких силовиков с сирийскими официальными лицами. В рамках встречи были достигнуты договоренности о передаче Алеппо под турецкий контроль для перезапуска в городе и его окрестностях промышленных предприятий. По информации некоторых источников, для реализации этого проекта Турция готова привлечь финансовые средства из Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.



Наконец, Дамаск не прекращает, а даже, напротив, наращивает темпы сближения с Ираном. Чего стоит соглашение о снижении таможенных пошлин на многие товары, что было подтверждено на январской встрече министра экономики и внутренней торговли Сирии Самера аль-Халила с иранской делегацией. Министр дорог исламской республики и председатель сирийско-иранского экономического комитета Ростам Кассеми на встрече заявил о решимости Ирана помочь сирийскому правительству в восстановлении разрушенной инфраструктуры страны, а также рассказал о перспективе развития сухопутного маршрута, который будет представлен двумя осями, образующими линию между Ираном и Средиземным морем.



В заявлениях по итогам всех этих переговоров сирийское руководство обходит стороной упоминание России. Кроме того, в сирийских средствах массовой информации все чаще проходит идея о том, что Россия, хоть и помогла в ходе войны, уже выполнила свою миссию в Сирии и дальше страна будет жить без оглядки на эту помощь.



Исходя из контактов сирийского правительства с различными международными акторами, видно, что Башар Асад считает возможным строить отношения со всеми "сильными" игроками и решать собственные внешнеполитические задачи на основе принципа полной открытости страны. Однако все положительные итоги новых договоренностей Асада кажутся незначительными на фоне тех усилий, которые приложила Россия, спасая сирийский народ и самого Асада от катастрофы братоубийственной войны. На момент начала операции ВКС РФ в Сирии, Башар Асад контролировал чуть больше 15% территории страны, террористические группировки вплотную подошли к окрестностям Дамаска и были готовы стереть с лица земли и столицу, и руководство страны. Ни одному воинскому контингенту, кроме российского, не удавалось продвинуться на восток от Евфрата и вытеснить боевиков ИГ.



В данном контексте возникает самый важный для России вопрос: какое место Башар Асад на сегодняшний день отводит в "сирийском коктейле" нашей стране? Отметим, что российские дипломаты продолжают отстаивать идею сохранения у власти Асада как единственного легитимного лидера, избранного сирийским народом на свободных выборах. Те же российские дипломаты отбивают нападки "заклятых друзей" Асада на заседаниях Совбеза ООН, когда речь заходит о необоснованных обвинениях.



Россия продолжает оказывать экономическую помощь Сирии, а российские военные - обеспечивать безопасность на территории страны и бороться с террористическими группировками. Сирийская земля и даже воздух пропитаны кровью российских солдат и офицеров, однако Башар Асад, кажется, стал забывать, какая страна пришла ему на помощь в самый критический момент и оказывала поддержку на протяжении всего прошедшего периода. Неужели теперь, после восстановления контроля над большей частью территорий страны, почти полного уничтожения террористической угрозы и укреплений позиций правительства, с Россией, вернувшей Асаду Сирию, можно расстаться? Последние действия сирийского президента демонстрируют именно такую динамику, однако то, что ждет страну в случае потери поддержки со стороны России не сильно заботит Башара Асада. Очевидно, что в очередной раз сиюминутная финансовая выгода кажется Асаду заманчивее сохранения своего главного стратегического партнера.