Вандализм на православных кладбищах Киргизии. Президент Жапаров взял под контроль решение вопроса

00:33 09.02.2022

В Бишкекской епархии 8 февраля состоялась рабочая встреча епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила с заместителем председателя Кабинета министров Эдилем Байсаловым.



В ходе встречи обсуждалась проблема участившихся случаев актов вандализма на православных кладбищах. Байсалов сообщил, что президент Садыр Жапаров взял решение вопроса под личный контроль, "вопрос по кладбищам будет решен, виновные будут наказаны, чтобы предотвратить повторение подобных случаев в будущем".



Также в ходе встречи обсуждалась возможность внедрения в обучающую систему общеобразовательных школ преподавания основ религиозных культур. Целью данной инициативы является формирование у школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа Кыргызстана. В состав предметной области войдет знакомство с основами мусульманской, православной, буддийской, иудаистской и других мировых религиозных культур.



На встрече присутствовали директор Госкомиссии по делам религий КР Тойгонбай Абдыкаров и эксперт отдела исследований, разработки политики и реализации реформ АПКР Замир Турсунбеков.