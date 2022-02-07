Вандализм на православных кладбищах Киргизии. Президент Жапаров взял под контроль решение вопроса

|22:07 Шиза. Рос-фигуриста Мозолева обыинили, что он расковырял лед перед японским чемпионом Ханью
21:45 Экс-премьер Гройсман решил создать на Украине альтернативное "правительство"
19:15 Цыгане против миллеровцев. Газпром опять обвинил Кишинев в нарушении договоренностей
17:15 Токаев распорядился "навести порядок" на отжатом у Назарбаева рынке "Алтын Орда"
17:09 На западе Казахстана несколько суток продолжаются новые массовые акции протеста
16:56 Как устроен силовой отряд семьи Назарбаева: неонацисты, ваххабиты, "Серые волки", - Айнур Курманов
16:50 Макрошкина окрошка. Путин увлекся нафталиновыми переговорами, - М.Ростовский
16:41 В Шымкенте начался суд над беглым банкиром Кольбаевым ("Цесна-банк")
16:36 Прилетит вдруг Токаев в голубом вертолете.., - Марат Асипов
16:29 The Hill: у США появился шанс обойти Китай... в автоЧИПах
16:20 "Жизненно важно для нас". Зачем лидеры постсоветских государств поехали в Пекин, - Филипп Прокудин
15:56 УзбДепутаты не хотят входить в состав России
15:54 Узбекистан и Таджикистан войдут в возрожденный Союз с Россией и Беларусью, - президент А.Лукашенко
15:45 Аким ты был... Институту акиматства в Казахстане 30 лет, - Д.Ашимбаев
12:11 Катарцы построили Таджикистану новую главную мечеть
11:48 Фактор казахстанского урана в политических протестах, - Олег Никифоров
08:46 Юг Казахстана вновь может остаться без поливной воды. Соседи дружески крутят вентиль, - "Э-К"
08:35 Негр-йорубо "Уолли" Адейемо грозит "отрезать" РФ от ключевых технологий... сбора орехов?
07:45 Памирский авторитет Махмадбокир ушел в партизаны. Бадахшан на грани взрыва? - "РО"
06:58 Их нравы. Бордель-небоскреб в Германии не опустел даже в пандемию
06:52 Главный стабилизатор мировой политики. О встрече Путина и Си Цзиньпина, - В.Пироженко
06:50 Бизнес-диалог ЕЭК и предпринимателей на пространстве ЕАЭС, - В.Чушкин
06:16 Веселуха. Китай в ООН пригрозил США ожогами. США признал "суверенитет" Японии над Курилами
06:09 Альянсу КНР и РФ и черт не страшен. Санкционный бумеранг накроет Запад, - В.Малышев
06:06 Борьба с казахской роскошью подскажет России путь, - С.Борзяков
06:01 "Дурной пример". Лидеры стран Африки жалуются на волну переворотов
05:55 Завтра сегодня будет вчера. О методах управления историей, - Андрей Жуков
05:51 Зимние Неолимпийские игры в Пекине. подковерная борьба панды и орла, - К.Батанов
04:53 США объявили награду в $10 млн за информацию о местонахождении главы "Хорасанского эмирата" Гафари
04:38 Штамм "омакрон". Путин заразился бессмысленными переговорами, - А.Колесников
04:33 Вашингтон гонит антикитайскую волну на Тихом океане, - Владимир Скосырев
02:53 Американский гигант Venture Global объявил газовую войну трубопроводам РФ, - "СП"
00:45 Выборы главы Ирака пришлось отложить. Кандидатов в президенты традиционно обвиняют в коррупции, - Р.Мустафин
00:05 Роспосол в Казахстане Бородавкин ждет, что Токаев начнет какие-то реформы
|Вандализм на православных кладбищах Киргизии. Президент Жапаров взял под контроль решение вопроса
00:33 09.02.2022
В Бишкекской епархии 8 февраля состоялась рабочая встреча епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила с заместителем председателя Кабинета министров Эдилем Байсаловым.
В ходе встречи обсуждалась проблема участившихся случаев актов вандализма на православных кладбищах. Байсалов сообщил, что президент Садыр Жапаров взял решение вопроса под личный контроль, "вопрос по кладбищам будет решен, виновные будут наказаны, чтобы предотвратить повторение подобных случаев в будущем".
Также в ходе встречи обсуждалась возможность внедрения в обучающую систему общеобразовательных школ преподавания основ религиозных культур. Целью данной инициативы является формирование у школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа Кыргызстана. В состав предметной области войдет знакомство с основами мусульманской, православной, буддийской, иудаистской и других мировых религиозных культур.
На встрече присутствовали директор Госкомиссии по делам религий КР Тойгонбай Абдыкаров и эксперт отдела исследований, разработки политики и реализации реформ АПКР Замир Турсунбеков.