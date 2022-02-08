Перспективы Казахстана в новом геополитическом ландшафте, - А.Савельев

00:37 09.02.2022

8 февраля 2022 |



Большой передел в Казахстане носит объективный и отчасти вынужденный характер; борьба между давно сформированным кланом Назарбаева и новым кланом Токаева только начинается. Запад и Китай вступили в решительную схватку за богатейшие природные ресурсы республики.



АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ, 8 февраля 2022,



Январские события в Казахстане имеют вполне четкое международное измерение. Краткосрочная помощь ОДКБ законному президенту республики Касыму Токаеву лишь один фактор из тех, что формируют новый геополитический ландшафт региона.



Независимо от того, насколько были справедливы продолжающиеся социальные протесты в Казахстане, в любой ситуации всегда находятся внешние игроки, преследующие исключительно свои корыстные интересы.



Сырьевая экономика Казахстана почти полностью (около 70−80%) принадлежит западным корпорациям, им же реально принадлежит право собственности. Цветная и черная металлургия, нефтяная отрасль - главные статьи казахстанского экспорта еще с середины 1990-х годов находятся в собственности и/или под прямым управлением спекулятивного капитала западных транснациональных корпораций. Реформы, проводившиеся тогда под патронажем Нурсултана Назарбаева под красивыми лозунгами повышения эффективности и привлечения западных инвестиций для модернизации производства, на деле превратились в узаконенный неоколониальный грабеж. Дело доходило до того, что директорами и собственниками крупнейших и знаменитых предприятий, таких как Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Джезказганский и Балхашский медные комбинаты, становились ставленники компаний-трейдеров. Перекупщики продукции построенных еще в советские времена предприятий стали вершителями судеб самих предприятий, рабочих и политики Казахстана. Не лучше обстояло дело и в нефтегазовой отрасли. Впрочем, свои "бусы" в виде дворцов-убежищ на Западе и многомиллиардных счетов в западных и прочих банках семья бывшего члена Политбюро ЦК КПСС получала вполне в колониальном духе.



После прихода к власти Касыма Токаева встал вопрос о власти и собственности. Для нового президента Казахстана было невозможно нести ответственность и сохранять далее политику своего предшественника без реальных экономических рычагов. Крошки со стола пирующих на обнищании Казахстана транснациональных корпораций стали привычны для клана Назарбаева. Международный спекулятивный капитал, оккупант крупнейшей республики, не собирался и не собирается отказываться от завоеванного им положения. Конфликт был неизбежен.



Насколько решительно Токаев будет отстранять от влияния назарбаевский клан и его реальных хозяев, покажет только время. Новый президент будет перераспределять экономическое и политическое влияние в стране, чтобы сохранить и укрепить свою власть. Как человек, долго проработавший в Китае и нуждающийся во внешней поддержке, Токаев, вероятно, будет постепенно и не без проблем замещать западное внешнее влияние на китайское. Россия, оставаясь военно-политическим зонтиком для постсоветского пространства, в силу собственной экономической слабости и высокой международной токсичности не сможет составить конкуренцию ни Западу, ни Востоку.



Большой передел в Казахстане носит объективный и отчасти вынужденный характер; борьба между давно сформированным кланом Назарбаева и новым кланом Токаева только начинается. Запад и Китай вступили в решительную схватку за богатейшие природные ресурсы республики. Анкара со своей идеей "тюркского" мира уже давно включила весь регион в зону своих интересов. Военно-политическая и религиозная составляющие продолжающегося в Казахстане конфликта только отчасти являются отражением его сути.



Конфликт в Казахстане носит комплексный характер и представляет региональную угрозу, игнорировать его не может себе позволить ни одна глобальная держава или страна-сосед. Россия как ведущая страна многочисленных интеграционных объединений - СНГ, ЕАЭС, ОДКБ - должна убедить руководство Казахстана и его граждан в целесообразности более тесной экономической кооперации. Именно это, при условии создания основ социальной справедливости, а не ввод войск поможет умиротворить республику и обеспечить безопасность на протяжении 7600 км российско-казахстанской границы. Внешнее воздействие на Казахстан будет возрастать в меру решительности Касыма Токаева. Военно-политические и националистические вызовы по-прежнему остаются актуальными для страны.



8 февраля 2022

Александр Савельев