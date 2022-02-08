 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.02.2022
00:37  Перспективы Казахстана в новом геополитическом ландшафте, - А.Савельев
00:33  Вандализм на православных кладбищах Киргизии. Президент Жапаров взял под контроль решение вопроса
00:03  Новые компромиссы Башара Асада. Найдется ли место для России? - А.Хмелев
Вторник, 08.02.2022
22:07  Шиза. Рос-фигуриста Мозолева обыинили, что он расковырял лед перед японским чемпионом Ханью
21:45  Экс-премьер Гройсман решил создать на Украине альтернативное "правительство"
19:15  Цыгане против миллеровцев. Газпром опять обвинил Кишинев в нарушении договоренностей
17:15  Токаев распорядился "навести порядок" на отжатом у Назарбаева рынке "Алтын Орда"

17:09  На западе Казахстана несколько суток продолжаются новые массовые акции протеста
16:56  Как устроен силовой отряд семьи Назарбаева: неонацисты, ваххабиты, "Серые волки", - Айнур Курманов
16:50  Макрошкина окрошка. Путин увлекся нафталиновыми переговорами, - М.Ростовский
16:41  В Шымкенте начался суд над беглым банкиром Кольбаевым ("Цесна-банк")
16:36  Прилетит вдруг Токаев в голубом вертолете.., - Марат Асипов
16:29  The Hill: у США появился шанс обойти Китай... в автоЧИПах
16:20  "Жизненно важно для нас". Зачем лидеры постсоветских государств поехали в Пекин, - Филипп Прокудин
15:56  УзбДепутаты не хотят входить в состав России
15:54  Узбекистан и Таджикистан войдут в возрожденный Союз с Россией и Беларусью, - президент А.Лукашенко
15:45  Аким ты был... Институту акиматства в Казахстане 30 лет, - Д.Ашимбаев
12:11  Катарцы построили Таджикистану новую главную мечеть
11:48  Фактор казахстанского урана в политических протестах, - Олег Никифоров
08:46  Юг Казахстана вновь может остаться без поливной воды. Соседи дружески крутят вентиль, - "Э-К"
08:35  Негр-йорубо "Уолли" Адейемо грозит "отрезать" РФ от ключевых технологий... сбора орехов?
07:45  Памирский авторитет Махмадбокир ушел в партизаны. Бадахшан на грани взрыва? - "РО"
06:58  Их нравы. Бордель-небоскреб в Германии не опустел даже в пандемию
06:52  Главный стабилизатор мировой политики. О встрече Путина и Си Цзиньпина, - В.Пироженко
06:50  Бизнес-диалог ЕЭК и предпринимателей на пространстве ЕАЭС, - В.Чушкин
06:16  Веселуха. Китай в ООН пригрозил США ожогами. США признал "суверенитет" Японии над Курилами
06:09  Альянсу КНР и РФ и черт не страшен. Санкционный бумеранг накроет Запад, - В.Малышев
06:06  Борьба с казахской роскошью подскажет России путь, - С.Борзяков
06:01  "Дурной пример". Лидеры стран Африки жалуются на волну переворотов
05:55  Завтра сегодня будет вчера. О методах управления историей, - Андрей Жуков
05:51  Зимние Неолимпийские игры в Пекине. подковерная борьба панды и орла, - К.Батанов
04:53  США объявили награду в $10 млн за информацию о местонахождении главы "Хорасанского эмирата" Гафари
04:38  Штамм "омакрон". Путин заразился бессмысленными переговорами, - А.Колесников
04:33  Вашингтон гонит антикитайскую волну на Тихом океане, - Владимир Скосырев
02:53  Американский гигант Venture Global объявил газовую войну трубопроводам РФ, - "СП"
00:45  Выборы главы Ирака пришлось отложить. Кандидатов в президенты традиционно обвиняют в коррупции, - Р.Мустафин
00:05  Роспосол в Казахстане Бородавкин ждет, что Токаев начнет какие-то реформы
Понедельник, 07.02.2022
22:29  Еще одним зампредом госкадровой службы Казахстана стал очередной мажор Жолманов
19:37  В Оттаве массовые беспорядки - канадский народ свергает семейную клику Трюдо
18:01  Алишер Усманов - кандидат №1 на конфискацию Лондонского имущества среди русских олигархов
16:47  Токаев собрался разорвать спецслужбы Казахстана на несколько частей, - "МК"
16:44  "В Казахстане на самом деле была английская операция против Америки", - М.Делягин
15:31  Как павлодарцы разгромили свой областной акимат (видео)
15:23  Последняя схватка атлантизма и евразийства, - Александр Дугин
15:16  Западный Казахстан не успокаивается. Забастовали работники Мангышлакского атомного энергокомбината
14:28  Власти Таджикистана объявили о росте ВВП на 9%, но стоит ли верить этим цифрам?
11:27  Зачем российская элита затеяла игру в войну? - генерал Л.Ивашов
11:22  Постсоветское пространство отмирает. Почему Путин отказался встречаться с лидерами стран ЦА в Пекине, - "МК"
11:16  В Киргизии массово реабилитируют гос-заговорщиков прошлых лет, - "ВечБишкек"
09:10  Как бандеровцы Казахстан завоевывать хотели, - А.Уваров
07:34  Зимние Игры обострили отношения Пекина и Дели, - С.Строкань
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Перспективы Казахстана в новом геополитическом ландшафте, - А.Савельев
00:37 09.02.2022

8 февраля 2022 |

Большой передел в Казахстане носит объективный и отчасти вынужденный характер; борьба между давно сформированным кланом Назарбаева и новым кланом Токаева только начинается. Запад и Китай вступили в решительную схватку за богатейшие природные ресурсы республики.

АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ, 8 февраля 2022,

Январские события в Казахстане имеют вполне четкое международное измерение. Краткосрочная помощь ОДКБ законному президенту республики Касыму Токаеву лишь один фактор из тех, что формируют новый геополитический ландшафт региона.

Независимо от того, насколько были справедливы продолжающиеся социальные протесты в Казахстане, в любой ситуации всегда находятся внешние игроки, преследующие исключительно свои корыстные интересы.

Сырьевая экономика Казахстана почти полностью (около 70−80%) принадлежит западным корпорациям, им же реально принадлежит право собственности. Цветная и черная металлургия, нефтяная отрасль - главные статьи казахстанского экспорта еще с середины 1990-х годов находятся в собственности и/или под прямым управлением спекулятивного капитала западных транснациональных корпораций. Реформы, проводившиеся тогда под патронажем Нурсултана Назарбаева под красивыми лозунгами повышения эффективности и привлечения западных инвестиций для модернизации производства, на деле превратились в узаконенный неоколониальный грабеж. Дело доходило до того, что директорами и собственниками крупнейших и знаменитых предприятий, таких как Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Джезказганский и Балхашский медные комбинаты, становились ставленники компаний-трейдеров. Перекупщики продукции построенных еще в советские времена предприятий стали вершителями судеб самих предприятий, рабочих и политики Казахстана. Не лучше обстояло дело и в нефтегазовой отрасли. Впрочем, свои "бусы" в виде дворцов-убежищ на Западе и многомиллиардных счетов в западных и прочих банках семья бывшего члена Политбюро ЦК КПСС получала вполне в колониальном духе.

После прихода к власти Касыма Токаева встал вопрос о власти и собственности. Для нового президента Казахстана было невозможно нести ответственность и сохранять далее политику своего предшественника без реальных экономических рычагов. Крошки со стола пирующих на обнищании Казахстана транснациональных корпораций стали привычны для клана Назарбаева. Международный спекулятивный капитал, оккупант крупнейшей республики, не собирался и не собирается отказываться от завоеванного им положения. Конфликт был неизбежен.

Насколько решительно Токаев будет отстранять от влияния назарбаевский клан и его реальных хозяев, покажет только время. Новый президент будет перераспределять экономическое и политическое влияние в стране, чтобы сохранить и укрепить свою власть. Как человек, долго проработавший в Китае и нуждающийся во внешней поддержке, Токаев, вероятно, будет постепенно и не без проблем замещать западное внешнее влияние на китайское. Россия, оставаясь военно-политическим зонтиком для постсоветского пространства, в силу собственной экономической слабости и высокой международной токсичности не сможет составить конкуренцию ни Западу, ни Востоку.

Большой передел в Казахстане носит объективный и отчасти вынужденный характер; борьба между давно сформированным кланом Назарбаева и новым кланом Токаева только начинается. Запад и Китай вступили в решительную схватку за богатейшие природные ресурсы республики. Анкара со своей идеей "тюркского" мира уже давно включила весь регион в зону своих интересов. Военно-политическая и религиозная составляющие продолжающегося в Казахстане конфликта только отчасти являются отражением его сути.

Конфликт в Казахстане носит комплексный характер и представляет региональную угрозу, игнорировать его не может себе позволить ни одна глобальная держава или страна-сосед. Россия как ведущая страна многочисленных интеграционных объединений - СНГ, ЕАЭС, ОДКБ - должна убедить руководство Казахстана и его граждан в целесообразности более тесной экономической кооперации. Именно это, при условии создания основ социальной справедливости, а не ввод войск поможет умиротворить республику и обеспечить безопасность на протяжении 7600 км российско-казахстанской границы. Внешнее воздействие на Казахстан будет возрастать в меру решительности Касыма Токаева. Военно-политические и националистические вызовы по-прежнему остаются актуальными для страны.

8 февраля 2022
Александр Савельев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644356220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
- Будут приняты меры по обеспечению южных регионов РК поливной водой - Правительство
- Государственный секретарь Ерлан Карин встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой
- Кадровые перестановки
- Аким ты был...
- В Правительстве обсудили послабления в порядке пересечения Государственной границы Казахстана
- В Мажилисе презентован законопроект "О личном подсобном хозяйстве"
- О ситуации в банковском секторе
- Аким Мангистауской области отреагировал на требования рабочих о повышении зарплаты
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  