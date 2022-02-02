Умирает ли демократия - или Америка распадается? - Патрик Бьюкенен

00:55 09.02.2022

УМИРАЕТ ЛИ ДЕМОКРАТИЯ - ИЛИ АМЕРИКА РАСПАДАЕТСЯ?



02.02.2022

США

Патрик Бьюкенен

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Если предпосылки демократии и государственности исчезают, определенное разделение Америки не неизбежно и даже желательно.

"Что мы подразумеваем под Революцией? Войну? Она не была частью Революции; она была лишь ее результатом и следствием из нее. Революция была в умах людей".



Что имел в виду Джон Адамс, когда писал это Томасу Джефферсону в 1815 году, после того как оба послужили на посту президента?



Адамс говорил, что Америка, страна, которая взялась за оружие и боролась за свою независимость от англичан, уже была нацией – до 1775 года.



Америка существовала до Конституции, говорит Адамс. Америка была задумана и рождена до того, как он и Джефферсон начали писать Декларацию независимости в Филадельфии в 1776 году. Америка возникла еще до Лексингтона и Конкорда в 1775 году.



Следствием того, что написал Адамс, является то, что Америка и республика, созданная Конституцией, – это не одно и то же.



В то время как Америка является страной, республика – это форма правления, созданная для этой страны в Филадельфии в 1787 году.



"Республика, если вы сможете ее сохранить", – сказал Бен Франклин даме, которая спросила, какое правительство они создали для уже существующей нации, когда он вышел с этого конституционного съезда.



О чем же тогда сокрушаются наши элиты, когда говорят, что популисты, правые и трамписты подвергли риску "нашу демократию"?



Ответ: Они имеют в виду не Америку как страну или Америку как нацию, а нашу политическую систему в том виде, в каком она сложилась.



И какова природа угрозы, которую они видят?



Предпосылкой демократии является признание и уважение результатов выборов, и если их неоднократно оспаривать, это представляет собой смертельную угрозу. И в этом заключается нынешняя опасность.



Тем не менее, существуют и другие предварительные условия, не только для демократий, но и для стран, которые были перечислены в документах федералистов: "Провидению было угодно подарить эту единую страну единому народу – народу, происходящему от одних и тех же предков, говорящему на одном языке, исповедующему одну и ту же религию, придерживающемуся одних и тех же принципов правления, очень схожему в своих манерах и обычаях... Эта страна и этот народ, похоже, созданы друг для друга, и, похоже, таков был замысел Провидения, что наследство, столь подходящее и удобное для группы братьев, объединенных друг с другом самыми прочными узами, никогда не должно быть разделено на ряд антиобщественных, ревнивых и чуждых суверенитетов".



Джон Джей описывал предпосылки нации, страны, народа. Существуют ли эти предпосылки все еще в Америке?

"Единый сплоченный народ"? "Группа братьев"? Общее происхождение, общая религия, общий язык, общие обычаи и манеры?



Это может описать Америку 1789 года. Описывает ли это Америку 2022 года? Или фраза Джея "ряд асоциальных, ревнивых и чуждых суверенитетов" лучше описывает сегодняшнюю Америку?



Хиллари Клинтон однажды списала половину сторонников Трампа, почти четвертую часть нации, в "корзину достойных сожаления... расистов, сексистов, гомофобов, ксенофобов, исламофобов... фанатиков", которые "неисправимы".

Предположим, что наши элиты, которые часто повторяют то, что Хиллари Клинтон сказала о популистских правых трампистах, согласны с ней.



Почему добродетельные либералы хотят продолжать политическое сотрудничество с подобными людьми? Почему бы им не заявить, что если выборы снова приведут к власти таких людей, мы не хотим быть частью системы или государства, которые привели к столь невыносимому результату?



Почему захват всех трех ветвей власти такими людьми, как Хиллари Клинтон, не может быть причиной для роспуска Союза?



Как демократия может быть превосходной формой правления, если она может предоставить республику таким людям, как эти, и, возможно, дважды?



Если врагами прогрессистов являются "нацисты" и "фашисты", то почему бы прогрессистам не оказать сопротивление и не отвергнуть их правление, вместо того чтобы сотрудничать с ними в управлении страной?



Почему бы хорошим людям не бороться за отмену выборов, которые дали большинство таким "достойным сожаления" людям?



Имеют ли заповеди демократии приоритет над требованиями приличия? Вместо того чтобы править совместно с такими людьми, почему бы не удалиться от них как можно дальше?



Дело в том, что могут исчезнуть не только предпосылки демократии, но и предпосылки государственности.

Опять же, американских правых сегодня обычно сравнивают с нацистами, фашистами и куклуксклановцами. Почему хорошие либеральные демократы должны смириться с победой на выборах и будущим правлением нацистов и фашистов, а не стремиться свергнуть его любыми необходимыми средствами?



И как вы можете считать американскую демократию образцом для человечества, если по прошествии двух столетий она породила десятки миллионов граждан, подобных тем, которых описала Хиллари Клинтон?



И, опять же, если предпосылки демократии исчезают и предпосылки государственности исчезают, разве отделение какого-то рода не неизбежно и даже желательно?



В конечном счете, логика нашей ситуации должна привести нас к рассмотрению чего-то подобного. Попытка Западного Мэриленда отделиться и присоединиться к Западной Вирджинии и попытка Восточного Орегона отделиться и присоединиться к Айдахо могут быть предвестниками того, что должно произойти.