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Сделать Китай: что демонстрирует поездка Энтони Блинкена в АТР, - Н.Портякова
01:49 09.02.2022

Сделать Китай: что демонстрирует поездка Энтони Блинкена в АТР
И кто пока выигрывает геополитическую конкуренцию за страны Тихого океана

Наталия Портякова

Госсекретарь США Энтони Блинкен 9 февраля встретится в Австралии со своими визави по неформальному альянсу QUAD, объединенному задачей совместного противостояния Китаю. А после этого проведет на Фиджи переговоры с лидерами небольших тихоокеанских наций, многие из которых прочно попали под экономическое влияние КНР. Нынешнее турне шефа американской дипломатии, предпринятое в разгар эскалации на Украине, демонстрирует: для США борьба с Китаем остается главным приоритетом. О том, с каким успехом идет конкуренция Вашингтона и Пекина за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - в материале "Известий".

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Азиатское, а точнее, тихоокеанское, турне госсекретаря США Энтони Блинкена пришлось на момент нарастающей эскалации Запада и России вокруг Украины. И во многом было призвано показать, что, невзирая на серьезность кризиса в центре Европы, главной в долгосрочном плане для США все же считается борьба с Китаем. По крайней мере, именно так новости восприняли в Пекине. Решение Блинкена посетить Азию доказывает, что "кризис на Украине не так серьезен, как его раздували американские СМИ", и что фокус стратегии США, нацеленной на Китай, остается неизменным, заметил изданию Global Times замдиректора Центра американских исследований Фуданьского университета Синь Цян.

Первым пунктом турне руководителя Госдепа станет австралийский Мельбурн, где 9 февраля пройдет встреча глав МИД четырехстороннего альянса QUAD, в последнее время нередко именуемого азиатским НАТО. Как сообщил журналистам помощник госсекретаря Дэниел Критенбринк, эти переговоры будут направлены на дальнейшее укрепление и институционализацию блока.

Как известно, созданный еще 15 лет назад неформальный альянс США, Австралии, Японии и Индии ставил во главу угла вопросы безопасности под негласным лозунгом совместного противостояния Китаю. Но как недавно признал глава австралийского минобороны Питер Даттон, США и их союзники уже "уступили" Пекину в Южно-Китайском море, позволив ему построить там искусственные острова и оборонительные базы. И предупредил, что Запад рискует "потерять и следующее десятилетие", если не будет решительнее противостоять экспансии КНР в этом обширном регионе.

Впрочем, еще первый очный саммит лидеров QUAD, состоявшийся в сентябре 2021 года, показал: надежды США на форсированное развитие сотрудничества между "индо-тихоокеанскими демократиями" именно в области безопасности не особо оправдываются. Во многом из-за нежелания излишне обострять противостояние с Китаем со стороны Индии.

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Отчасти размывание повестки безопасности внутри QUAD было компенсировано созданием минувшей осенью США, Великобританией и Австралией трехстороннего партнерства в сфере безопасности AUKUS. Серьезную озабоченность появление такого союза вызвало, к слову, не только в Китае, но и в России, что нашло отражение в совместном заявлении лидеров двух стран 4 февраля.

Экономический арсенал

Вместе с тем в последнее время США решили, что бороться с китайским влиянием в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет целесообразно и экономическими мерами. Причем привлекая к сотрудничеству не только крупных игроков региона, но и небольшие островные нации. Сразу после встречи с коллегами по QUAD Энтони Блинкен перелетит на Фиджи, где американских госсекретарей не видели с 1985 года, чтобы пообщаться с лидерами 18 соседних стран о развитии экономических связей, безопасности на море и даже о борьбе с незаконным рыболовством.

Более того, в ближайшее время администрация Джо Байдена обещала представить свою новую Индо-Тихоокеанскую экономическую программу, предполагающую тесное сотрудничество со странами региона по вопросам цифровой торговли, цепочек поставок и экологически чистых технологий. Как не раз открыто признавали американские политики, эта будущая стратегия должна восполнить пробелы в азиатской политике США, образовавшиеся в результате решения Дональда Трампа выйти в 2017 году из Транстихоокеанского партнерства, считавшегося надежным противовесом Китаю в регионе.

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- Очевидно, Запад, особенно США, считает, что отсутствие четкой стратегии в течение последнего десятилетия позволило Китаю использовать свои ресурсы, расширить экономическое присутствие и оказать широкое влияние в регионе. И тот факт, что политическая идеология КНР расходится с западной практикой, на фоне растущей напористости Китая на мировой арене вызывает озабоченность Запада. Потому он и пытается противостоять этому с помощью своей собственной стратегии, - сказал "Известиям" эксперт Школы политики и международных отношений Университета Ноттингема Лай Хунъи.

В отличие от США Китай действительно не сидел сложа руки, активно расширяя свое экономическое присутствие на тихоокеанских островах. За последние годы ряд стран региона присоединился к глобальному инфраструктурному проекту КНР "Пояс и путь", а в 2019 году два государства - Соломоновы острова и Кирибати - в обмен на китайскую помощь отказались от диппризнания Тайваня.

- В последнее десятилетие Китай явно использует свое экономическое присутствие для укрепления влияния, отвлечения и противодействия внешним усилиям, которые ставят под сомнение внутреннее или внешнее поведение Китая, - признал Лай Хунъи.

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Активное проникновение китайских денег в регион позволило КНР заручиться новыми голосами в свою пользу в ООН, а в США породило опасения о появлении у соперника возможностей для создания военных баз в регионе. Как заметил в январе координатор США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл, Тихий океан вполне способен быть той частью мира, где китайцы могут преподнести планете "стратегический сюрприз", намекая на приписываемые Пекину амбиции по созданию там военных баз.

Коса на камень

Сами страны АТР в своем большинстве не горят желанием однозначно выбирать между США и Китаем: сильно завися экономически от торговли с Пекином, они не хотят становиться еще и политически зависимыми от КНР, рассматривая Штаты как способ уравновесить ситуацию. Такое мнение "Известиям" высказал эксперт по Китаю из Баллиол-колледжа при Оксфордском университете Эйк Фрейманн.

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При этом он признал: инструментов для расширения экономического взаимодействия США с АТР у администрации Байдена не так много. И демократы, и республиканцы выступают против возвращения в Транстихоокеанское партнерство, опасаясь за американские рабочие места, вместо этого настаивая на более узких соглашениях по таким вопросам, как цифровая торговля. Но для конкуренции с Китаем в экономическом плане этого, по мнению эксперта, недостаточно.

- Вашингтон подталкивает Австралию и Японию к увеличению инвестиций в соседние с ними страны, особенно в небольшие островные государства Тихого океана, где Китай активно стремится к влиянию. И в краткосрочной перспективе эти меры были успешными. Например, союзники по "четверке" недавно заблокировали потенциальный подводный кабель Китая к островам Тихого океана и помогли навести порядок после беспорядков на Соломоновых островах (имевших во многом антикитайскую направленность). Но будут ли они эффективными в долгосрочной перспективе, неясно, - резюмировал британский синолог.

При этом раскачиваться союзникам некогда. Как признал тот же Курт Кэмпбелл, "у нас очень мало времени на работу с такими партнерами, как Австралия, Новая Зеландия, Япония, Франция, которые заинтересованы в Тихом океане, чтобы активизировать нашу игру по всем направлениям". Это значит, что вне зависимости от развития противостояния с Россией в Европе США активно продолжат и оспаривание позиций Китая в АТР.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644360540
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