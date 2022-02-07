 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Восстание Канады - веселое и задорное, - В.Прохватилов
01:51 09.02.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Восстание Канады

"Это напоминает задор и энтузиазм первомайских демонстраций в СССР и крепость духа в битве под Сталинградом!"

В Канаде массовый протест водителей-дальнобойщиков против принудительной вакцинации перешел в "общенациональное восстание", заявил 5 февраля начальник полиции Оттавы Питер Слоули.

Протест не стихает вторую неделю. Оттава, по признанию мэра Джима Уотсона, "полностью вышла из-под контроля". Дальнобойщики парализовали центр Оттавы автомобилями и палатками, перекрывающими дороги. Мэр ввел в Оттаве чрезвычайное положение, но оно носит символический характер.



Столичные власти скупили все номера в городских отелях, чтобы людям, прибывающим из разных провинций для поддержки "Конвоя свободы" негде было переночевать. В ответ горожане запустили по сетям призыв: "СРОЧНО! Сообщают, что в Оттаве невозможно снять отель на ночь! Люди из Торонто и Монреаля едут в столицу на машинах поддержать конвой…. Им нужен ночлег на одну ночь, так как все номера в округе недоступны... Все, кто может принять у себя гостей столицы, отзовитесь! Будем пытаться координировать приезжающих и принимающих".

"В воскресенье [5 февраля] вечером экипированная как для сражений полиция явилась на бейсбольный стадион на улице Ковентри, где находились основные запасы топлива для тракеров, и конфисковали его. "Позор!" – скандировали находившиеся на стадионе сторонники протеста. В ответ два человека были арестованы", – пишет "Русская Оттава".

В сетях сразу запустили акцию Bring a Can (принеси канистру), и на следующее утро десятки жителей города пришли к дальнобойщикам с канистрами, полными дизельного топлива.

Под давлением властей платформа GoFundMe, на которой было собрано 10 миллионов канадских долларов для помощи "Конвою свободы", прекратила выплаты дальнобойщикам, заявив, что распределит эти деньги среди благотворительных организаций. Канадцы, доверившие свои деньги сервису, назвали это воровством. Юристы рекомендовали дальнобойщикам потребовать возврата денег через банк.

Одна из организаторов "Конвоя свободы Тамара Лич стала использовать сервис для сбора средств GiveSendGo. Уже собраны деньги на еду, напитки, проживание для протестующих, которые намерены оставаться в Оттаве до победы. Идет также сбор средств через биткойны; за несколько дней кампания собрала около 2200 пожертвований на сумму $84 тысячи.

Правительство пытается организовать информационную блокаду "Конвоя свободы". Как рассказали канадцы в интервью российским СМИ, "в новостях абсолютно ничего не показывают. В Оттаве вырубали интернет – народ ведь прямые трансляции оттуда ведет… Сейчас… восстановили. Аккаунт движения [Конвой свободы] на Фейсбуке, где было 800 тысяч подписчиков, просто закрыли. Премьер спрятался, а на все большие каналы коммуникаций наложили запрет. Сейчас они в спешном порядке готовят закон… для контроля в социальных сетях мелких аккаунтов… Только в русских новостях еще есть информация об этом, а во всем мире молчат!"

В провинции Альберта дальнобойщики на пять дней перекрыли границу с Соединенными Штатами, причем с обеих сторон. Американские дальнобойщики пришли на помощь "Конвою свободы". "Их хотели растаскивать тракторами фермеров, но под различными предлогами и фермеры, и руководство транспортных компаний отказываются помогать правительству… И среди полицейских много тех, кто поддерживает протест".

Канадские консерваторы отстранили от руководства партии нерешительного Эрина О’Тула; временным лидером стала Кэндис Берген. В своем выступлении в палате общин она раскритиковала премьер-министра Джастина Трюдо и потребовала, чтобы он извинился за то, что назвал дальнобойщиков расистами. Депутат парламента от Консервативной партии Пьер Пуальевр заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост премьер-министра, чтобы "сделать канадцев самыми свободными людьми на земле". Его поддержало большинство однопартийцев.

Через пограничный переход Coutts в Канаду на помощь "Конвою свободы" проскакали несколько сотен американских ковбоев с канадскими флагами и флагами с надписью Trump.

Полиция Оттавы уже попросила власти использовать армию против демонстрантов, но Трюдо, продолжающий прятаться от митингующих под предлогом заражения коронавирусом, не решается.

Тем временем требования протестующих все больше политизируются. Тысячи человек вышли в выходные дни на демонстрации протеста в Оттаве, Торонто, Квебеке, Фредериктоне, Виннипеге. "Мы все устали от запугивания, от жизни в одной большой тюрьме. Мы просто хотим вернуться к нормальной жизни без необходимости вводить в свои вены яд, который они называют вакцинами", – заявляют протестующие.

Несмотря на информационную блокаду "Конвоя свободы", тот факт, что дальнобойщики прибыли во все города Канады, уже не скрыть. Организаторы движения хорошо подготовились к длительной осаде канадской столицы. Они разводят костры, разворачивают переносные сауны и надувные палатки для своих детей возле здания парламента, жарят хот-доги, раздают выпечку.

Перед лицом хорошо организованного протеста правительство растерялось. "Протестующие в Оттаве добились своего. Вся страна услышала их точку зрения", – сказал министр транспорта Омар Альгабра. Однако проблема не в том, чтобы власти услышали, чего хочет народ. Проблема том, способны ли власти выполнить требования большинства. Координатор протеста Джим Торма заявил информационному агентству AFP, что протестующие не отступят: "Мы собираемся протестовать столько, сколько потребуется", чтобы добиться отмены всех ограничений.

В США на телеграм-канале Convoy to Save America организовали группу "Народный конвой США", который готовится двинуться на Вашингтон: "Мы непреклонны в поддержании патриотического, мирного, целенаправленного и законного протеста. Боже, благослови всех дальнобойщиков и сторонников на USAPeoplesConvoy... Боже, благослови людей во всем мире, в единстве выступающих за СВОБОДУ!"

Гражданка Канады Ирина Мухина написала в Фейсбуке: "Вчера мы были в Оттаве, где дальнобойщики стоят на холме. Это нечто ! Я не помню такого фонтана энтузиазма и радости. Это мне напоминает задор и энтузиазм первомайских демонстраций в СССР и крепость духа в битве под Сталинградом!"

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644360660
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