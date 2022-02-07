Таджикистан и правительство Талибан: от непризнания до экспорта электроэнергии

01:57 09.02.2022

Прошло около полугода с тех пор, как талибы (запрещены в РФ) вновь захватили власть в Афганистане. Пока ни одна страна в мире не признала "Исламский Эмират", созданный этим движением по соседству с Таджикистаном.



С 25 августа 2021 года Таджикистан призывает сформировать в Афганистане инклюзивное правительство, где бы "таджики заняли достойное место". Талибан же считает, что его правительство имеет широкое представительство и требует, чтобы никто не вмешивался в их дела. Обе стороны также продемонстрировали свои военные возможности вдоль линии границы.



Несмотря на обмен угрозами и предупреждениями, два соседа в то же время уже достигли соглашения об экспорте таджикской электроэнергии в Афганистан, а талибы к тому же заявляют, что они увеличили товарооборот с Таджикистаном. Но как?



Отношения с Талибаном или с населением Афганистана?



Алим Шерзамонов, таджикский оппозиционер, сказал, что "антиталибские настроения в Таджикистане очень сильны" и что официальная позиция страны "в основном работает на поддержание имиджа президента Рахмона". Он уверен, что "имеют место также и закулисные сделки".



"Примером одной из таких сделок является экспорт электроэнергии из Таджикистана в Афганистан. Об этом отчиталось само правительство Таджикистана. Несмотря на то, что в самом Таджикистане население не полностью обеспечено электроэнергией, ее экспорт в Афганистан растет", - пояснил Шерзамонов.



Руководство "Барки Точик" подтвердило факт поставок электроэнергии в Афганистан, но опровергло утверждения об увеличении ее экспорта. Руководитель "Барки Точик" сообщил на пресс-конференции 31 января, что в 2021 году Таджикистан поставил Афганистану более 1 млрд. 257 млн. кВт/ч электроэнергии на сумму 56 млн долларов. Министр энергетики Далер Джума заявил, что эти поставки носят "социальный характер".



Глава таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода заявил на пресс-конференции 2 февраля, что экспорт в Афганистан в прошлом году увеличился на 15 млн сомони и, в свою очередь, из Афганистана в Таджикистан ввезено товаров на сумму более 2 млн сомони.



В то же время министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил на пресс-конференции 2 февраля, что позиция Душанбе в отношении правительства талибов в Афганистане не изменилась, но страна готова открыть мосты и пограничные переходы для оказания международной гуманитарной помощи. По его словам, Таджикистан также рассматривает возможность отправки гуманитарной помощи афганскому народу.



Таджикские эксперты расходятся во мнениях относительно состояния и перспектив сотрудничества между Душанбе и Кабулом.



Хилватшохи Махмуд, таджикский журналист и аналитик, называет позицию Душанбе "правильной" и сказал, что сотрудничество по поставкам электроэнергии в Афганистан носит "экономический характер".



Он сказал: "Это экономические отношения, которые также и в интересах Таджикистана. Это отношение Таджикистана к афганскому народу, которому нужна наша электроэнергия в холодную зиму".



Фронт сопротивления, войсковые учения и вертолеты



Тем не менее, напряженность между Таджикистаном и правительством талибов, по-видимому, остается все еще высокой за последние шесть месяцев. Это и войсковые учения по обе стороны Пянджа, и поддержка Фронта национального сопротивления Таджикистаном, и размещение таджикских боевиков в рядах Талибана.



Еще одна проблема, по мнению талибов, это оставшиеся в Таджикистане и Узбекистане афганские вертолеты и самолеты. Четыре недели назад на церемонии в Кабуле министр обороны движения "Талибан" Мавлави Мухаммад Якуб призвал Таджикистан и Узбекистан вернуть афганские военные вертолеты, угрожая непоправимыми последствиями, если это не будет сделано.



Некоторые аналитики говорят, что талибы угрожают из-за того, что у них нет дипломатического опыта. По словам Фаридуна Саидзода, юриста-международника из Гааги, "Афганистан всеми признан как государство, и вертолеты принадлежат этому государству. Но в то же время правительство талибов официально не признано, и это является поводом, чтобы воздержаться от возврата вертолетов".



Талибы утверждают, что вертолеты принадлежат афганскому народу и они имеют право требовать их обратно. Придя к власти, они неоднократно заявляли, что афганская земля не будет использоваться для вторжения в какую-либо страну, и хотят дружественных отношений со всеми государствами.



Что хотят соседние государства, а что Таджикистан?



Все соседние с Афганистаном страны с учетом своих интересов одна за другой встречаются с талибами. Как отмечают наши собеседники, одним из них является Китай, который хочет, чтобы Таджикистан как можно скорее наладил отношения с правительством талибов.



"Китай заинтересован в природных ресурсах Афганистана и он хочет воспользоваться сложившейся ситуацией. Во-вторых, уйгурские сепаратисты в Афганистане всегда представляют угрозу для Китая. Талибы только лишь увели их от китайской границы подальше и могут снова использовать в случае необходимости", - сказал таджикский аналитик Абдумалик Кодиров.



Другие эксперты не отрицают, что двум странам необходимо сотрудничать друг с другом, однако считают, что эти отношения зависят от политики самых могущественных держав мира и отношения международного сообщества к талибам.



Иршод Сулаймони, таджикский эксперт, считает, что Таджикистан имеет свои интересы в Афганистане, с учетом культурных, языковых и национальных ценностей, и должен поэтому занять более активную позицию. "По итогам визита премьер-министра Пакистана Имран Хана в Душанбе была достигнута договоренность о том, что Таджикистан может стать посредником между талибами и Национальным фронтом сопротивления. Была такая надежда на это, но, к сожалению, в последующие дни все было забыто. Таджикистан может предпринять в этом направлении более серьезные шаги", - сказал он.



Прозападное правительство в Афганистане пало в августе 2021 года после бегства президента Ашрафа Гани и его ближайшего окружения. Талибан, который до сих пор запрещен в Таджикистане и во многих других странах, вновь захватил власть над страной. Талибы правили Афганистаном с 1996 по 2001 год, но были свергнуты в результате наступления коалиции под руководством США.