 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.02.2022
02:06  Друзья Байдена и турецкий след: Раскрыты связи силовиков, пытавшихся устроить переворот в Казахстане, - "КП"
02:04  Си + Пу = Торжество доброй воли, - Ю.Тавровский
02:02  С Эрдогана слетели шаровары - ему стало не до Зангезурского коридора, - М.Магид
02:01  За ярлыком? Токаев летит в Москву
01:57  Таджикистан и правительство Талибан: от непризнания до экспорта электроэнергии
01:51  Восстание Канады - веселое и задорное, - В.Прохватилов
01:49  Сделать Китай: что демонстрирует поездка Энтони Блинкена в АТР, - Н.Портякова

01:41  Зачем Токаев возглавил абсолютно коррумпированную партию "Нур Отан", - экс-премьер А.Кажегельдин
01:07  Тупики Елбакратии. Страх и безразличие казахской молодежи, - "МК"
00:55  Умирает ли демократия - или Америка распадается? - Патрик Бьюкенен
00:37  Перспективы Казахстана в новом геополитическом ландшафте, - А.Савельев
00:33  Вандализм на православных кладбищах Киргизии. Президент Жапаров взял под контроль решение вопроса
00:03  Новые компромиссы Башара Асада. Найдется ли место для России? - А.Хмелев
00:01  Заместителем секретаря Совбеза Узбекистана назначен Талъат Валиев
Вторник, 08.02.2022
23:22  Сердар Еламанов - новый глава Госстройавтодора Туркмении
22:07  Шиза. Рос-фигуриста Мозолева обвинили, что он расковырял лед перед японским чемпионом Ханью
21:45  Экс-премьер Гройсман решил создать на Украине альтернативное "правительство"
19:15  Цыгане против миллеровцев. Газпром опять обвинил Кишинев в нарушении договоренностей
17:15  Токаев распорядился "навести порядок" на отжатом у Назарбаева рынке "Алтын Орда"
17:09  На западе Казахстана несколько суток продолжаются новые массовые акции протеста
16:56  Как устроен силовой отряд семьи Назарбаева: неонацисты, ваххабиты, "Серые волки", - Айнур Курманов
16:50  Макрошкина окрошка. Путин увлекся нафталиновыми переговорами, - М.Ростовский
16:41  В Шымкенте начался суд над беглым банкиром Кольбаевым ("Цесна-банк")
16:36  Прилетит вдруг Токаев в голубом вертолете.., - Марат Асипов
16:29  The Hill: у США появился шанс обойти Китай... в автоЧИПах
16:20  "Жизненно важно для нас". Зачем лидеры постсоветских государств поехали в Пекин, - Филипп Прокудин
15:56  УзбДепутаты не хотят входить в состав России
15:54  Узбекистан и Таджикистан войдут в возрожденный Союз с Россией и Беларусью, - президент А.Лукашенко
15:45  Аким ты был... Институту акиматства в Казахстане 30 лет, - Д.Ашимбаев
12:11  Катарцы построили Таджикистану новую главную мечеть
11:48  Фактор казахстанского урана в политических протестах, - Олег Никифоров
08:46  Юг Казахстана вновь может остаться без поливной воды. Соседи дружески крутят вентиль, - "Э-К"
08:35  Негр-йорубо "Уолли" Адейемо грозит "отрезать" РФ от ключевых технологий... сбора орехов?
07:45  Памирский авторитет Махмадбокир ушел в партизаны. Бадахшан на грани взрыва? - "РО"
06:58  Их нравы. Бордель-небоскреб в Германии не опустел даже в пандемию
06:52  Главный стабилизатор мировой политики. О встрече Путина и Си Цзиньпина, - В.Пироженко
06:50  Бизнес-диалог ЕЭК и предпринимателей на пространстве ЕАЭС, - В.Чушкин
06:16  Веселуха. Китай в ООН пригрозил США ожогами. США признал "суверенитет" Японии над Курилами
06:09  Альянсу КНР и РФ и черт не страшен. Санкционный бумеранг накроет Запад, - В.Малышев
06:06  Борьба с казахской роскошью подскажет России путь, - С.Борзяков
06:01  "Дурной пример". Лидеры стран Африки жалуются на волну переворотов
05:55  Завтра сегодня будет вчера. О методах управления историей, - Андрей Жуков
05:51  Зимние Неолимпийские игры в Пекине. подковерная борьба панды и орла, - К.Батанов
04:53  США объявили награду в $10 млн за информацию о местонахождении главы "Хорасанского эмирата" Гафари
04:38  Штамм "омакрон". Путин заразился бессмысленными переговорами, - А.Колесников
04:33  Вашингтон гонит антикитайскую волну на Тихом океане, - Владимир Скосырев
02:53  Американский гигант Venture Global объявил газовую войну трубопроводам РФ, - "СП"
00:45  Выборы главы Ирака пришлось отложить. Кандидатов в президенты традиционно обвиняют в коррупции, - Р.Мустафин
00:05  Роспосол в Казахстане Бородавкин ждет, что Токаев начнет какие-то реформы
Понедельник, 07.02.2022
22:29  Еще одним зампредом госкадровой службы Казахстана стал очередной мажор Жолманов
19:37  В Оттаве массовые беспорядки - канадский народ свергает семейную клику Трюдо
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Таджикистан   | 
Таджикистан и правительство Талибан: от непризнания до экспорта электроэнергии
01:57 09.02.2022

Прошло около полугода с тех пор, как талибы (запрещены в РФ) вновь захватили власть в Афганистане. Пока ни одна страна в мире не признала "Исламский Эмират", созданный этим движением по соседству с Таджикистаном.

С 25 августа 2021 года Таджикистан призывает сформировать в Афганистане инклюзивное правительство, где бы "таджики заняли достойное место". Талибан же считает, что его правительство имеет широкое представительство и требует, чтобы никто не вмешивался в их дела. Обе стороны также продемонстрировали свои военные возможности вдоль линии границы.

Несмотря на обмен угрозами и предупреждениями, два соседа в то же время уже достигли соглашения об экспорте таджикской электроэнергии в Афганистан, а талибы к тому же заявляют, что они увеличили товарооборот с Таджикистаном. Но как?

Отношения с Талибаном или с населением Афганистана?

Алим Шерзамонов, таджикский оппозиционер, сказал, что "антиталибские настроения в Таджикистане очень сильны" и что официальная позиция страны "в основном работает на поддержание имиджа президента Рахмона". Он уверен, что "имеют место также и закулисные сделки".

"Примером одной из таких сделок является экспорт электроэнергии из Таджикистана в Афганистан. Об этом отчиталось само правительство Таджикистана. Несмотря на то, что в самом Таджикистане население не полностью обеспечено электроэнергией, ее экспорт в Афганистан растет", - пояснил Шерзамонов.

Руководство "Барки Точик" подтвердило факт поставок электроэнергии в Афганистан, но опровергло утверждения об увеличении ее экспорта. Руководитель "Барки Точик" сообщил на пресс-конференции 31 января, что в 2021 году Таджикистан поставил Афганистану более 1 млрд. 257 млн. кВт/ч электроэнергии на сумму 56 млн долларов. Министр энергетики Далер Джума заявил, что эти поставки носят "социальный характер".

Глава таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода заявил на пресс-конференции 2 февраля, что экспорт в Афганистан в прошлом году увеличился на 15 млн сомони и, в свою очередь, из Афганистана в Таджикистан ввезено товаров на сумму более 2 млн сомони.

В то же время министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил на пресс-конференции 2 февраля, что позиция Душанбе в отношении правительства талибов в Афганистане не изменилась, но страна готова открыть мосты и пограничные переходы для оказания международной гуманитарной помощи. По его словам, Таджикистан также рассматривает возможность отправки гуманитарной помощи афганскому народу.

Таджикские эксперты расходятся во мнениях относительно состояния и перспектив сотрудничества между Душанбе и Кабулом.

Хилватшохи Махмуд, таджикский журналист и аналитик, называет позицию Душанбе "правильной" и сказал, что сотрудничество по поставкам электроэнергии в Афганистан носит "экономический характер".

Он сказал: "Это экономические отношения, которые также и в интересах Таджикистана. Это отношение Таджикистана к афганскому народу, которому нужна наша электроэнергия в холодную зиму".

Фронт сопротивления, войсковые учения и вертолеты

Тем не менее, напряженность между Таджикистаном и правительством талибов, по-видимому, остается все еще высокой за последние шесть месяцев. Это и войсковые учения по обе стороны Пянджа, и поддержка Фронта национального сопротивления Таджикистаном, и размещение таджикских боевиков в рядах Талибана.

Еще одна проблема, по мнению талибов, это оставшиеся в Таджикистане и Узбекистане афганские вертолеты и самолеты. Четыре недели назад на церемонии в Кабуле министр обороны движения "Талибан" Мавлави Мухаммад Якуб призвал Таджикистан и Узбекистан вернуть афганские военные вертолеты, угрожая непоправимыми последствиями, если это не будет сделано.

Некоторые аналитики говорят, что талибы угрожают из-за того, что у них нет дипломатического опыта. По словам Фаридуна Саидзода, юриста-международника из Гааги, "Афганистан всеми признан как государство, и вертолеты принадлежат этому государству. Но в то же время правительство талибов официально не признано, и это является поводом, чтобы воздержаться от возврата вертолетов".

Талибы утверждают, что вертолеты принадлежат афганскому народу и они имеют право требовать их обратно. Придя к власти, они неоднократно заявляли, что афганская земля не будет использоваться для вторжения в какую-либо страну, и хотят дружественных отношений со всеми государствами.

Что хотят соседние государства, а что Таджикистан?

Все соседние с Афганистаном страны с учетом своих интересов одна за другой встречаются с талибами. Как отмечают наши собеседники, одним из них является Китай, который хочет, чтобы Таджикистан как можно скорее наладил отношения с правительством талибов.

"Китай заинтересован в природных ресурсах Афганистана и он хочет воспользоваться сложившейся ситуацией. Во-вторых, уйгурские сепаратисты в Афганистане всегда представляют угрозу для Китая. Талибы только лишь увели их от китайской границы подальше и могут снова использовать в случае необходимости", - сказал таджикский аналитик Абдумалик Кодиров.

Другие эксперты не отрицают, что двум странам необходимо сотрудничать друг с другом, однако считают, что эти отношения зависят от политики самых могущественных держав мира и отношения международного сообщества к талибам.

Иршод Сулаймони, таджикский эксперт, считает, что Таджикистан имеет свои интересы в Афганистане, с учетом культурных, языковых и национальных ценностей, и должен поэтому занять более активную позицию. "По итогам визита премьер-министра Пакистана Имран Хана в Душанбе была достигнута договоренность о том, что Таджикистан может стать посредником между талибами и Национальным фронтом сопротивления. Была такая надежда на это, но, к сожалению, в последующие дни все было забыто. Таджикистан может предпринять в этом направлении более серьезные шаги", - сказал он.

Прозападное правительство в Афганистане пало в августе 2021 года после бегства президента Ашрафа Гани и его ближайшего окружения. Талибан, который до сих пор запрещен в Таджикистане и во многих других странах, вновь захватил власть над страной. Талибы правили Афганистаном с 1996 по 2001 год, но были свергнуты в результате наступления коалиции под руководством США.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644361020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года №24-р
- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Постянварский Казахстан: контуры возможных реформ
- Демографические "ножницы": высокая рождаемость создает новые проблемы для государства?
- KEGOC – попытка номер два
- Недавние беспорядки в Казахстане вряд ли приведут к фундаментальным реформам
- МИД Казахстана и Human Rights Watch начали диалог по вопросам расследования событий "Трагического января"
- Эффект домино. Что связывает две трагедии – кордайскую и алматинскую?
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  