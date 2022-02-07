 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За ярлыком? Токаев летит в Москву
02:01 09.02.2022

Президент Казахстана посетит Россию 10-11 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10-11 февраля совершит рабочий визит в Россию, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. Визит пройдет по приглашению президента России Владимира Путина.

Два президента проведут в Москве переговоры 10 февраля, сообщила пресс-служба Кремля.

Предполагается, что они обсудят состояние и перспективы развития двусторонних союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуаль­ные международные проблемы, добавили в Кремле.

В разгар беспорядков в Казахстане в начале января Путин и Токаев неоднократно говорили по телефону. ОДКБ по просьбе Токаева направило в Казахстан военных с миротворческой миссией. Когда миротворцы уже прибыли в страну, президент Казахстана 7 января в обращении к нации высказал искреннюю благодарность лидерам стран-участниц ОДКБ.

"Особые слова благодарности адресую президенту России Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение", - сказал тогда Токаев.

Источник - INTERFAX.RU
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