С Эрдогана слетели шаровары - ему стало не до Зангезурского коридора, - М.Магид

02:02 09.02.2022 С Эрдогана слетели шаровары - ему стало не до Зангезурского коридора

Еревану нужно продержаться всего год, чтобы лишить Баку шансов пробиться в Нахичевань



Михаил Магид



Армения находится под российским военным зонтиком. Она - член ОДКБ и там размешены российские войска. Так же тысячи российских военных размещены на территории Нагорного Карабаха, точнее, той его части, которую не заняли азербайджанцы после победы в 44-дневной войне. Это обстоятельство не позволяет азербайджанским войскам войти в Степанакерт/Ханкенди.



Азербайджан находится под турецким защитным зонтиком. Шушинская декларация обеспечивает безопасность этой страны, указывая, что турецкие войска намерены защитить Азербайджан, если что-либо будет угрожать независимости и территориальной целостности государства. Это создает паритет и, одновременно, угрозу опасного конфликта России и Турции.



Баку пытается извлечь выгоду из победы в 44-дневной войне. Поскольку он не может вернуть оставшуюся часть Нагорного Карабаха (там стоят войска союзной Армении России) он сосредоточился на требовании коридора в азербайджанский эксклав Нахичевань через Армению, через ее южный регион Сюник (Зангезурский коридор). Азербайджан говорит: "Либо экстерриториальность этого коридора (и де факто контроль войск России над ним, на что Россия согласна), либо армянская таможня, но тогда будет азербайджанская таможня в Лачинском коридоре, который связывает Армению с Нагорным Карабахом". То есть, по мнению Баку, статус Лачинского коридора равен статусу Зангезурского коридора.



Такой подход в целом устраивает Россию. Ведь получив контроль над Зангезурским коридором, имеющим важное стратегическое значение, Москва получает сильный дополнительный инструмент влияния в регионе.



Однако, этот подход не устраивает Ереван. Если через южную территорию Армении пройдет трасса, связывающая две части Азербайджана, трасса, которая не будет находиться под ее контролем, то, по мнению армянского руководства, это создает опасную угрозу отчуждения данного района. Тем более, что в этой ситуации Армения может оказаться отрезана от своего союзника Ирана. С другой стороны, если над Зангезурским коридором сохранится армянский контроль, но азербайджанцы получат контроль над Лачинским коридором, тогда Азербайджан сможет перекрыть сообщение между Нагорным Карабахом и Арменией. Подобное событие имело бы катастрофические последствия для сохранения Нагорного Карабаха в сфере влияния Армении.



К тому же, правительство Никола Пашиняна подвергается резкой критики внутри страны из-за поражения в 44-дневной войне. В подобной ситуации его уступки Азербайджану могут привести к его падению или дальнейшему ослаблению.



Поэтому правительство Армении упорствует. И пока что Лачинский коридор остается не под контролем Азербайджана, а под армянским контролем, как и Сюник (Зангезур).



Видя эту ситуацию, Баку предприняло в ноябре вооруженный натиск на Ереван. Азербайджанские войска продвинулись в направлении Нахичевани на 3−4 километра и заняли несколько высот. До границы с Нахичеванью остается около 30 км и для Азербайджана силой продавить коридор не составит большого труда. В военном отношении это будет не слишком сложно, в том числе потому, что Армения понесла катастрофические потери в 44-дневной войне. Что касается Москвы, то она не пыталась остановить азербайджанские войска силой, так как ее не устраивает позиция Армении, отказывающийся от создания Зангезурского коридора под контролем российских войск. Тем не менее, после бесед с Москвой, азербайджанское наступление прекратилось.



Но всем стало понятно, что у Азербайджана есть возможности силой пробить коридор в Нахичевань. Это не просто и встречает некоторое противодействие Москвы, но все же возможно.



Именно в таких условиях Армения решилась на новую дипломатическую линию. Сегодня она ведет переговоры с Турцией, партнером и могущественным покровителем Азербайджана. Армения сближается с Турцией впервые за десятилетия. В середине декабря 2021 года Ереван и Анкара выразили готовность к переговорам о нормализации отношений. Затем Армения решила не продлевать эмбарго на турецкие продукты. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно отреагировал на приглашение Анкары принять участие в Анатолийском дипломатическом форуме, намеченном на 11−13 марта. Стороны уже провели переговоры в Москве.



Является ли целью Армении широкое сотрудничество с Турцией? Выскажу предположение. На мой взгляд, хотя Армения может развивать экономическое партнерство с Турцией, ее главная цель состоит не в этом. Главная задача армянской дипломатии в том, чтобы превратить Турцию в сдерживающий фактор по отношению к азербайджанским наступательными операциям в Сюнике и тянуть время.



Армения боится потерять Нагорный Карабах, в случае создания там азербайджанских пропускных пунктов, которые смогут просто закрыть НК. Но Армения боится и экстерриториальности Зангезурского коридора, так как это может стать началом потери контроля Еревана над своими южными районами и стратегически важной границей с союзным Армении Ираном.



Воевать сейчас с турецко-азербайджанским блоком Армения не может, после разгрома в 44-дневной войне это нереально. Все что может делать Армения, она делает - тянет время.



Ведь пока идут переговоры, Лачин и Сюник/Зангезур остаются под ее контролем. Тем временем Армения постепенно восстанавливает армию. И Турция, пока она ведет переговоры с Арменией, дает сигналы Азербайджану - не трогайте Армению сейчас, они идут нам навстречу. Таким образом, осторожное сближение с Турцией - могущественным союзником Азербайджана, делает менее вероятными новые азербайджанские военные операции в Сюнике, - операции, направленные на формирование коридора до Нахичевани.



Хорошо, так можно потянуть время. Но ведь в Турции у власти весьма неглупые люди и они не могут не видеть всю картину. Рано или поздно Армении все равно придется отдать Зангезур, разве нет? Может и нет. Вероятно, она рассчитывают на то, что не будет никакого "потом".



С чего бы? Из-за дестабилизации в Турции. Такая дестабилизация может разрушить турецкий военный зонтик над Азербайджаном или серьезно ослабить его.



Почему вдруг должна произойти дестабилизация в Турции? Потому что всеобщие выборы в этой стране - одновременно президентские и парламентские - должны состоятся в июне 2023 г., и очень похоже, что честные выборы Эрдогану уже не выиграть. Если бы выборы состоялись сегодня, он проиграл бы Мансуру Явашу и Экрему Имамоглу, кандидатам от оппозиции, мэрам Анкары и Стамбула. Что это значит?



Если Эрдоган уходит, новому правительству во главе со вчерашними оппозиционерами будет не до Нагорного Карабаха. Они будут заняты перераспределением власти и финансовых потоков. В стране многое начнет меняться, и эти изменения на некоторое, а быть может на длительное время ослабят внешний натиск Турции.



Если Эрдоган не уходит, ему остаются фальсификации на выборах. Это вызовет дестабилизацию. В Турции, прежде всего, из-за роста инфляции растет недовольство и наблюдаются массовые протесты. В случае фальсификаций на выборах протестная волна поднимется очень высоко. Вполне возможно, Турция будет дестабилизирована, то есть, опять же, ей будет не до проблем Армении и Азербайджана.



Я говорю лишь о сценариях. Удержит ли Эрдоган власть? Этого никто не знает. Может быть, он честно выиграет выборы или легко раздавит недовольных. Такое тоже возможно, хотя все менее вероятно. Но ведь возможны и другие варианты. Вероятность дестабилизации будет расти. Нет уверенности и в том, что склонная к переворотам турецкая армия в такой сложно ситуации однозначно будет на стороне Эрдогана.



Иначе говоря, у Азербайджана осталось от нескольких месяцев до года, чтобы пробить Зангезурский коридор. В случае ослабления Турции или ее погружения во внутренние проблемы - что равносильно ее внешнему ослаблению, возможности Азербайджана сделать это уменьшается радикально.



Со своей стороны Армения стремится затянуть переговоры по Зангезуру на эти месяцы или год. Турецкие выборы должны состояться в июне 2023 года, но могут произойти гораздо раньше. На все это и делается расчет Армении. Да, никто не знает будущее, речь идет только о шансах и сценариях. Но эти расчеты Армении относительно реалистичны. Даже если выборы в Турции ничего не изменят, за год можно сделать многое в плане восстановления армии. Источник - СвободнаяПресса

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