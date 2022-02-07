Си + Пу = Торжество доброй воли, - Ю.Тавровский

02:04 09.02.2022 Торжество доброй воли

"Олимпийский консенсус" продемонстрировал ускорение процесса синхронизации позиций России и Китая



Юрий Тавровский



Силы добра и силы зла беспрестанно противостоят друг другу, то наступая, то отступая. Светлая сила добра "ян" в эти дни борется с темной силой зла "инь" на площадках Зимних Олимпийских игр в Пекине. Сам факт открытия состязаний стал торжеством тысячелетней идеи примирения, доброй воли и открытости к общению без камней за пазухой. Сейчас Пекин напоминает Ноев ковчег, собравший "каждой твари по паре" ради спасения от роковых угроз. Сравнение вполне уместно - пандемия КОВИД, подобно Великому потопу, обрушилась на человечество. До крайнего предела возросла и угроза рукотворного катаклизма мирового масштаба - столкновения противостоящих фронтов холодной войны. Глобальный праздник спорта усиливает светлые силы и ущемляет силы зла.



Хозяевам Олимпиады было не просто сдержать обещание, данное еще до возникновения стихийного бедствия под названием КОВИД. Их соседи - японцы - дрогнули и перенесли Летние Олимпийские 2020 на 2021-й. Китайцам пришлось вести подготовку в условиях постоянного ужесточения экономических санкций, военного давления и информационных войн Запада. Потерпев унизительное поражение в Афганистане и надорвавшись на сдерживании России, Америка создает всемирную коалицию для борьбы с "автократическими режимами" Москвы и Пекина. Проведенный в ноябре прошлого года "Саммит за демократию" прочертил новую линию глобального размежевания.



Еще одной линией стало участие в традиционных церемониях открытия Олимпийских игр - был изобретен "дипломатический бойкот". Поиграть на нервах организаторов были призваны и куда более опасные мероприятия. К берегам Поднебесной в дополнение к обычным силам ВМФ сейчас подтянули сразу две авианосные группы. Помимо атомного авианосца-флагмана в каждую входят десятки фрегатов и подводных лодок с ядерным оружием на борту. Военное ведомство Китая было вынуждено даже предупредить о готовности дать мощный ответ на провокации во время Олимпиады.



Если свести эти очень серьезные предолимпийские проблемы к шутке, то можно вспомнить японский анекдот времен Зимней Олимпиады в Саппоро: "Весеннее солнце подтопило лед на беговой дорожке. На старт выходит канадка, трогает коньком поверхность и отказывается бежать. Выходит норвежка и тоже отказывается. Выходит русская бегунья, пробует лед, произносит магическое русское слово "Хусим!" и пробегает дистанцию с новым рекордом".



Залогом выполнения обязательств Поднебесной стали не "магические слова", а ее нынешний вождь - Си Цзиньпин. Проводить Олимпийские игры ему не впервой. В 2008 году ему поручили обеспечить завершающий этап подготовки Летних Олимпийских игр. У Си уже была репутация "кризис-менеджера" после срочной командировки в 2007 году в Шанхай, где проворовавшийся секретарь парткома мог провалить проведение ЭКСПО-2010. Олимпийский бюджет в 2008 году составлял 43 миллиарда долларов, на эти гигантские деньги был фактически перестроен весь центр Пекина, созданы стадионы типа "Птичье гнездо", которые и в эту Олимпиаду служат главной ареной. Благодаря уже созданной спортивной инфраструктуре затраты на нынешнюю Олимпиаду удалось ограничить 4 миллиардами. Зато в программу Игр добавили 7 новых видов состязаний.



Волю к победе и способность мобилизовать всю нацию на решение важнейших задач Си Цзиньпину пришлось демонстрировать еще не раз за годы руководства Поднебесной - пандемия, глобальный экономический кризис, торговая война, технологическая блокада Америки... Наш вождь тоже знает толк в организации Олимпийских игр и проведении их в стрессовой ситуации - вспомним 2014-й, Сочи. Тогда "дипломатический бойкот" помог прорывать Си Цзиньпин. Теперь настала очередь ответить взаимностью.



Среди трех десятков деятелей мирового масштаба Путин, безусловно, занимает главное место. Это подчеркивалось китайскими СМИ, это было видно по протоколу олимпийских мероприятий. Главный показатель - встреча Путина и Си Цзиньпина продолжалась три часа! И это прямо перед открытием таких важных для Пекина Олимпийских игр. Еще до розыгрыша первых спортивных наград Путин и Си Цзиньпин выиграли самые главные золотые медали в политическом многоборье. Они метко поразили цели с силуэтами противников, исполнили сложнейшие фигуры в индивидуальном и парном катании, бежали то стайерские дистанции, то шорт-трек на важнейших маршрутах двусторонней и международной проблематики. Это следует хотя бы из опубликованного главного документа Олимпийского саммита: "Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии".



Этот самый объемный двусторонний документ - почти 6000 слов - содержит развернутый перечень совпадений взглядов двух великих держав на важнейшие проблемы современности. Перечислены и несовпадения их видения настоящего и будущего с тем, которое с особой настойчивостью навязывается мировому сообществу странами Запада. Думаю, стоит обратить внимание на то, что Москва и Пекин отвергают затянувшуюся гегемонию Запада и делают заявку на собственную роль в мировом управлении: "…формируется тенденция перераспределения баланса мировых сил, растет запрос мирового сообщества на лидерство в интересах мирного и поступательного развития. Вместе с тем на фоне продолжающейся пандемии с каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы".



Источники этих вызовов находятся как к Востоку, так и к Западу от двух держав, ускоряя их сближение. Москва и Пекин одинаково смотрят на общие угрозы: "Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен холодной войны, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов... Стороны выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей, сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США".



Немалое пространство занимает тема демократии, которая после проведения в ноябре "Саммита за демократию" приобретает не просто идеологическое, но также стратегическое звучание. США хотят разделить мир на "демократические" и "авторитарные" страны, противопоставить их друг другу. Таким образом, происходит оформление фронтов холодной войны 2.0. В документе говорится: "Демократия не строится по трафаретам. В зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. Право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа". Переформатирование мирового порядка по идеологическим критериям отвергается двумя нашими державами. "Стороны намерены противостоять попыткам подмены общепринятых и согласующихся с международным правом форматов и механизмов некими правилами, вырабатываемыми в "узком кругу" отдельными странами или блоками стран, выступают против решения международных проблем не на основе консенсуса".



Само собой разумеется, среди 6000 слов "Заявления" нашлось место для анализа конкретных проблем безопасности, исходящих из милитаризации исследований космического и кибернетического пространств, искусственного интеллекта, химии и бактериологии. Должное внимание уделено успешно развивающемуся двустороннему экономическому сотрудничеству и торговле, взаимодействию в рамках ШОС, БРИКС, АТЭС, ЕАЭС с инициативой "Один пояс и один путь". Но, пожалуй, основное внимание аналитиков уже привлекло включение в "Заявление" таких слов: "Стороны подтверждают, что российско-китайские межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах".



"Мировой порядок вступил в новую эру, - отметил на страницах пекинской газеты "Глобал таймс" исследователь Китайской академии общественных наук Лю Сян. - Россия и Китай солидарно изложили новое определение мировому порядку и назвали основные угрозы стабильности. Сейчас только Россия и Китай располагают возможностями защитить свои коренные интересы и спокойствие в мире".



Лондонская "Дейли телеграф" считает, что публикация "Заявления" Путина и Си Цзиньпина "символизирует переход к принципиально новой структуре международных отношений, наступление новой геополитической эры. Отныне доминирование возглавляемого США глобального Запада более не будет рассматриваться как должное, с этим не будут мириться". По мнению авторов, "после десятилетних унижений" Россия и КНР "встали с колен и теперь перевернут несправедливый мировой порядок, сложившийся после холодной войны".



"Олимпийский консенсус" продемонстрировал ускорение процесса синхронизации позиций России и Китая по жизненно важным для них и всего мира проблемам современности. В то же время остается еще пространство для дальнейшего продвижения. Все будет зависеть от оценки близости национальных интересов в Москве и Пекине, от степени вражды Вашингтона и других столиц Запада. Источник - Завтра

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