 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Друзья Байдена и турецкий след: Раскрыты связи силовиков, пытавшихся устроить переворот в Казахстане, - "КП"
02:06 09.02.2022

Друзья Байдена и турецкий след: Раскрыты связи силовиков, пытавшихся устроить переворот в Казахстане
Бывшее руководство спецслужб республики связывали тесные отношения с нынешней администрацией США

Александр ГРИШИН

Произошедшее в Казахстане в начале января продолжает оставаться в центре внимания многих экспертов.

Произошедшее в Казахстане в начале января продолжает оставаться в центре внимания многих экспертов. Вопросы, поиск ответов, выводы и заключения. С течением времени становится все более понятно, что в республике могло полыхнуть так, что мало бы не показалось не только Казахстану, но и его соседям.

Политика многовекторности, которую руководство страны реализовывало практически весь постсоветский период, не просто сдулась, доказав свои фактическую бесполезность и вред, а лопнула с брызгами, приведя к настоящей трагедии, в которой погибли более двухсот человек, тысячи получили ранения. И вполне возможно, что нынешняя истерика по поводу "грядущего вторжения России на Украину" частично обусловлена злостью Запада на успешность первой операции ОДКБ в реальных условиях. Сами же США, страны ЕС и стремящаяся к насаждению пантюркизма Турция не оказали никакой помощи властям Казахстана. Более того, они морально лишь поддерживали бунтовщиков и боевиков, требуя от президента Казахстана Касы-Жомарта Токаева идти на переговоры с протестующими (самое интересное, что там и переговариваться было не с кем) и удовлетворять их требования. Ну а сейчас Запад обвиняет власти Казахстана в "несоразмерности репрессивных мер при подавлении протестов", как это было, например, во время слушания в парламенте Великобритании, когда депутаты обсуждали состояние семьи экс-президента Назарбаева, нажитого коррупционным путем. И нет никаких сомнений, что эти упреки и обвинения будут и дальше использоваться Западом для оказания давления на Токаева.

ПАПА ДЖОЗЕФ И СЫН ЕГО ХАНТЕР

Да и трудно было бы ждать от США другого поведения, если учитывать, что самую верхушку нынешней администрации в Вашингтоне очень давние отношения связывают с бывшими высокопоставленными чиновниками Казахстана. Так, например, арестованный ныне экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана Карим Масимов, которого в ходе все тех же слушаний в парламенте Великобритании обвинили в неоднократных случаях коррупции и взяточничества, как оказалось, давно дружит не с кем-нибудь, а с Хантером Байденом, тем самым сыном нынешнего президента США, замешанным в целый ряд скандалов с наркотиками, секс-оргиями и в грязную историю с компанией "Бурисма" на Украине, которой его поставил руководить папаша Джозеф Байден.

Ведь старший отпрыск Джозефа Байдена вовсю рулил до Украины еще и в Казахстане в 2012-2014 годах. Есть даже примечательная групповая фотография, на которой Джозеф стоит рядом Каримом Масимовым, а Хантер – рядом с "загадочным" и сказочно разбогатевшим казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым. И все четверо очень довольны жизнью, если судить по внешнему виду. Именно Ракишев патронировал Хантера Байдена в Казахстане и был его и гуру, и проводником в среднеазиатской республике, но, скорее всего, его функции заключались в посредничестве между младшим Байденом и Масимовым, которого в письмах Ракишеву Байден-младший называл "близким другом" (переписка стала известна из того самого ноутбука, который Хантер потерял при компрометирующих обстоятельствах – тогда практически все заговорили о незаконных утехах сына президента США). Дружески-родственные отношения дополнялись деловыми и служебными.

Как свидетельствует отчет Госдепартамента США от 20 января 2021 года, "силы безопасности Казахстана получают средства от Международной программы военного сотрудничества, программы иностранного военного финансирования, программы гуманитарной помощи…, инициативы глобальных миротворческих операций и программы наращивания потенциала партнеров". Прямо названы конкретные программы, через которые не только вливали деньги в "Силы безопасности Казахстана", но и оказывалось влияние. А кто такие эти "Силы безопасности Казахстана"? Так это ведь КНБ во главе с Каримом Масимовым. Так что, у казахстанских следователей впереди еще много работы по выявлению не только связей арестованного ныне Масимова, но и их характера, и их влияния на возникновение и ход массовых беспорядков. Тем более, что помимо самого Масимова, были задержаны бывшие заместитель председателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" генерал-лейтенант национальной безопасности Садыкулов и заместитель председателя КНБ генерал-майор национальной безопасности КНБ Ергожин. Считай, практически вся верхушка спецслужбы, контрразведки, которая была обязана не допустить ни этого бунта, ни иностранных боевиков на территорию республики.

ИМЕНЕМ "СУЛТАНА"?

Как, кстати, наверняка должны быть поставлены вопросы и о возможном турецком следе в произошедших в начале января событиях в Казахстане, особенно, на юге, где беспорядки переросли в попытку настоящего переворота. И речь здесь не только о том, что агрессивная пантюркистская политика Турции в исламистском ключе поспособствовала радикализации настроений населения Казахстана, но и о том, что в Алма-Ате могли действовать подготовленные в курируемых турецкими спецслужбами в контролируемых ими же лагерях подготовки боевики. То, что такие боевики, как и общее руководство боевым крылом протеста существовало, доказывает хотя бы факт необычайно целеустремленных попыток парализовать правоохранительные органы в Алма-Ате. 27 атак и попыток штурма Департамента полиции в первой столице республики как-то совсем не похожи на действия стихийно разбушевавшейся толпы. Плюс к тому – свидетельства, что многие из вооруженных боевиков не говорили ни по-казахски, ни по-русски. Если бы переворот удался, то тогда Эрдоган мог бы стать либо единственным посредником в переговорах, либо куратором нового квази-государства, что несомненно усилило бы его значение для всего исламского мира.

Проба сил, репетиция, произошедшее можно называть разными словами. Но очевидно, что Казахстан не застрахован от новых попыток переворота, направленных, по большому счету, чтобы оторвать его не только от России, но и от Китая, с которыми республику связывают очень тесные политические или экономические отношения, и в чем заинтересованы в равной степени и США, и та же Турция. И пока руководство Казахстана будет по-прежнему проводить политику так называемой многовекторности, чрезвычайно мягко относиться к проявлениям радикального национализма и мягкого поощрения "умеренного национализма", опасность поджигания нового "костра" не просто остается, а будет нарастать.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644361560
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