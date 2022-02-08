Ночью каз-протестующие вновь осадили Актаусский облакимат. В авангарде - голодные и злые бабы

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07:06 09.02.2022
ЗАПАД КАЗАХСТАНА СНОВА ВЫШЕЛ НА ПРОТЕСТЫ: ЧЕГО ТРЕБОВАЛИ МИТИНГУЮЩИЕ?
Переселенцы из Жанаозена и многодетные матери перекрыли ночью дорогу у облакимата в Актау.
Запад Казахстана снова вышел на протесты: чего требовали митингующие?
Как сообщает агентство, в ночь на 9 февраля в районе 22.35 по местному времени (20.35 мск) группа многодетных матерей и женщин-переселенцев из города Жанаозен организовали акцию с перекрытием дороги и облакимата в Актау.
Собравшиеся требовали предоставить им копию письма акима области Нурлана Ногаева в министерство индустрии и инфраструктурного развития о рассмотрении вопроса приватизации арендного жилья. Как пояснили чиновники, письмо будет направлено 9 февраля.