Узбекского сельского блогера Бобониезова приговорили к трем годам тюрьмы "за оскорбление президентов"

08:35 09.02.2022

3 февраля суд в Хорезмской области Узбекистана приговорил местного блогера Собиржона Бобониезова к трем годам тюрьмы, сообщил руководитель базирующегося в Ташкенте общества прав человека "Эзгулик" Абдурахман Ташанов.



По словам правозащитника, блогер Собиржон Бобониезов, житель села Бустон Хазараспского района Хорезмской области, признан виновным в оскорблении первого президента Узбекистана Ислама Каримова и действующего президента Шавката Мирзиеева.



Как говорится в материалах уголовного дела, 31-летний блогер в telegram-группе "Объединение блогеров" публиковал видеозаписи, "порочащие имидж Каримова и Мирзиеева". В обвинительном заключении сказано, что блогер "совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения".



В прошлом году в Узбекистане были приняты поправки, предусматривающие за публичное оскорбление или клевету в отношении президента страны в интернете наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.



21 сентября базирующаяся в Германии правозащитная группа "Узбекский форум" обнародовала доклад под названием "Карательная психиатрия в Узбекистане - заглушить голоса активистов", в котором утверждалось, что принудительное помещение активистов в Узбекистане в психиатрическую больницу с целью заставить их замолчать наблюдается и при президентстве Мирзиеева. В апреле Джизакское областное управление Службы государственной безопасности возбудило уголовное дело в отношении блогера Валижона Калонова, известного своими критическими выступлениями в соцсетях. Позже Калонова направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу в городе Самарканде.



Международные прессозащитные организации неоднократно заявляли, что внесенные в уголовный кодекс Узбекистана изменения ограничивают свободу слова и прессы.