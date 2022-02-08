КазГенпрокуратура объяснила эксгумацию тел погибших в беспорядках

08:47 09.02.2022

Николай ИВАЩЕНКО



В соцсетях казахстанцы сообщали о случаях эксгумации тел их родственников, ставших жертвами трагического января. "Экспресс К" направил запрос в Генеральную прокуратуру по этому поводу.

Генпрокуратура подчеркнула: эти погибшие лица не являются подозреваемыми по уголовным делам.



"Эксгумация трупов проводится на основании мотивированного постановления лица, осуществляющего досудебное расследование, санкционированного судом, в соответствии с требованиями ст. 225 и 271 УПК. Погибшие лица, трупы которых подверглись эксгумации, подозреваемыми по уголовным делам не признавались", - отмечается в ответе на запрос.



В ведомстве также пояснили, что "эксгумации подлежат тела только тех погибших граждан, чьи родственники забирали их, несмотря на необходимость проведения осмотров и экспертиз с целью установления причин и обстоятельств смерти".



Ранее в социальных сетях распространились публикации и видео с жалобами жителей Казахстана на то, что тела их погибших родственников эксгумируют.