Демографические "ножницы": высокая аульная рождаемость создает новые проблемы для Казахстана?

08:58 09.02.2022 Демографические "ножницы": высокая рождаемость создает новые проблемы для государства?



Сауле Исабаева, qmonitor.kz, 8 февраля



Пора признать, что в основе многих социально-экономических проблем в Казахстане лежит недальновидная демографическая политика, которая все эти годы ставила в приоритет достижение количественных, а не качественных показателей. Отсюда и деградация аулов, и перенаселенность городов, куда устремились в поисках лучшей доли жители сел, особенно молодые, неустроенность которых и стала одной из причин январских протестов, переросших в погромы. Дабы избежать подобных катаклизмов в будущем, необходимо срочно менять приоритеты в демографической политике. О том, почему это так важно и как создать комфортную социальную среду для всех жителей страны, мы беседуем с казахстанскими демографами – директором НИЦ "Алтайтану" Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова, кандидатом исторических наук Жанной Аубакировой и главным научным сотрудником этого центра, доктором исторических наук Александром Алексеенко.



Обратный эффект

- Как вы считаете, демографический рост в наших условиях – это хорошо или плохо? Не приведет ли он к еще большему обострению социально–экономических проблем в стране?

- Вынуждены констатировать, что демография в Казахстане все еще не воспринимается всерьез как наука. А потому неудивительно, что оценки и прогнозы демографического развития страны дают политологи, культурологи, общественные деятели и т.д., которые говорят о необходимости повышения рождаемости и повсеместной многодетности, обосновывая это тем, что таковы, мол, традиции, что у нас большая территория и немногочисленное население, что приграничные районы недостаточно заселены и т.д. В их глазах цель демографического развития априори является очевидной – рост численности населения, и чем выше этот показатель, тем лучше. Изучать, получается, особо и нечего...

Такой "количественный вектор" актуализировался в 1990-е годы, когда численность населения Казахстана в результате эмиграции, падения рождаемости и роста смертности существенно сократилась. Эти проблемы нашли отражение в принятой в 2000 году Концепции демографической политики Казахстана, которая предлагала улучшение ситуации путем усиления традиционных репродуктивных установок и достижения режима расширенного воспроизводства. В документе, в частности, предусматривались меры морального и материального стимулирования рождаемости, многодетности, при этом основное внимание было обращено на сельское население, где сохраняются соответствующие традиции.

Но ситуация постепенно менялась. Важным государственным приоритетом стало вхождение в число тридцати наиболее развитых стран мира, которое невозможно осуществить без ускоренной модернизации, урбанизации, индустриально-инновационного развития, повышения качества человеческого капитала и т.д. Алгоритм решения этих задач в значительной мере был отражен в Стратегии территориально-пространственного развития Казахстана до 2030 года, которая была направлена на повышение экономической и демографической плотности за счет концентрации населения, трудовых, финансовых и производственных ресурсов в точках роста – агломерациях и крупных городах. В частности, предполагалось стимулировать трудовую мобильность населения, прежде всего, сельского путем перемещения его в перспективные точки роста.

- Получилось реализовать задуманное, хотя бы частично?

- Если исходить из тенденций мирового развития, то следствием такой стратегии должно было стать снижение показателей рождаемости. Во всяком случае, так происходит в странах, чьи репродуктивные традиции, отчасти определяемые общностью религии – ислама, близки традиционному казахскому обществу. К примеру, в ОАЭ коэффициент суммарной рождаемости (КСР) снизился в период с 1990-го по 2019-й годы с 4,41 до 1,42, в Саудовской Аравии – с 5,88 до 2,34, в Азербайджане – с 3,06 до 2,08 и т.д.

Однако в Казахстане модернизационные декларации пока не отразились на демографических установках. Напротив, число рождений стало расти еще более быстрыми темпами: КСР повысился с 1,86 в 1999-м году до 2,55 в 2009-м и до 3,13 в 2020-м. При этом увеличивается в основном численность городского населения - в течение пяти лет (2015–2019 годы) его КСР вырос на 7,4%, тогда как КСР сельского населения – на 4,2%. Этому в том числе способствовали государственные программы "ускоренной урбанизации", которые интенсифицируют и без того активное движение в города людей с сельским менталитетом. Попутно на новое место жительства переносятся и активно там реализуются традиционные демографические установки.



Лишние люди

- Напрашивается вопрос: достаточно ли ресурсов у государства, чтобы превратить нарастающий демографический потенциал в человеческий капитал – движущую силу экономического, интеллектуального развития?

- Данные социально-экономической статистики свидетельствуют о наличии определенных проблем в этом плане. Одним из следствий роста рождаемости становится увеличение материнской смертности. Как считают депутаты мажилиса РК, по качеству медицинского сопровождения материнства Казахстан опустился на уровень беднейших стран мира.

Высокая рождаемость обнажила проблемы не только системы здравоохранения, но и системы образования. Последняя рискует столкнуться с коллапсом. Поскольку эволюции возрастной структуры быстро меняют соотношение возрастных статусов населения, то сейчас растет число школьников. Так, в 2020 году родилось рекордное в истории Казахстана количество детей – почти 427 тысяч. Это на 17% больше, чем в 2015-м. И совсем скоро они пойдут в школы, где столкнутся с острой нехваткой учебных мест. По данным специалистов, в 2020 году их дефицит составил 168 тысяч, в 2021-м – уже 264,8 тысячи. Еще более серьезной ситуация может стать после того, как они завершат учебу, поскольку проблема поиска работы актуальна уже сейчас.

В 2020 году в сравнении с 2015-м число лиц, наиболее активно претендовавших на рабочие места (20–29 лет), сократилось на 15,3%, но это были представители малочисленного поколения 1990-х годов рождения. Сейчас же постепенно взрослеет и вступает в трудоспособный возраст многочисленное поколение, появившееся на свет в 2000-х годах. Согласно прогнозу Министерства труда и социальной защиты, к 2025-му приток молодежи на рынок труда возрастет до 256 тысяч человек в год, а численность трудоспособного населения увеличится до 12,1 миллиона. И это при том, что курс на цифровизацию экономики подразумевает сокращение десятков тысяч рабочих мест...

Усугубляет ситуацию высокая концентрация людей в крупных населенных пунктах. Как считают казахстанские экономисты, в рамках действующей экономической модели, предполагающей ставку на рабочие места в городах, половина населения там попросту не нужна. Тем не менее, перемещение туда молодежи станет еще более массовым явлением, если учесть, что самые низкие в Казахстане номинальные денежные доходы на душу населения приходятся на сельские регионы с традиционно высокой рождаемостью. Об этом говорил и президент Касым-Жомарт Токаев, когда давал поручение строго контролировать внутреннюю миграцию в стране. По его словам, большая численность населения городов сегодня стала не гордостью, а проблемой… Чем она чревата, все мы прекрасно видели в начале января.

- Интересно, с какими показателями рождаемости мы можем подойти к следующей переписи?

- Прогнозировать рождаемость сложно, поскольку динамика процесса довольно велика - ее определяют группы населения с разными демографическими установками. Обычно 70% рожденных детей приходится на женщин в возрасте 20-29 лет, но на протяжении последних нескольких лет наблюдалось быстрое смещение в многочисленную возрастную группу старше 30 лет (поколение, рожденное в 1980-е годы), где появляются на свет третьи, четвертые дети и даже больше. Впрочем, постепенно влияние этой группы уменьшается, так как ее представители начинают выходить из репродуктивного возраста. Ситуацию все более явно определяет немногочисленное поколение, рожденное в 1990-е годы. Подхватит ли оно с течением времени традиции многодетности? Время покажет.

Помимо этого, все более активно будет проявлять себя и поколение демографической волны, рожденное в начале 2000-х. Какими будут его репродуктивные установки, тоже пока неясно. Но в целом, предположительно, к следующей переписи населения, если исходить из эволюций возрастной структуры населения, число рожденных детей должно уменьшиться. Это не значит, что обязательно снизится коэффициент суммарной рождаемости - он может остаться таким же. Просто потенциальных мам будет меньше.



Умы утекают, регионы редеют

- Как вы оцениваете нынешние процессы, связанные с эмиграцией? Каковы риски того, что отток населения усилится на фоне январских событий и в целом неблагополучной социально-экономической ситуации в стране?

- На наш взгляд, количественная оценка внешней миграции уже не так актуальна. Проблема в другом: растет качественный состав эмигрантов, о чем давно уже предупреждают эксперты. Судя по цифрам, динамика процесса действительно нарастает. Согласно данным депутата мажилиса Александра Милютина, если в 2019-м доля высококвалифицированных специалистов в общей статистике эмиграции составила 50,6%, то уже в следующем году она выросла до 54,3%. Тогда Казахстан покинули втрое больше медиков, в четыре раза больше педагогов, в пять раз больше технических специалистов, чем годом ранее.

Что касается оттока молодежи (преимущественно в российские вузы), то его масштабы выглядят уже критическими. Причем все более явное участие в данном процессе принимают казахи. Иначе говоря, налицо усиливающаяся тенденция к "утечке умов", и именно в этом сейчас заключается ключевая проблема.

Какой будет "эмиграционная реакция" на январские события 2022 года? Сложно сказать. Конечно, с одной стороны люди испытали шок, но в то же время у них появились надежды на изменение ситуации и решение многих социально-экономических проблем.

- А есть сдвиги в так называемой "казахизации" североказахстанского приграничья, которую несколько лет назад затеяло правительство?

- Задача этнического укрепления этих территорий, актуализировавшаяся в последние годы, решается с немалыми трудностями. Если в последние десять лет и наблюдалось увеличение численности казахского населения в северном регионе страны, то более чем на 80% это происходило за счет развития столицы. Тогда как компенсировать убыль представителей других этносов в приграничных северных областях правительству не удалось. Причем данная тенденция присуща практически всем регионам Казахстана – население концентрируется в областных центрах, "оголяя" отдаленные территории.

В целом программа ликвидации малых сельских населенных пунктов, растущая урбанизация и концентрация людей в немногочисленных городах, а также тенденция к увеличению международной трудовой миграции нейтрализуют тезис о необходимости роста численности населения, рождаемости с целью наполнения слабозаселенных регионов. Все более явно проявляется проблема потери контроля над территорией, в том числе и в приграничных областях.



Качеством затмить количество

- Как вы думаете, в правительстве это понимают? Стоит ли рассчитывать на то, что теперь демографическая политика государства будет выстраиваться с учетом всех этих наших особенностей и проблем?

- Отношение к демографическим процессам со стороны государства стало неопределенным с середины второго десятилетия ХХI века. Это видно хотя бы по тому, что в 2011 году истек срок действия Концепции демографической политики, а нового программного документа, отражающего реалии сегодняшнего дня, до сих пор не инициировано. В некотором смысле даже сложилась парадоксальная ситуация: вроде бы сохраняется риторика о поддержке роста численности населения, рождаемости, многодетности, но при этом все более часто представители госорганов обвиняют граждан в иждивенчестве, потребительстве.

Да, можно сказать, что государственный курс претерпевает определенные эволюции. Постепенно приходит понимание того, что нынешняя демографическая политика имеет нежелательные социально-экономические последствия, поскольку она не совпадает с возможностями государства. Так, в 2021 году правительство отклонило очередное предложение депутатов мажилиса о введении материнского капитала под предлогом того, что нет необходимости повышать рождаемость в Казахстане - она и так высокая, да и многодетность растет быстрыми темпами: почти каждая вторая казахстанская семья имеет более трех детей.

В любом случае демографическая составляющая, на наш взгляд, еще недостаточно включена в контекст государственного развития. С одной стороны, она часто рассматривается вне социально-экономического контекста, лишь как социокультурное достояние. Выражается это опять-таки в призывах к многодетности, высокой рождаемости и т.д. А, с другой, вектор экономического развития предельно прагматичен и не учитывает этнодемографические тенденции, социокультурные предпочтения жителей страны. Такое несоответствие, как уже было отмечено, все более обнажает проблемы системы здравоохранения, образования, социально-экономической сферы и других аспектов национальной безопасности Казахстана.

- Давайте подытожим: какой должна быть эффективная демографическая политика в современных условиях Казахстана?

- Адекватная демографическая политика, которая просто обязана появиться в ближайшее время, должна разрабатываться в контексте государственного развития. Главный акцент в ней нужно сделать не на количестве рождений, а на семейной политике. Это значит, что государство должно осуществлять поддержку казахстанских семей с детьми, создавать благоприятные условия для их воспитания, возможности для нормального развития, предлагать адекватный социальный пакет (пособия, налоговые льготы, медицинское обслуживание, доступные детские учреждения, возможность для родителей работать и получать достойную заработную плату и т.д.). Суть такой политики заключается в том, что семья, получая социальную поддержку и распоряжаясь ею, будет нести ответственность за собственную демографическую политику, планировать ее и выстраивать. Учитывая, что основные социально-демографические риски формируются внутри государства, именно их нейтрализация является в настоящее время наиболее актуальной задачей. Источник - qmonitor.kz

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