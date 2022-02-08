Россия амнистировала 120 тыс таджикских трудовых мигрантов

09:24 09.02.2022

Глава Минтруда: Россия амнистировала 120 тыс таджикских трудовых мигрантов



Ширин Амонзода



Более 120 тыс таджикских трудовых мигрантов были амнистированы в России, об этом 9 февраля на пресс-конференции в Душанбе сообщила министр труда, миграции и занятости населения Ширин Амонзода.



Она не пояснила, какие нарушения были у мигрантов. Официальные лица Таджикистана ранее заявляли, что около 230 тыс таджикистанцам въезд в Россию временно запрещен.



В октябре прошлого года глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов заявил, что амнистия коснулась тех мигрантов, у кого стоял запрет на въезд в Россию. По его словам, амнистия не распространяется на иностранных граждан, депортированных из России по решению суда.



Глава Минтруда Таджикистана также сообщила, что в прошлом году более 150 тыс граждан Таджикистана легализовали свое пребывание в Российской Федерации. Это, по словам Ширин Амонзода, снизило риск депортации этих граждан из России.



По данным министра труда, в прошлом году из Таджикистана на заработки выехало 373 тыс 773 граждан страны. Но эта статистика всегда разнится с российской: Россия оценивает количество таджикских мигрантов в более чем один миллион. В апреле прошлого года Россия открыла границы и сотни таджикистанцев выехали в эту страну в поисках работы.



Эксперты считают денежные переводы мигрантов важной составляющей для экономики страны.