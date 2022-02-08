КазГенпрокуратура отказалась озвучить имена погибших январских "террористов"

09:28 09.02.2022

Генпрокуратура Казахстана отказалась предоставить имена погибших при январских событиях



Генеральная прокуратура Казахстана отказалась обнародовать список с именами убитых во время январских событий, сославшись на тайну следствия, сообщила правозащитник, президент фонда "Ар.Рух.Хак" Бахытжан Торегожина 8 февраля на своей фейсбуковской странице.



"15 января Генеральной прокуратурой сообщалось о гибели 225 граждан в результате январских событий. Иные сведения о погибших в соответствии со статьей 201 уголовно-процессуального кодекса в настоящее время не подлежат разглашению", - говорится в ответе Генпрокуратуры за подписью и. о. начальника Службы уголовного преследования Жангарашева.



По официальным данным, во время январских событий погибли 227 человек (о двух умерших сообщил Минздрав), в том числе 19 силовиков. Власти не опубликовали список жертв. Часть погибших власти идентифицируют как "вооруженных боевиков". Точное число жертв среди мирного населения не названо.



"Ар.Рух.Хак" и гражданские активисты, занимающиеся сбором информации, ранее сообщили, что установили имена 173 человек, погибших в разных городах страны 5–7 января. В комментарии Азаттыку Торегожина сказала, что 227 погибших в мирное время уже большое число, но предположила, что "окончательно о том, сколько людей погибло и кто они, наверное, будет возможно узнать после 40 дней, когда будут давать поминки".



Активисты и правозащитники неоднократно призывали власти опубликовать список погибших. Ответ прокуратуры правозащитнику - это предположительно единственная официальная реакция властей на эти призывы.



Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов на брифинге 16 января заявил, что в Алматы "среди граждан скончалось 149 человек. Среди правоохранителей погибло 11 человек".



Правозащитные организации заявляют, что жертв может быть больше. Они приводят доказательства, свидетельствующие о том, что среди убитых силовиками были мирные демонстранты и люди, которые не имели никакого отношения к протестам.



Гражданские активисты заявляли о том, что жертв среди участников протестов очень много и основная часть из них, судя по всему, погибла 5 января во время столкновений и расстрела лагеря митингующих на центральной площади Алматы 6 января.



Международные правозащитные группы заявляют о задокументированных случаях чрезмерного применения военными и полицейскими силы, которые привели к гибели людей. На фоне такого давления власти на прошлой неделе впервые признали "возможные случаи" диспропорционального использования силы и недопустимых методов ведения следствия.