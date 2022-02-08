Российским фигуристам не отдают их медали, снова обвиняют в допинге?

10:00 09.02.2022

Авторы:

Ильзат Ирисметов



МОК обещает рассказать правду в ближайшие сутки



Российские фигуристы, победившие в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине, так и не получили свои золотые медали. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе церемонии награждения на неопределенный срок. Причину этого представители МОК не называют.



Церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира должна была состояться 8 февраля в 21:00 по местному времени. Однако незадолго до этого было объявлено, что в назначенное время она не состоится.



"Сегодня в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU)", - заявили в пресс-службе МОК.



Причину, по которой потребовалось срочно консультироваться с юристами, в организации отказались объяснить, так же как и не смогли назвать новую дату награждения.



Напомним, что российская команда, выступающая под флагом Олимпийского комитета России, стала победительницей командного турнира Пекина-2022. В составе нашей сборной выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Второе место на соревнованиях заняла команда США, третье – сборная Японии.



Разумеется, сообщения о переносе церемонии и возникших проблемах немедленно спровоцировали волну слухов о возможных причинах этого решения. 9 февраля пресс-служба МОК даже была вынуждена выпустить новое заявление от имени организации:



"Я не могу что-то добавить к тому, что уже было сказано. Возникла срочная ситуация, потребовавшая юридических консультаций. Она в настоящее время развивается. В течение сегодняшнего дня мы сообщим дополнительную информацию", – заявил руководитель пресс-службы МОК Марк Адамс. – "Поскольку это имеет юридические последствия, я не могу много говорить об этом на данном этапе. Это новая проблема. Надеюсь, мы сообщим вам об этом позже в тот же день".



Тем временем издание Inside the Games сообщило со ссылкой на свои источники в МОК, что проблема связана именно с одним из участников соревнований из российской сборной. По данным издания, у МОК и ISU возникли вопросы в связи с одним из тестов, которые спортсмен сдал накануне Игр.



Если эта информация подтвердится, то российскую сборную ждет дисквалификация и отмена результатов в командном турнире, а золотая медаль, выигранная с таким трудом, перейдет команде США.



Больше того, если кто-то из российских спортсменов действительно провалил допинг-тест, то это может плохо отразиться на всей нашей сборной на Играх. Напомним, что российская команда выступает на Олимпиаде без флага, гимна и называния страны из-за санкций, которые наложены на нее МОК после большого допингового скандала и обвинений в создании государственной программы поддержки допинга в России. Эти санкции истекают через полгода после Олимпийских игр в Пекине, но если МОК посчитает, что в нашей стране не борются с допингом должным образом, то их могут и продлить.



"МК-Спорт" будет следить за развитием событий.



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По информации "Спорт-Экспресса", церемония не состоялась из-за положительного ковид-теста у фигуриста Винсента Чжоу, который выступал за сборную США в командном турнире.