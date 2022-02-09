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Между Афганистаном и Пакистаном разгорается пограничный конфликт. Из-за "линии Дюранда", - С.Тарасов
10:55 09.02.2022

Между Афганистаном и Пакистаном разгорается пограничный конфликт
9 февраля 2022 |

Ст.Тарасов

Происходящее сейчас на линии Дюранда в зоне афгано-пакистанской границы выглядит загадочным. Не ясно, кто и с какой целью стал "раскручивать" талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пакистанском направлении, ведь раньше Исламабад оказывал им поддержку. И почему именно сейчас обострились пограничные проблемы, уходящие своими корнями в британское колониальное прошлое?

После прихода к власти в Афганистане "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стало редко случаться так, что боевые столкновения внутри страны между различными политическими группировками и даже теракты оказываются в топе мировых новостей. В определенном смысле об этой стране начинают забывать. Происходящее там отслеживает определенный узкий круг специалистов, которые оперируют суждениями, скорее, общего оценочного свойства.

А они хорошо известны. После вывода американских войск, падения правительства и краха сложившейся политической системы Афганистан еще глубже стал погружаться в тяжелейший экономический и гуманитарный кризис. Правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неустойчиво и до сих пор не получило международного признания. Будущее развитие взаимоотношений страны с остальным миром, в первую очередь с Западом, носит неопределенный характер. Сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно говорили, что будущее правительство будет инклюзивным. Было также заявлено, что страной станет управлять совет, состоящий из нынешней верхушки движения, возможно, наиболее авторитетных полевых командиров и старейшин. Но воз и ныне там. Несмотря на обещания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провести всеобщую амнистию, в том числе для афганцев, сотрудничавших с иностранными военными, из разных провинций доносятся сведения о жестоких расправах над теми, кого боевики обещали не трогать. Афганцы, которым удалось бежать из страны, беспокоятся за жизнь своих родных и близких. Иностранные инвесторы, которые с повышенным интересом присматриваются к немалым природным богатствам Афганистана, не готовы рисковать миллиардами в условиях гражданской войны и полной международной изоляции.

Но то, что стало происходить в последнее время на афгано-пакистанской границе, в зоне так называемой линии Дюранда, стало вызывать повышенное внимание как со стороны экспертов, так и многих политиков. Речь идет об участившихся вооруженных столкновениях между подразделениями пакистанской армии и силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Недавно пакистанцы вторглись на территорию Афганистана и углубились внутрь до 15 километров, после чего попытались обустроить там опорный пункт. Афганские пограничники получили приказ атаковать неприятеля. С обеих сторон последовали жертвы. Затем - "грозные" заявления. Начальник разведуправления "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Башир публично заявил, что Кабул "будет радоваться войне с Пакистаном, как будто это война с Израилем". В свою очередь заместитель министра информации Афганистана Забихулла Муджахид назвал государственную систему Пакистана "чужой и враждебной исламу", и "неожиданно" в воздухе запахло порохом новой войны. Появились тревожные звонки. В Исламабаде стали утверждать, что "вдохновленные победой над США афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали оказывать сопротивление центральной пакистанской власти", а активизировавшийся пакистанский филиал движения якобы ставит перед собой задачу "реформировать" 220-миллионный Пакистан по образу и подобию талибского "исламского эмирата Афганистан". То есть произошла смена вектора. Прогнозировали экспансию "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на север, в сторону Средней Азии, а он двинулся на юг, в сторону Пакистана, так что заговорили даже о возможной войне между двумя странами.

Ранее в соцсетях появились видеоролики, на которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вырывают пограничные столбы, установленные пакистанской стороной на линии Дюранда. Автору этих строк не раз приходилось бывать на этой линии в районе Джелалабада, близ пограничного пункта Торхам. Она была установлена во времена Британской империи в 1893 году в результате договора между афганским эмиром Абдуррахманом и секретарем по иностранным делам английской колониальной администрации в Британской Индии лордом Дюрандом. Внешне это выставленные вдоль условной границы огромные гранитные глыбы, выкрашенные белой краской. Если плохо ориентируешься на местности, то легко можно заблудиться и оказаться на чужой территории, что в действительности часто происходило. И раньше, и сейчас в Кабуле, независимо от характера политической власти, считали, что линия Дюранда - это искусственная конструкция, разделяющая семьи, племена и общины (речь идет об этнических пуштунах, живущих по обе стороны границы). Однако Исламабад считает проблему "решенной" и "закрытой", хотя карта линии Дюранда в разных условиях и ситуациях и с разными целями разыгрывалась в своих интересах и им самим.

По большому счету линия Дюранда действительно разделила пуштунов, проживающих по обе стороны афгано-пакистанской границы и пребывающих в положении "разделенной нации". При этом афганские пуштуны, представители которых практически во все времена стояли во главе государства, сохранили сильное стремление к воссоединению всех пуштунов в составе единого государства (проект так называемого "Великого Пуштунистана"), и этот фактор так или иначе дает знать о себе до настоящего времени. Но если раньше, особенно в период пребывания в Афганистане советского ограниченного военного контингента, пакистанская территория была прибежищем афганских вооруженных группировок, то теперь острые проблемы для Исламабада уже исходят из Кабула. "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвинил бывшего президента Ашрафа Гани в том, что он предал интересы страны, согласившись с демаркацией и уступив тем самым афганскую территорию соседу. Хотя подтверждений тому, что Гани соглашался с демаркацией, не было, разве что он ей активно не противостоял. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали "восстановить справедливость" и демонстрируют готовность идти на конфликт с Пакистаном.

Происходящее сейчас на линии Дюранда во многих отношениях выглядит загадочным, так как не ясно, кто и с какой целью стал сейчас двигать талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пакистанском направлении. А ведь раньше Исламабад оказывал им поддержку. Также непонятно, почему именно сейчас обострились пограничные проблемы, уходящие своими корнями в британское колониальное прошлое. Но налицо попытка распространить афганскую дестабилизацию на Пакистан. В этой связи существуют косвенные признаки реализации геополитического сценария, подготовленного определенной внешней силой, что является тревожным звонком как для Кабула, так и для Исламабада. Потенциальная дестабилизация обстановки в афгано-пакистанском пограничье тормозит развитие экономики этого региона, находящегося на пересечении юго-западной и центральной Азии. Нестабильная обстановка мешает и экономической интеграции местных стран. В феврале намечено провести очередное заседание расширенной "тройки", куда входят Россия, КНР, США и Пакистан. На этом форуме планируется обсуждение проблем как урегулирования ситуации в Афганистане, так и афгано-пакистанских отношений. Соответствующий документ уже распространило министерство иностранных дел Пакистана.

Страны "тройки" заявили, что понимают существующую озабоченность по поводу "серьезных проблем" и намерены предложить решение. Будем ждать. Анализ показывает, что сила воли только политиков и властей Афганистана или Пакистана недостаточна для решения сложных задач.

Источник - regnum.ru
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