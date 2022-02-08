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"Извинения учителей" в Мархамате. Узб-хокимы изощряются в издевательствах над подданными
11:23 09.02.2022

ОблУНО: Собрания с извинениями учителей придумал хоким района
Глава ОблУНО Андижанской области Азизбек Миркамилов заявил, что инициатива проведения собраний в школах, на которых учителей заставили извиняться, принадлежит лично хокиму Мархаматского района. Хоким Бобуржон Юлдашев попросил прощения у учителей, "если „собрание сотрудничества" повлияло на их психику".

Начальник управления народного образования Андижанской области Азизбек Миркамилов 8 февраля заявил, что инициатива проведения собраний в школах, на которых учителя должны были извиняться перед родителями за низкое качество образования, принадлежит лично хокиму Мархаматского района Бобуржону Юлдашеву.

По его словам, хоким поручил провести подобные собрания в каждой школе. Азизбек Миркамилов потребовал, чтобы хоким лично прокомментировал произошедшее.

Азизбек Миркамилов. Фото: МНО.

Глава облУНО отметил, что хоким области Шухратбек Абдурахманов на аппаратном совещании после заседания по вопросам развития сферы образования, проведенного президентом Узбекистана, строго предупредил о недопустимости применения дисциплинарных мер или унижения учителей и директоров школ.

"Стоит подчеркнуть, что все представители интеллигенции Андижана знают, что хоким области уважает учителей и всегда их поддерживает", - добавил он.

Азизбек Миркамилов заявил, что глава райОНО сообщил заместителю хокима района о недопустимости проведения подобных собраний. Он заверил, что инициатива не принадлежит райОНО.

"После того, как мне стало известно об этой ситуации и я сообщил заместителю хокима области и хокиму района о том, что собрания такого рода вызывают серьезное недовольство хокима области и учителей, проведение собраний было прекращено", - отметил глава облУНО.

Он принес извинения учителям за то, что своевременно не смог предотвратить проведение собраний и защитить их.

"Прощу прощения, если это повлияло на вашу психику"
Хоким Мархаматского района Бобуржон Юлдашев в своем видеообращении назвал прошедшие собрания "собраниями сотрудничества".

Бобуржон Юлдашев. Кадр из записи.

"После селекторного совещания по реформе образования, проведенного нашим уважаемым президентом, хоким нашей области дал конкретные поручения по задачам, которые должны быть выполнены в районах, в школах. В том числе было дано конкретное поручение не принимать каких-либо мер в отношении учителей каким бы то ни было руководителем", - отметил он.

"Если то, что произошло на собрании в Мархаматском районе, проведенном в сотрудничестве с учителями и родителями, на „собрании сотрудничества", повлияло на психику учителей, я как хоким Мархаматского района прошу прощения у всех учителей и наставников", - заявил Бобуржон Юлдашев.

Он заверил, что всегда будет "поддерживать всех учителей и наставников и будет им соратником на пути повышения качества образования и воспитания всесторонне развитых личностей".

"Обеспечу привлечение к ответственности"
Хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов в своем заявлении отметил, что инцидент, вызвавший широкий резонанс в обществе, - это "действие, направленное на дискредитацию чести и достоинства наших учителей".

"В то время как внимание к нашим учителям поднято на уровень политики государства, бездуховность и безграмотность „отдельных" руководителей привели к непростительной ошибке", - заявил он.

"Я как хоким Андижанской области взял данную ситуацию под свой контроль, под моим руководством создана отдельная рабочая группа… Я обеспечу, чтобы каждый руководитель, допустивший эту ошибку, понес наказание, предусмотренное законом", - сообщил Шухратбек Абдурахманов.

"Я не допущу, чтобы хотя бы один учитель и наставник в Андижане столкнулся с подобной ситуацией, мы ценим ваш благородный труд и преклоняемся перед вами", - отметил он.

Как мы уже писали, министр народного образования Бахтиер Саидов расценил ситуацию в Мархаматском районе не только как оскорбление чести учителей, но и как акцию против политики государства. Он призвал учителей "не позволять топтать свое достоинство. Никто не имеет права заставлять вас склонять голову!"

Отметим, что на прошедшем в конце января совещании президент заявил об образовании советов по реформированию школьного образования. Республиканский совет возглавил сам глава государства, районные и областные советы - хокимы областей и районов.

Источник - gazeta.uz
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