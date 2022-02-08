Узбекистан взял на паузу признание нового Талибского правительства Афганистана, - разъяснил МИД Камилов

12:39 09.02.2022

Камилов: вопрос признания правительства Афганистана - путь с двусторонним движением

Временное правительство Афганистана должно выполнить свои обещания для признания, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.



"Понятно, что сегодня в Афганистане сложилась абсолютно новая реальность. Имеются, конечно, разные подходы относительно признания или непризнания временного правительства этой страны. Мы считаем, что вопрос признания правительства - это путь с двусторонним движением. То есть, необходимо движение навстречу: временное правительство должно выполнить свои обещания (а их было много). Это практически те же самые условия, требования, которые предъявляет и международное сообщество", - заявил он.



С другой стороны, добавил министр, международное сообщество должно поощрять любые позитивные шаги и изменения, предпринимаемые в Афганистане. "Необходимо работать с этим правительством, вести диалог, влиять, информировать о подходах и условиях со стороны международного сообщества. Таким путем сближать позиции, способствовать изменениям к лучшему", - считает Камилов.



По его словам, временное правительство Афганистана "делает очень много, чтобы очистить страну от террористов". Они также хотят интегрироваться в региональное и международное экономическое сообщество.



"Мы должны эти усилия поощрять, поддерживать, в то же время настаивать на своих условиях, требовать недопущения насилия, искоренения терроризма, обеспечение добрососедства, создания достойных условий жизни для народа Афганистана", - добавил глава МИД.