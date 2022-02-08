 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США будут дружить только с капитулировавшей Россией - National Interest
13:27 09.02.2022

Александр Белов

США будут дружить только с капитулировавшей Россией - National Interest

На сегодняшний день - когда Восточная Европа находится "в состоянии войны", а по всему миру возникают новые российские гибридные угрозы постоянно - такое положение дел может показаться надуманным, но мирная, процветающая Россия вполне возможна. Это потребует свежего мышления и реалистичного подхода к политике США.

Внутри российской элиты начинают проступать "трещины". Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов недавно опубликовал примечательное открытое письмо, в котором призвал президента России Владимира Путина не осуществлять дальнейшее "вторжение" на Украину и даже указал на то, что российский лидер должен уйти в отставку. Хотя Ивашов - давний критик Путина, а его Всероссийское офицерское собрание, "группа бескомпромиссных националистов", не обязательно отражает мнение большинства представителей силового сообщества России, несогласие бывшего генерала примечательно тем, что он приводит "убедительные доводы", пишет бывший посол США в Узбекистане и на Украине Джон Эдвард Хербст в статье, вышедшей 8 февраля в The National Interest.

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Ивашов утверждает, что собственная внутренняя политика Кремля представляет для России гораздо "большую угрозу, чем любые воображаемые угрозы" со стороны НАТО и Украины.

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"Именно это мы утверждаем в новом стратегическом документе Атлантического совета (организация, признанная нежелательной в России), в котором рассматривается долгосрочный взгляд на отношения Запада с Россией во времена обострения напряженности вокруг Украины", - подчеркнул Хербст.

Вашингтону следует стремиться к построению отношения с Москвой на большую историческую перспективу - прежде всего с прицелом на период после ухода нынешнего президента со своего поста, но не обязательно - на основе "взаимного уважения, соблюдения международного права и уважения к международному порядку, сложившемуся после Второй мировой войны и холодной войны". С такой Россией Соединенные Штаты будут сотрудничать по многим политическим вопросам, и с ней же Вашингтон будет осуществлять существенное экономическое сотрудничество. Кроме того, в такой России народ "процветал бы".

Соединенным Штатам следует строить эти отношения в соответствии со стратегией, состоящей из четырех частей.

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Во-первых, работать с союзниками и партнерами, чтобы противостоять угрозе, исходящей непосредственно из Москвы. Это означает укрепление северо-восточного фланга НАТО, усиление военно-морского присутствия в Черном море и поддержку "демократических движений" от Белоруссии до Венесуэлы. Не менее важно, чтобы Соединенные Штаты придерживались единой позиции с Европой и выступали единым фронтом в отношении санкций, силовых позиций и дипломатии.

Соединенные Штаты должны проводить сегодня такой же курс, как и во время холодной войны, не идя на поводу самых слабых политических инстинктов на континенте, а убеждая своих союзников и партнеров проводить сильную, но необходимую политику, которая служит интересам всех представителей трансатлантического сообщества. Нынешний кризис, вызванный "угрозой Путина" начать новое вторжение на Украину, показал, насколько это сложно, но крайне важно. Это необходимая основа для любой успешной политики в отношении Москвы.

Во-вторых, установить четкие "красные линии" для Москвы и в случае их пересечения действовать быстро. Это прежде всего касается нынешнего кризиса вокруг Украины, которой сейчас нужно более современное оружие. Соединенным Штатам нужно отправить Киеву ПЗРК "Стингер", пока не стало слишком поздно. Вашингтон должен ударить по Москве максимально эффективными санкциями против российской финансовой системы и ее олигархов, если ситуация на Украине обострится.

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И Соединенные Штаты должны сделать больше для разоблачения коррупции российского режима, будь то рассекречивание информации о богатствах российской власти или существенное увеличение финансирования "Голоса Америки" (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и "Радио Свобода" (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), чтобы донести информацию до российского народа. Соединенным Штатам также следует использовать любые трения между Россией и Китаем, включая территориальные споры, несмотря на то, что Путин и Си Цзиньпин в последние дни стремились укрепить партнерские отношения.

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В-третьих, сотрудничать с Москвой, где это возможно. У Соединенных Штатов и России действительно есть некоторые общие интересы, от контроля над вооружениями до прекращения распространения исламистского терроризма в Центральной Азии и сдерживания пандемии COVID-19. Есть возможности для взаимодействия в определении будущего Афганистана и планеты в условиях ускорения изменения климата. Соединенные Штаты могут преследовать эти общие цели, продолжая жестко сопротивляться провокациям Кремля.

В-четвертых, изложить видение тесных будущих отношений с процветающей Россией. Это пряник, который сопровождает многие кнуты Соединенных Штатов. Настало время объяснить российскому правительству, элитам и рядовым гражданам, что намерения США в отношении России не являются враждебными и что хорошие отношения могут привести к процветанию и безопасности.

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Соединенные Штаты должны увеличить масштаб образовательного и культурного обмена с Россией. Между двумя странами могут начаться неофициальные или полуофициальные обсуждения того, как могли бы выглядеть альтернативные отношения между Вашингтоном и Москвой. Соединенным Штатам также следует задействовать российскую "несистемную" оппозицию (имеется в виду официально не санкционированные кандидаты от оппозиции, такие как Алексей Навальный) и российскую диаспору.

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"Мы также предлагаем смелый шаг по замораживанию и блокированию активов высокопоставленных кремлевских чиновников и их сообщников в трастовом фонде для возвращения российскому народу, когда будет создано российское правительство, уважающее верховенство закона", - отметил бывший американский посол.

"Нынешняя российская политика наращивает коррупцию, усиливает репрессии внутри страны, а также ревизионизм и принуждение за рубежом", - заявил дипломат.

Экономика, по его мнению, находится на протяжении десятилетия в стагнации, а уровень жизни неуклонно снижается. Сегодня в России часто можно услышать разговоры о новом периоде застоя, как это было в десятилетие, предшествовавшее распаду Советского Союза. Если эта политика продолжится, Россия начнет терять статус великой державы.

"Мы предлагаем видение России, в которой ее талантливые граждане будут получать прибыль от собственных усилий и создавать динамичную современную экономику. Такая Россия естественным образом привлекала бы своим динамизмом своих соседей и более дальних партнеров; не было бы необходимости оказывать влияние путем принуждения", - отметил Хербст.

На сегодняшний день - когда Восточная Европа находится "в состоянии войны", а по всему миру возникают новые российские гибридные угрозы постоянно - такое положение дел может показаться надуманным, но мирная, процветающая Россия вполне возможна. Это потребует свежего мышления и реалистичного подхода к политике США.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644402420
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