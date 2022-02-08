Четыре сценария войны на Украине: что будет, если Киев нападет на Донбасс, - Виктор Баранец

13:29 09.02.2022 Четыре сценария войны на Украине: что будет, если Киев нападет на Донбасс

Как могут развиваться события, если киевские власти решатся на горячий конфликт с Москвой, рассказывает военный обозреватель KP.RU, полковник Виктор Баранец



Виктор БАРАНЕЦ



Украинские военные осваивают шведскую противотанковую ракету NLAW на учениях, февраль 2022 г.



О том, что Россия вот-вот начнет "зимнее вторжение" на Украину, американская и британская пресса твердят с прошлой осени. Якобы русским нужно, чтобы морозы сковали украинские черноземы и танки в них не увязли. Декабрь прошел и январь прошел, а "вторжения" все нет.



Но Лондон с Вашингтоном не успокаиваются. Дошло до того, что "по источникам, близким к разведслужбам" тамошние журналисты рисуют карты "грядущего наступления" России.



Чего в них больше - пропагандистских фейков или гаданий на кофейной гуще диванных аналитиков, - трудно сказать. Похоже, всего поровну. Но таких "сценариев войны на Украине" набирается уже под два десятка. Некоторые в стиле барона Мюнхгаузена - таким и школьник не поверит, другие - вполне профессионально подогнанные под задачу раздуть истерику. Из этой кучи "вариантов войны" я выбрал 4 наиболее реальных, если исходить из устремлений украинской армии и возможностей российской. Но - это важно! - именно возможностей, а не планов или намерений.



Силы сторон.



Просто показалось интересным проанализировать, как могут развиваться события, если России все же придется отвечать, к примеру, на наступление украинских войск на Донбасс. Или на масштабную провокацию США и Британии, которую они уже репетируют с силовиками и националистами Украины.



СЦЕНАРИЙ № 1: Если ВСУ нападут на ДНР и ЛНР



Бикфордов шнур войны на самом деле в любой момент могут поджечь провокаторы. Возможно, что те, которые уже доставили в Херсонскую область в бочках какую-то "химическую заразу" и раздобыли партию обмундирования Российской армии, а также народной милиции Донбасса. Цель понятная - показать миру, как "русские изверги" травят мирных граждан Украины. Целью таких диверсий могут стать опасные химические производства в городах Донбасса.



Для этого на полигоне Анадоль вблизи Мариуполя проводится усиленная подготовка украинских подразделений химзащиты. Для исполнения диверсии, вероятно, будет использован 8-й полк спецназначения армии Украины. В этом полку сформированы 6 диверсионных групп, которые готовили спецы из Британии.



По данным контрразведки ДНР, под удар украинских диверсантов могут попасть объекты жизнеобеспечения городов Горловка, Ясиноватая, Донецк и Докучаевск.



Задуманные Украиной диверсии планируется проводить под видом народной милиции ДНР и Сил специальных операций России. Все действия украинских диверсантов будут сняты на видео для "доказательств" в международных организациях. Служба безопасности Украины (СБУ) уже подготовила ролики с фальшивыми допросами якобы перешедших на сторону Украины военных ДНР, которые должны рассказать о выдуманном участии России в терактах на территории Украины. Это задумано использовать как обвинение Москвы в "агрессии" и должно стать поводом для начала "войсковой зачистки" Донбасса от "пророссийских сепаратистов".



Накануне наступления Киева на ДНР и ЛНР в Донецк и Луганск могут быть засланы украинские диверсанты для подрыва электростанций, продуктовых складов, больниц - всего, что может вызвать панику и парализовать столицы народных республик.



Что потом?



Украинские войска попытаются завязать уличные бои в Донецке и Луганске. Заговорят и те сотни гранатометов, которые для ведения боев в городе доставили украинцам англичане. К границе с Россией потянутся колонны беженцев...



Еще одно направление удара Украины - в стык между республиками, попытка окружить их столицы танками и устроить для ополченцев котлы.



Вот чтобы не допустить такого кровопролития и расправы над Донбассом, на помощь его защитникам и могут направиться российские войска.



Приграничным системам ПВО России даже переходить кордон не понадобится - они сразу закроют небо над Донецком и Луганском. Военспецы считают, что корпусам народной милиции ДНР и ЛНР важно продержаться до подхода подмоги из России 5 - 6 часов. За это время российские БТР и танки, которые стоят в пограничных с Украиной областях, сумеют добраться до поля боя.



Ну а российская боевая авиация (если она будет задействована) окажется на месте всего через 20 минут. Нельзя исключать, что и с подлодок Черноморского флота России по войскам и штабам Украины будут нанесены удары высокоточными "Калибрами".



Начнется вытеснение украинских частей и нацбатов за границы Донецкой и Луганской областей (именно областей, так как сегодня ДНР и ЛНР занимают лишь 1/3 их территорий). Мариуполь, Славянск, Краматорск и Северодонецк вернутся в состав Донбасса.



После чего заговорят уже политики - Россия может признать независимость ДНР и ЛНР в новых границах, и на этом "война" закончится (как это было с Абхазией и Южной Осетией).



Но может быть и продолжение - сценарий 2.



СЦЕНАРИЙ № 2: Если бои выйдут за пределы Донбасса



Этот вариант возможен, если хорошо побитые в Донбассе и отступившие украинские войска очухаются, получат новые порции оружия от НАТО и снова ринутся в бой. Генштаб Украины способен к имеющимся сегодня 260 тысячам человек в вооруженных силах незалежной призвать под ружье еще 150 тысяч резервистов (и не все они ботаники, парикмахеры и пивовары, среди них много уже повоевавших в Донбассе).



Война за пределами границ ДНР/ЛНР - это уже "второй акт" драмы, которая запахнет "потерей государственности Украины", как однажды сказал Путин. Потому что, если украинские войска рискнут продолжать войну, они неизбежно покатятся задним ходом в сторону Днепра аж до Киева.



Особо горячие головы считают, что Россия может одновременно совершить танковый марш-бросок с территории Белоруссии - от этой республики до Киева около 100 км. Или 2 - 3 часа ходу для бронетанкового клина. Это, конечно, уже похоже на фантазию, но, черт возьми, красивую.



Конечно, никто не будет Киев бомбить или устраивать в нем танковые уличные бои.



Расчет на другое. Не случайно, например, депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что надо говорить не о "вторжении" России, а об освобождении.



Украина вполне может избрать новые власти, настроенные на одинаковое добрососедство и с Россией, и с Европой. И при этом процветать. Держать на такой Украине войска России незачем.



Это полностью исключит и любое подобие партизанской войны, к которой сегодня усиленно готовят Украину американцы с британцами.



СЦЕНАРИЙ № 3: Если Украина атакует Крым



Этот сценарий может возникнуть, если украинские войска нападут не только на Донбасс, но и на Крым. Тогда Российская армия получит полное моральное право не только отбросить агрессора подальше, но и обезопасить полуостров от подобного нападения впредь. А это надежнее всего можно сделать, освободив территории, где еще достаточно сильны пророссийские настроения, - от Одессы до Харькова. Проще говоря, все левобережье Украины, бывшее когда-то Малороссией.



В этом случае Российская армия способна нанести контрудары и из Донбасса, и из Крыма. А если понадобится, возможна и высадка десанта в Одессе.



Такой вариант заодно решает и проблему Приднестровья (где расположена база российских миротворцев), давно мечтающего быть в составе России или хотя бы рядом с ней. А также вопрос водоснабжения Крыма. В перекрытый Украиной Северо-Крымский канал вновь хлынут воды Днепра.



Военные базы и объекты США и Британии, настроенные на украинских берегах Черного и Азовского морей, будут, безусловно, ликвидированы. А правый берег Днепра и левобережье сами решат, жить им дальше отдельно или единой нейтральной страной с федеративным устройством.



СЦЕНАРИЙ № 4: Если укровояки продолжат атаки из-за Днепра



Самый смелый и далекоидущий (во всех смыслах) сценарий возможен, если США введут против России, как уже пообещали, сразу все мыслимые и немыслимые "адские" санкции. А значит, больше все равно грозить в адрес Москвы будет нечем. Или войска Украины, откатившись за Днепр, продолжат атаковать российские.



Тогда придется остановиться на границах 1939 года. То есть оставить "Украине" только самые западные регионы. Которые, впрочем, могут тут же раздербанить между собой Польша, Венгрия и Румыния, давно претендующие на эти земли (они когда-то были в их составе).



КСТАТИ



НАТО вне игры



По какому бы сценарию ни разворачивались предполагаемые события на Украине, над ними неизбежно будет довлеть западный фактор. Иными словами, позиция США и Британии. Главный вопрос: рискнут ли они посылать на защиту украинских властей солдат НАТО?



И в Вашингтоне, и в Лондоне уже заявляли: воевать за Украину НАТО не будет. Ибо такая война неизбежно выползет за границы Украины и легко перерастет в мировую, ядерную. Этого не хотят не только Германия с Францией, но и сами США.



КОНКРЕТНО



Мы первыми не нападем



Все перечисленные нами сценарии, конечно, чисто умозрительные. Наш министр иностранных дел Сергей Лавров уже заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" (fm.kp.ru): "Если это зависит от России, войны не будет. Мы войн не хотим".



Отправная точка любых будущих событий сводится к одному - Россия никогда первой не начнет войну ни в Донбассе, ни на Украине. Это возможно лишь в случае, если вооруженные силы Украины развернут масштабную операцию против ДНР и ЛНР. Или Крыма. Если будут гибнуть мирные граждане. В том числе и от оружия, которое щедро поставили Киеву США и НАТО.



ОТ АВТОРА: Для тех, кто уже готов наехать на меня с упреком: "Зачем подливаешь керосина в тлеющий костер вероятной войны?" - напомню одну истину. Если мы хотим избежать войны, надо говорить о ней еще тогда, когда она в зародыше. Возможно, тогда это образумит тех, кто ее затевает. Источник - КП

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