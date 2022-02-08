 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Интелекта не хватает". КазСиловики дали объявление о наборе сотрудников с высоким IQ c ошибками
13:39 09.02.2022

Силовики дали объявление о наборе сотрудников с высоким IQ c ошибками

Алан ИСАЕВ

Неожиданное требование к претендентам на работу в Службу экономических расследований предъявило Агентство по финансовому мониторингу РК - высокий интеллект. Но при этом само объявление было написано с ошибками, сообщает "Экспресс К".

Кто-то может подумать, что это и не ошибка вовсе, а своего рода первое испытание. Но уже следующее слово "интеллект" написано с одной "л". Есть в этом абзаце и пунктуационная ошибка - лишняя запятая.

А может быть, поэтому сотрудников с высоким IQ и ищут? Чтобы писать без ошибок. Безусловно, следователям требуется интеллект (если они, конечно, не собираются выбивать признания силой). Например, будь Шерлок ХОЛМС живым человеком, а не литературным персонажем, его интеллект составлял бы, как выяснили ученые, 190 баллов. Это как у 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри КАСПАРОВА или как у ученого Исаака НЬЮТОНА.

К слову, также для работы в этом правоохранительном органе требуются молодые люди, которые ранее не проходили службу в правоохранительных органах и... не служили в армии по контракту.

Оценивать интеллект претендентов будут на втором этапе отбора. Соискатели должны будут сдать тест IQ, написать эссе, а также подготовить мотивационную речь.

После этого молодых людей зачислят для прохождения пятимесячного обучения в Академию правоохранительных органов Генеральной прокуратуры. Далее последует месячная стажировка в СЭР. Соискателям предлагают должности оперуполномоченного, следователя и криминалиста.

Зарплата будет складываться из оклада 156 тысяч тенге, а также надбавок от 10 до 50% к нему. Кроме того, предусмотрены премиальные выплаты.

Отметим, что общепринятой планкой высокого интеллекта считается IQ выше 110 баллов. Людей, у которых интеллект колеблется от 110 до 120 баллов, - 12%. А тех, у кого интеллект 120-130 баллов, и вовсе 6%. И наконец, выше 140 баллов имеют всего 3% населения планеты. Куда больше людей со средним интеллектом (110-90 баллов) - 50%. И еще треть человечества вовсе не отличается умственными способностями.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644403140
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