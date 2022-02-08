Как в Павлодарской области чиновники угробили уникальный кардио-центр

13:41 09.02.2022 Как при Бакауове со Скаковым губили детище Бозумбаева



ОЛЬГА ВОРОНЬКО



В Павлодаре благополучно добили уникальный кардиологический кластер, созданный по инициативе Каната Бозумбаева и резко снизивший смертность от инфарктов



Весной 2015 года в Павлодаре по инициативе руководителя управления здравоохранения области Нурлана КАСИМСОВА, поддержанной акимом БОЗУМБАЕВЫМ и министром здравоохранения Салидат КАИРБЕКОВОЙ на базе павлодарской горбольницы №2 и областного кардиоцентра был создан первый в стране медицинский кластер. За первый год работы он снизил показатель смертности от инфаркта в регионе с 30,2 до 13,5 случаев на 100 тыс. населения.



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Тогда было решено кардинально изменить подход к больным сердцам. Кардиологов при поликлиниках переподчинили кариоцентру – туда они сдавали отчеты и оттуда координировалась их работа. Пациентов, у которых развивался острый инфаркт миокарда, из любого населенного пункта области в обязательном порядке санавиацией или машиной "скорой помощи" доставляли в горбольницу № 2, чтобы им была оказана помощь в первый золотой час. Согласно международным стандартам. Для этого в сельских врачебных амбулаториях установили факсы, районные больницы оборудовали системой телемедицины. В случае подозрения на инфаркт сельский терапевт либо фельдшер сбрасывал по факсу во вторую горбольницу Павлодара электрокардиограмму пациента. Если была возможность, больного показывали по видеосвязи.



Как только кардиологи убеждались, что это их пациент, дежурный врач связывался с областной больницей, где базируется сан­авиация, заказывал самолет, готовый вылететь в любую минуту. При этом в Экибастузе и Аксу, чтобы не терять драгоценное время, на дом к больному немедленно выезжала бригада "скорой помощи" и сразу везла его в Павлодар. Во время транспортировки пациента обязательно сопровождал районный реаниматолог либо врач, дежурный по санавиации. В зависимости от тяжести состояния больного его либо доставляли в приемный покой, либо сразу поднимали в операционную. Привычной в те времена во второй горбольнице была такая картина: бригада врачей и медсестер встречает больного у дверей приемного покоя, быстро перекладывает с носилок на каталку, бегом везет ее к лифту - и в операционную. При этом по пути человека успевают раздеть, чтобы в считаные минуты взять его "на стол", провести операцию и в результате спасти сердце, пострадавшее от инфарк­та.



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- Это новый подход в лечении инфарктов - открыть коронарный сосуд и тем самым спасти больного от инвалидности, вернуть в общество полноценного человека, - гордилась главврач второй горбольницы Гульмира ШАКИРОВА. - Не секрет, что раньше люди, перенесшие инфаркт, в основном становились инвалидами или умирали. Что такое инфаркт? В организме человека две основные артерии, которые кровоснабжают сердце. Когда тромбируется одна из них, тромб закупоривает просвет сосуда, и фактически часть сердца, которую он кровоснабжает, полностью выключается из работы. Через 120 минут начинается повреждение клеток, потом отмирание и некроз. Говоря доступным языком - чем дольше выключена артерия, тем больше становится область мертвого сердца. Значит, чем быстрее оказана помощь, тем больше шансов избежать дальнейших повреждений сердца.



Из второй горбольницы плановых больных, нуждающихся в таких сложных операциях, как замена клапанов или установка кардиостимулятора, при нарушении ритма сердца и до 2015 года после предварительной подготовки направляли в кардиоцентр, а после операции принимали их назад на реабилитацию. Но теперь у них была единая история болезни, единое ведение больного, ему не приходилось выписываться и заново становиться в очередь на лечение.



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Несколько лет кардиологический кластер проработал безупречно, обе больницы оснащались все более новым высокотехнологическим оборудованием экстра-класса, кадры проходили стажировку за границей, осваивая операции шести категорий сложности (все, кроме пересадки сердца). В кардиоцентре брались за уникальные операции, которые делают даже не во всех известных клиниках мира. Вот пример: заведующий детской кардиохирургией Павлодарского кардиоцентра Тимур РАИМХАНОВ, включив видеофильм, успешно поменял местами перепутанные аорту и легочную артерию ребенку через несколько часов после его рождения. Эта операция считается высшим пилотажем детской кардиохирургии в мире. Но у молодого доктора не было другого выхода. О редчайшем пороке плода было известно еще во время беременности, рожать женщина должна была в столице. Но малыш, весь отекший, весом почти шесть килограмм, появился на свет в Павлодаре. Санавиацию не прислали, он начал синеть, упало давление, стал умирать. Раимханов вспомнил мастер-класс, который давали в Алматы корейцы, включил их фильм, и по нему вместе с коллегами семь часов оперировал новорожденного. После операции отеки спали, малыш порозовел и "похудел" до стандартных трех кило, сердечко заработало нормально.



Но в ноябре 2019 года, то есть во времена Булата Бакаоува, тогдашний руководитель управления здравоохранения Ардак КУЗЕКОВ заявил, что кардиохирурги заражают пациентов гепатитом Б и С и ВИЧ, а кардиоцентр будет присоединен в качестве простого отделения к павлодарской горбольнице № 3, расположенной на другом конце города - в 13 километрах от него. Коллектив центра не побоялся выступить против УЗО и был поддержан тогдашним министром здравоохранения Елжаном БИРТАНОВЫМ, назвавшим такое присоединение "странным". Но директор кардиоцентра Адиль ДЮРЖАНОВ в результате этой войны вынужден был уйти в декрет, а после визита в акимат области - уволиться.



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После увольнения Дюржанова кардиоцентр отдал свою уникальную лабораторию в аренду, и оттуда уволились сильнейшие специалисты. Кардиологов, что сидят при поликлиниках, вернули в подчинение на местах. Сократили койки в детском отделении, и Тимур Раимханов вынужден был уволиться, а детей с тяжелыми патологиями снова везут оперироваться в Нур-Султан. Сложно представить, чтобы новый директор кардиоцентра Адильжан АЛЬБАЗАРОВ делал это без указаний УЗО, или, во всяком случае, без ведома и одобрения последнего.



С приходом коронавируса поликлиники, как известно, на какое-то время закрылись и отслеживать развитие острого инфаркта стало просто негде. Летом 2020 году и вторая горбольница, и кардиоцентр с его блестящими кардиохирургами были отданы под ковидные госпитали. Персонал кардиоцентра, ранее не имевший дела с "чистыми" и "грязными" зонами, хватался за голову. Это было настоящее варварство, особенно если учесть, что в городе тогда простаивало старое здание областного онкодиспансера, который переехал в новое. Когда Ratel.kz пытался подсказать управлению здравоохранения и областным властям, что делать из высококлассных кардиохирургов инфекционистов – непозволительная роскошь и лучше размещать ковидных больных в старом онкодиспансере, нам ответили, что там… нет раковин. Мол, когда проектировали новое здание, фирма, которая до этого занималась только строительством водопроводов, раковины не предусмотрела. Вот онкологам и пришлось при переезде сниать их в старом здании и тащить с собой.



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Затем УЗО все-таки одумалось и вернуло кардиоцентр сердечникам. А вторая горбольница по-прежнему работает как ковидный госпиталь. Спасибо хоть, что теперь туда везут заразившихся с сердечными патологиями.



И вот в УЗО вдруг прозрели. Аккурат после очередного скандала прозрели. Собрав коллектив кардиоцентра в присутствии замакима области Айзады КУРМАНОВОЙ коллективу объявили, что оказывается их "объем оказываемых услуг за несколько лет снизился. Если в 2019 году в центре пролечили 5892 больных, то в 2021 в полтора раза меньше. В 1,7 раза снизилось количество операций на открытом сердце, в 2,2 раза - интервенционных исследований, в 1,6 раз - коронарографий. При высокой востребованности кардиопомощи у жителей региона руководство центра не сумело восстановить допандемийные объемы медпомощи. В результате оттока кадрового потенциала центр потерял десять человек врачебного персонала, из них шесть с высшей категорией. А также 26 медсестер, из которых 16 с высшей категорией. Текучесть кадров составила 20%, что в два раза выше показателя стратегии развития центра".



Цифры добыть очень трудно, но мы выяснили – в 2021 году по сравнению с 2018 смертность от инфаркта миокарда в Павлодарской области выросла в 1,5 раза. Источник - ratel.kz

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