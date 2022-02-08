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Есть ли в Кыргызстане оппозиция? - Д.Подольская
13:42 09.02.2022

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Есть ли в Кыргызстане оппозиция? Простой ответ на простой вопрос

В Кыргызстане на политическом оппозиционном поле произошли изменения. Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, еще недавно критиковавший "Белый дом" и его обитателей, получил должность посла в Германии и из игры выбыл. Параллельно из СИЗО выпустили ряд подозреваемых в попытке насильственного захвата власти.

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Вряд ли неожиданно для многих выпущенные из-под ареста оппоненты Старой площади рискнут выступать с громкими критическими заявлениями. Изменена лишь мера пресечения, впереди суд и от лояльности фигурантов зависит приговор.

Между тем запрос на оппозицию - сильную и конструктивную в обществе созрел давно. Другое дело - есть ли достойные занять пустующую нишу.

Есть спрос, но нет предложения

На сегодня в стране пока обозначилась только одна устойчивая оппонирующая властям группа - парламентская фракция "Бутун Кыргызстан", возглавляемая Адаханом Мадумаровым. Сам лидер тоже не упускает случая критиковать власти, а уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой, по которому он пока проходит как свидетель, придает дополнительный оппозиционный лоск.

Что касается либерального "Альянса" Алтынбека Сулайманова, то его представители заявляли о своем несогласии с властями в период выборов, попав же в парламент, пока отмалчиваются.

Эксперты полагают, что за пределами Жогорку Кенеша роль внесистемной оппозиции исполняют НПО и независимые СМИ.

Обитатели Старой площади своими необдуманными действиями сами себе создают оппонентов. Но эксперты сомневаются - можно ли причислять журналистов и правозащитников к оппозиции. Они не являются профессиональными политиками.

Политолог Шерадил Бактыгулов напомнил, что главный критерий определения оппозиции - предложение реформ, отличных от официального курса. Отсюда и цель - прийти во власть, чтобы реализовать задуманное. Но ни у репортеров, ни у представителей некоммерческих организаций таких амбиций нет. Они выступают всего лишь как критики непопулярных решений. Иметь иное мнение не означает быть оппозиционером.

В Кыргызстане никогда не было оппозиции. В том смысле, в каком она представлена в политологии. Есть люди, которые отражают оппозиционные настроения, но доверия они не вызывают.

Шерадил Бактыгулов

"Потому что в разные годы были во власти и превратились в оппозиционеров только после того, как потеряли должность", - подчеркнул Шерадил Бактыгулов.

Не в пользу отечественных политиков говорит и то, что на долгосрочную перспективу они не работают.

"Настоящий оппозиционер будет бороться за реализацию своей альтернативной тактики с далеко идущими последствиями, а не за кратковременные преференции", - сказал Шерадил Бактыгулов.

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Недовольных политикой верхов в Жогорку Кенеше политолог тоже не причисляет к оппозиции. В качестве доказательства он приводит итоги голосования по инициативам президента или кабмина. К примеру, кандидатов в председатели Верховного и Конституционного судов, выдвинутых Садыром Жапаровым, поддержали практически единогласно. Такая же картина наблюдалась, когда парламентарии рассматривали отправку наших войск в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстан.

"Это свидетельствует о том, что в Жогорку Кенеше не сформировался сильный оппонирующий блок, способный противостоять президентской администрации", - сказал Шерадил Бактыгулов.

Есть отдельные депутаты, выступающие против, но их мало и они опираются на личное отношение к главе государства по принципу "нравится - не нравится".

Шерадил Бактыгулов

Аналогичной точки зрения придерживается эксперт Эмиль Джураев. Он считает, что популистскими лозунгами, отсутствием четкой программы действий, кадровой чехардой и закручиванием гаек власть сама преподносит оппозиции шанс объединиться и выстроиться в систему. Мешает то, что в Кыргызстане противники правящих кругов появляются исходя не из идейных соображений, а политической конъектуры. Ими движет одно желание - вернуть портфель.

Не верю!

Новых оппозиционеров, к которым себя причисляют Нурбек Токтакунов, Клара Сооронкулова и остатки "Реформы", эксперты относят к медийным оппонентам. Они появились на просторах соцсетей, и там же сформировался их виртуальный электорат. Но поддержкой реальных избирателей, как показали последние выборные кампании, эти политики заручиться не смогли.

"Запрос в обществе на оппозицию есть, но нет доверия тем, кто ее сегодня олицетворяет. Доказательство - провал на выборах оппозиционно настроенных партий и кандидатов. А сокрушительная победа в двух одномандатных округах - Первомайском и Свердловском кандидата "против всех" и вовсе приговор всем оппозиционерам, кто участвовал в гонке", - подчеркнул Игорь Шестаков.

Сегодня избиратель стал мудрее, чем все оппозиционные политики вместе взятые. Он предпочитает голосовать ногами в сторону ближнего и дальнего зарубежья в поисках лучшей доли.

Игорь Шестаков

Таким образом, оппозиционное поле остается по-прежнему свободным для маневров.

Когда все можно, но шепотом

Победив на выборах в январе 2021 года, Садыр Жапаров пообещал, что не будет проводить зачистку. Но слово не сдержал. Спустя несколько месяцев после инаугурации активные критики властей оказались под уголовным преследованием.

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Забыл президент и о другом своем обещании - не затыкать независимые СМИ. Результат прямо противоположный - демонстрационное задержание известного журналиста Болота Темирова, акына Болота Назарова после публикации материала о семейном бизнесе главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и дело против Kaktus.media.

Социум накрыла волна недовольства. Садыру Жапарову все чаще и чаще напоминают про печальный опыт его предшественников.

Каждый из них, начиная с Аскара Акаева и заканчивая Сооронбаем Жээнбековым, считал своим долгом нейтрализовать оппозицию, отправляя несогласных за решетку. В итоге политики стали бояться открыто противостоять властям. Но если раньше за несогласие грозил тюремный срок, то сейчас еще и под угрозой личная безопасность. Потому что ОПГ, с которыми нам демонстрируют декорационную борьбу, чувствуют себя как никогда более уверенно.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644403320
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