Власти Алматы скрывают информацию о владельцах рынков мегаполиса

13:45 09.02.2022

АННА КАЛАШНИКОВА



Чтобы узнать о налогах, поступающих в бюджет от рынков, нужно либо обратиться к засекреченным властями владельцам, либо обжаловать в суде ответ из акимата



После того, как мы сообщили о ликвидации ТОО "Рынок Алтын Орда", нашу информацию прокомментировал в другом СМИ Анарбек СЕИТОВ, заместитель руководителя Управления государственных доходов по Карасайскому району: "Рынком владеют ТОО KURYLYS LTD и ТОО Altyn Orda Qaz Trade Ltd. ТОО "Рынок Алтын Орда" ранее управляло рынком, его учредители были владельцами рынка в начале 2000-х годов. Компания бездействует более трех лет".



Как оказалось, к этим предприятиям непосредственное отношение имеет брат Елбасы Болат НАЗАРБАЕВ.



ТОО "KURYLYS LTD" было учреждено Болатом Назарбаевым в 2010 году.



ТОО "Altyn Orda Qaz Trade Ltd" Болат Назарбаев владел с 2014-го по 2021 год. 17 января во время контртеррористической операции, проходившей в Алматы и Алматинской области, у этой компании сменился владелец. Теперь им стал Данияр Амалбекович АБДИГАПАРОВ, ранее руководивший этой компанией.



Наши расчеты показали, что ежемесячный доход владельцев рынка может доходить до 180 млн тенге.



В год доход составит 2,160 млрд тенге.



При этом за 2021 год обе компании, владеющие рынком, заплатили в бюджет около 70 млн тенге. Примерно 3 процента от общего дохода.



Налоги от сдачи квадратного метра площади рынка "Алтын Орда" за прошлый год составляют всего 388,9 тенге.



После публикации мы решили выяснить, сколько всего рынков насчитывается в Казахстане, кто ими владеет и сколько бюджет получает налогов от их владельцев.



Мы отправили 17 писем с запросами в акиматы регионов и городов регионального значения Казахстана и такое же письмо заместителю премьер-министра, министру торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыту СУЛТАНОВУ с вопросами:



- Сколько рынков оптовой и розничной торговли насчитывается в каждом регионе?



- Какова площадь каждого рынка?



- Сколько торговых мест имеет каждый рынок?



- Какое количество арендаторов торговых мест на каждом рынке?



- Данные о посещаемости каждого рынка в день.



- Какие юридические и физические лица являются официальными владельцами рынков?



- Какую сумму налогов заплатили владельцы данных рынков в период с 2017-го по 2021 год?



В течение недели стали поступать ответы из разных регионов Казахстана. Выявилась интересная тенденция. Уполномоченные органы сообщают нам подробно не только названия рынков, но и отвечают на все оставшиеся вопросы, за исключением, быть может, налоговых отчислений. Впрочем, зная реквизиты владельца рынка, это не сложно установить в открытых базах данных.



Однако в Алматы действуют иные законы.



Из управления предпринимательства и инвестиций акимата Алматы нам ответили, что на сегодняшний день в городе 52 рынка, из них 9 специализированных и 43 универсальных. Рынок "Ак-Булак" прекратил функционирование в 2021 году, поэтому сегодня для покупателей открыт 51 рынок.



Из 36 000 торговых мест, имеющихся на 51 рынке, 26 000 мест находятся в аренде.



Остальную информацию управление предпринимательства и инвестиций алматинского акимата давать отказалось - ни названия рынков, ни данные о владельцах предприятий, контролирующих поставки продовольствия и товаров в мегаполис, ни данные о налогах. Власти Алматы решили скрыть от потребителей важную информацию, касающуюся в том числе здоровья и безопасности граждан.



Они посоветовали нам обратиться к владельцам рынков, которых они назвать отказались: "По вопросу посещаемости, информации о физических и юридических лиц, которые являются владельцами, и площади рекомендуем вам к собственникам рынка.



В случае несогласия с данным решением, вы вправе обжаловать административное действие (бездействие) согласно статье 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан", - говорится в ответе заместителя руководителя Управления предпринимательства и инвестиций алматинского акимата К. САГИНДИКОВА.



Придется пойти в суд.