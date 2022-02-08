Казахстанский завод "Тыныс" начинает выпуск лицензионных автоматов Калашникова

00:00 10.02.2022

КАЗАХСТАН НАЧНЕТ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА

#Казахстан"ский завод "Тыныс", расположенный в Акмолинской области, намерен в этом году начать производство автоматов Калашникова.

Казахстан начнет производство автоматов Калашникова

В 2022 году в Казахстане планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития республики.



Для производства планируется задействовать крупнейшее машиностроительное предприятие Акмолинской области.



"В течение года в Кокшетау (административный центр Акмолинской области, – ред.) планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", – говорится в сообщении ведомства.



На базе завода будут собираться автоматы АК-12 и АК-15.