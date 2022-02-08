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|Казахстанский завод "Тыныс" начинает выпуск лицензионных автоматов Калашникова
00:00 10.02.2022
КАЗАХСТАН НАЧНЕТ ПРОИЗВОДСТВО АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА
#Казахстан"ский завод "Тыныс", расположенный в Акмолинской области, намерен в этом году начать производство автоматов Калашникова.
Казахстан начнет производство автоматов Калашникова
В 2022 году в Казахстане планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития республики.
Для производства планируется задействовать крупнейшее машиностроительное предприятие Акмолинской области.
"В течение года в Кокшетау (административный центр Акмолинской области, – ред.) планируют начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года", – говорится в сообщении ведомства.
На базе завода будут собираться автоматы АК-12 и АК-15.