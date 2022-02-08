 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.02.2022
00:46  KEGOC – попытка номер два. С чем может выйти на IPO основной энерго-оператор Казахстана
00:24  На подачки не согласны. Почему в Казахстане продолжаются протесты? - С.Кожемякин
00:01  РосАтомАфер. Зачем Россия на свои деньги строит АЭС в нищебродском Бангладеш?
00:00  Казахстанский завод "Тыныс" начинает выпуск лицензионных автоматов Калашникова
Среда, 09.02.2022
21:50  Умер ташкентский блогер, основатель веб-сообщества "Доброе дело" Станислав Мошковский
13:45  Власти Алматы скрывают информацию о владельцах рынков мегаполиса
13:42  Есть ли в Кыргызстане оппозиция? - Д.Подольская

13:41  Как в Павлодарской области чиновники угробили уникальный кардио-центр
13:39  "Интелекта не хватает". КазСиловики дали объявление о наборе сотрудников с высоким IQ c ошибками
13:29  Четыре сценария войны на Украине: что будет, если Киев нападет на Донбасс, - Виктор Баранец
13:27  США будут дружить только с капитулировавшей Россией - National Interest
13:10  Е.Бабакумаров (еще один земляк Токаева) возглавил "Службу центральных коммуникаций" при Казпрезиденте
12:39  Узбекистан взял на паузу признание нового Талибского правительства Афганистана, - разъяснил МИД Камилов
11:23  "Извинения учителей" в Мархамате. Узб-хокимы изощряются в издевательствах над подданными
10:55  Между Афганистаном и Пакистаном разгорается пограничный конфликт. Из-за "линии Дюранда", - С.Тарасов
10:00  Российским фигуристам не отдают их медали, снова обвиняют в допинге?
09:28  КазГенпрокуратура отказалась озвучить имена погибших январских "террористов"
09:24  Россия амнистировала 120 тыс таджикских трудовых мигрантов
09:18  КазНацфонд "Даму" возглавил недавно уволенный из вице-премьеров бездельник Султанов
08:58  Демографические "ножницы": высокая аульная рождаемость создает новые проблемы для Казахстана?
08:47  КазГенпрокуратура объяснила эксгумацию тел погибших в беспорядках
08:35  Узбекского сельского блогера Бобониезова приговорили к трем годам тюрьмы "за оскорбление президентов"
07:06  Ночью каз-протестующие вновь осадили Актаусский облакимат. В авангарде - голодные и злые бабы
02:06  Друзья Байдена и турецкий след: Раскрыты связи силовиков, пытавшихся устроить переворот в Казахстане, - "КП"
02:04  Си + Пу = Торжество доброй воли, - Ю.Тавровский
02:02  С Эрдогана слетели шаровары - ему стало не до Зангезурского коридора, - М.Магид
02:01  За ярлыком? Токаев летит в Москву
01:57  Таджикистан и правительство Талибан: от непризнания до экспорта электроэнергии
01:51  Восстание Канады - веселое и задорное, - В.Прохватилов
01:49  Сделать Китай: что демонстрирует поездка Энтони Блинкена в АТР, - Н.Портякова
01:41  Зачем Токаев возглавил абсолютно коррумпированную партию "Нур Отан", - экс-премьер А.Кажегельдин
01:07  Тупики Елбакратии. Страх и безразличие казахской молодежи, - "МК"
00:55  Умирает ли демократия - или Америка распадается? - Патрик Бьюкенен
00:37  Перспективы Казахстана в новом геополитическом ландшафте, - А.Савельев
00:33  Вандализм на православных кладбищах Киргизии. Президент Жапаров взял под контроль решение вопроса
00:03  Новые компромиссы Башара Асада. Найдется ли место для России? - А.Хмелев
00:01  Заместителем секретаря Совбеза Узбекистана назначен Талъат Валиев
Вторник, 08.02.2022
23:22  Сердар Еламанов - новый глава Госстройавтодора Туркмении
22:07  Шиза. Рос-фигуриста Мозолева обвинили, что он расковырял лед перед японским чемпионом Ханью
21:45  Экс-премьер Гройсман решил создать на Украине альтернативное "правительство"
19:15  Цыгане против миллеровцев. Газпром опять обвинил Кишинев в нарушении договоренностей
17:15  Токаев распорядился "навести порядок" на отжатом у Назарбаева рынке "Алтын Орда"
17:09  На западе Казахстана несколько суток продолжаются новые массовые акции протеста
16:56  Как устроен силовой отряд семьи Назарбаева: неонацисты, ваххабиты, "Серые волки", - Айнур Курманов
16:50  Макрошкина окрошка. Путин увлекся нафталиновыми переговорами, - М.Ростовский
16:41  В Шымкенте начался суд над беглым банкиром Кольбаевым ("Цесна-банк")
16:36  Прилетит вдруг Токаев в голубом вертолете.., - Марат Асипов
16:29  The Hill: у США появился шанс обойти Китай... в автоЧИПах
16:20  "Жизненно важно для нас". Зачем лидеры постсоветских государств поехали в Пекин, - Филипп Прокудин
15:56  УзбДепутаты не хотят входить в состав России
15:54  Узбекистан и Таджикистан войдут в возрожденный Союз с Россией и Беларусью, - президент А.Лукашенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
На подачки не согласны. Почему в Казахстане продолжаются протесты? - С.Кожемякин
00:24 10.02.2022

На подачки не согласны. Почему в Казахстане продолжаются протесты?

Тысячи казахстанцев толкает к протестам возмущение падающим уровнем жизни и унизительными условиями труда. За последние дни недовольство выражали нефтяники, учителя, работники телекоммуникационной сферы. Власти же вместо решения острых проблем заняты перераспределением полномочий и собственности.

Чем больше времени проходит с момента завершения в Казахстане массовых выступлений, тем сильнее трудящиеся страны чувствуют себя обманутыми. Главными причинами протестов стали бедность, неравенство и бесправие рядовых жителей, однако реальных шагов по исправлению всего копившегося с момента развала Советского Союза власти не предпринимают. Все сводится к популистским заявлениям и малозначащим шагам вроде создания фонда "Народу Казахстана".

При этом в активности руководству республики не откажешь. Но затрагивает она совсем другие сферы. Например, позиции на властном олимпе.

7 февраля президент Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон, лишающий большинства привилегий его предшественника - "лидера нации" Нурсултана Назарбаева. Так, первый глава независимого Казахстана больше не будет возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа. Эти полномочия переходят к Токаеву. Также из законодательства исключена норма об обязательном согласовании с Назарбаевым государственных инициатив. Помимо этого, за последнее время сменилось руководство парламента, правящей партии "Нур Отан", целого ряда госорганов и госкомпаний.

Наблюдая за этой возней, люди сравнивают ее с собственным положением. Только за январь продовольственная инфляция составила 1 процент. Почти на 9 процентов подорожали овощи, отмечен существенный рост цен на крупы и муку. В годовом же выражении инфляция достигла 10 процентов, что превышает рост реальных доходов населения.

Как следствие, казахстанцы снова выходят на улицы. Начиная со 2 февраля ежедневно сотни жителей собираются у здания администрации города Жанаозен Мангистауской области. Часами стоять на морозе их вынуждает безработица. По словам митингующих, власти годами обещают решить проблему трудоустройства, но тысячи горожан остаются без работы. Недостатка в вакансиях нет, однако главными критериями при приеме являются связи и взятки.

Немало вопросов к властям накопилось и у работающих казахстанцев. Коллективы все новых предприятий записывают видеообращения к президенту. Из-за жестких требований законодательства, ограничивших права трудящихся на проведение забастовок, эта форма протеста является на сегодняшний день самой популярной. Претензии рабочие выдвигают разные - от повышения зарплат до национализации. Так, около 600 сотрудников нефтесервисной компании ТОО "Бузачи Транс Курылыс" выразили возмущение тем, что в рамках оптимизации их предприятие передали в частные руки. Из-за этого люди лишились многих трудовых прав и нерегулярно получают зарплату.

С аналогичными требованиями выступили работники компании "Каспиан фуд". Как указывается в обращении, после приватизации оклады были заморожены, а нагрузка на каждого сотрудника - выросла. Кроме того, новые владельцы отказываются заключать коллективный договор, оказывают давление на профсоюз и угрожают увольнениями при малейшем проявлении недовольства. Возвращение предприятия в собственность государства, считают сотрудники, поможет им более эффективно отстаивать свои права.

Недовольство высказывают рабочие нефтяного месторождения Дунга в Мангистауской области. Его разрабатывает французская транснациональная корпорация "Тоталь", однако эксплуатация здесь ничуть не слабее, чем на других предприятиях. Нефтяники потребовали поднять зарплаты на 50 процентов, в противном случае пригрозив протестами. Начать забастовку обещают их коллеги из компании West Oil Software. По словам работников, начальство отказывается подписывать новый коллективный договор и выполнять требования, касающиеся роста зарплат и улучшения условий труда.

Коллективы ряда подрядных организаций требуют взять их на штатные должности. Среди них ТОО "Планика", оказывающее транспортные услуги нефтегазовой корпорации "КазМунайГаз", и ТОО "КаспийПрофСнаб", работающее с Казахским газоперерабатывающим заводом. А сотрудники Мангистауского атомно-энергетического комбината заявляют, что им восьмой год не повышают зарплату. Потребовав вдвое увеличить оклады и прекратить давление на активистов, они анонсировали полное прекращение работы в ближайшее время.

Западными регионами протесты не ограничиваются. В Алма-Ате вышли на митинг сотрудники крупнейшей телекоммуникационной компании "Казахтелеком". Несмотря на растущие доходы - только в январе - сентябре прошлого года чистая прибыль составила 86 миллиардов тенге (15 млрд руб.), - здесь годами не повышаются зарплаты, а размеры их люди называют издевательскими. Так, оклад инженерных работников составляет 100-110 тыс. тенге (17-19 тыс. руб.). В поддержку коллег выступили сотрудники подразделений компании из Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Джамбульской областей.

Важной тенденцией является расширение требований трудящихся. Все чаще протестующие не ограничиваются вопросами, касающимися их конкретного предприятия или учреждения, а затрагивают "макроэкономические" темы. Так, учителя ряда школ выступили против приватизации сферы образования. В рамках начатой реформы образовательные учреждения в стране передаются в "доверительное управление" частникам. Вопреки утверждениям чиновников, не устающих превозносить плюсы этого процесса, педагоги говорят о неизбежных отрицательных последствиях. В числе последних - сокращение штата, изменения в системе оплаты труда, а также введение бьющих по карманам родителей платных услуг.

Звучат на акциях протеста и политические лозунги. 5 февраля сотни людей собрались на митинг в Алма-Ате, выразив возмущение фигурой нового градоначальника. Назначенный президентом Ерболат Досаев является типичным представителем истеблишмента. В разные годы он возглавлял национальный банк, занимал должности главы минздрава, минфина и министерства экономики, став фигурантом ряда скандалов. Так, в бытность Досаева министром здравоохранения произошло массовое заражение детей ВИЧ-инфекцией, а будучи главой минэкономики, он инициировал вызвавшую массовые протесты земельную реформу. Участники митинга потребовали введения прямых выборов мэра. Также на акции выступили родственники людей, задержанных во время январских беспорядков. По их словам, полиция применяет пытки и избиения, пытаясь выставить мирных жителей террористами. Пикеты с призывами освободить мирных участников протестов прошли, помимо Алма-Аты, в Чимкенте и других городах.

Сергей Кожемякин

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644441840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года №24-р
- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Постянварский Казахстан: контуры возможных реформ
- Демографические "ножницы": высокая рождаемость создает новые проблемы для государства?
- KEGOC – попытка номер два
- Недавние беспорядки в Казахстане вряд ли приведут к фундаментальным реформам
- МИД Казахстана и Human Rights Watch начали диалог по вопросам расследования событий "Трагического января"
- Эффект домино. Что связывает две трагедии – кордайскую и алматинскую?
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  