На подачки не согласны. Почему в Казахстане продолжаются протесты? - С.Кожемякин

00:24 10.02.2022

На подачки не согласны. Почему в Казахстане продолжаются протесты?



Тысячи казахстанцев толкает к протестам возмущение падающим уровнем жизни и унизительными условиями труда. За последние дни недовольство выражали нефтяники, учителя, работники телекоммуникационной сферы. Власти же вместо решения острых проблем заняты перераспределением полномочий и собственности.



Чем больше времени проходит с момента завершения в Казахстане массовых выступлений, тем сильнее трудящиеся страны чувствуют себя обманутыми. Главными причинами протестов стали бедность, неравенство и бесправие рядовых жителей, однако реальных шагов по исправлению всего копившегося с момента развала Советского Союза власти не предпринимают. Все сводится к популистским заявлениям и малозначащим шагам вроде создания фонда "Народу Казахстана".



При этом в активности руководству республики не откажешь. Но затрагивает она совсем другие сферы. Например, позиции на властном олимпе.



7 февраля президент Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон, лишающий большинства привилегий его предшественника - "лидера нации" Нурсултана Назарбаева. Так, первый глава независимого Казахстана больше не будет возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа. Эти полномочия переходят к Токаеву. Также из законодательства исключена норма об обязательном согласовании с Назарбаевым государственных инициатив. Помимо этого, за последнее время сменилось руководство парламента, правящей партии "Нур Отан", целого ряда госорганов и госкомпаний.



Наблюдая за этой возней, люди сравнивают ее с собственным положением. Только за январь продовольственная инфляция составила 1 процент. Почти на 9 процентов подорожали овощи, отмечен существенный рост цен на крупы и муку. В годовом же выражении инфляция достигла 10 процентов, что превышает рост реальных доходов населения.



Как следствие, казахстанцы снова выходят на улицы. Начиная со 2 февраля ежедневно сотни жителей собираются у здания администрации города Жанаозен Мангистауской области. Часами стоять на морозе их вынуждает безработица. По словам митингующих, власти годами обещают решить проблему трудоустройства, но тысячи горожан остаются без работы. Недостатка в вакансиях нет, однако главными критериями при приеме являются связи и взятки.



Немало вопросов к властям накопилось и у работающих казахстанцев. Коллективы все новых предприятий записывают видеообращения к президенту. Из-за жестких требований законодательства, ограничивших права трудящихся на проведение забастовок, эта форма протеста является на сегодняшний день самой популярной. Претензии рабочие выдвигают разные - от повышения зарплат до национализации. Так, около 600 сотрудников нефтесервисной компании ТОО "Бузачи Транс Курылыс" выразили возмущение тем, что в рамках оптимизации их предприятие передали в частные руки. Из-за этого люди лишились многих трудовых прав и нерегулярно получают зарплату.



С аналогичными требованиями выступили работники компании "Каспиан фуд". Как указывается в обращении, после приватизации оклады были заморожены, а нагрузка на каждого сотрудника - выросла. Кроме того, новые владельцы отказываются заключать коллективный договор, оказывают давление на профсоюз и угрожают увольнениями при малейшем проявлении недовольства. Возвращение предприятия в собственность государства, считают сотрудники, поможет им более эффективно отстаивать свои права.



Недовольство высказывают рабочие нефтяного месторождения Дунга в Мангистауской области. Его разрабатывает французская транснациональная корпорация "Тоталь", однако эксплуатация здесь ничуть не слабее, чем на других предприятиях. Нефтяники потребовали поднять зарплаты на 50 процентов, в противном случае пригрозив протестами. Начать забастовку обещают их коллеги из компании West Oil Software. По словам работников, начальство отказывается подписывать новый коллективный договор и выполнять требования, касающиеся роста зарплат и улучшения условий труда.



Коллективы ряда подрядных организаций требуют взять их на штатные должности. Среди них ТОО "Планика", оказывающее транспортные услуги нефтегазовой корпорации "КазМунайГаз", и ТОО "КаспийПрофСнаб", работающее с Казахским газоперерабатывающим заводом. А сотрудники Мангистауского атомно-энергетического комбината заявляют, что им восьмой год не повышают зарплату. Потребовав вдвое увеличить оклады и прекратить давление на активистов, они анонсировали полное прекращение работы в ближайшее время.



Западными регионами протесты не ограничиваются. В Алма-Ате вышли на митинг сотрудники крупнейшей телекоммуникационной компании "Казахтелеком". Несмотря на растущие доходы - только в январе - сентябре прошлого года чистая прибыль составила 86 миллиардов тенге (15 млрд руб.), - здесь годами не повышаются зарплаты, а размеры их люди называют издевательскими. Так, оклад инженерных работников составляет 100-110 тыс. тенге (17-19 тыс. руб.). В поддержку коллег выступили сотрудники подразделений компании из Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Атырауской, Джамбульской областей.



Важной тенденцией является расширение требований трудящихся. Все чаще протестующие не ограничиваются вопросами, касающимися их конкретного предприятия или учреждения, а затрагивают "макроэкономические" темы. Так, учителя ряда школ выступили против приватизации сферы образования. В рамках начатой реформы образовательные учреждения в стране передаются в "доверительное управление" частникам. Вопреки утверждениям чиновников, не устающих превозносить плюсы этого процесса, педагоги говорят о неизбежных отрицательных последствиях. В числе последних - сокращение штата, изменения в системе оплаты труда, а также введение бьющих по карманам родителей платных услуг.



Звучат на акциях протеста и политические лозунги. 5 февраля сотни людей собрались на митинг в Алма-Ате, выразив возмущение фигурой нового градоначальника. Назначенный президентом Ерболат Досаев является типичным представителем истеблишмента. В разные годы он возглавлял национальный банк, занимал должности главы минздрава, минфина и министерства экономики, став фигурантом ряда скандалов. Так, в бытность Досаева министром здравоохранения произошло массовое заражение детей ВИЧ-инфекцией, а будучи главой минэкономики, он инициировал вызвавшую массовые протесты земельную реформу. Участники митинга потребовали введения прямых выборов мэра. Также на акции выступили родственники людей, задержанных во время январских беспорядков. По их словам, полиция применяет пытки и избиения, пытаясь выставить мирных жителей террористами. Пикеты с призывами освободить мирных участников протестов прошли, помимо Алма-Аты, в Чимкенте и других городах.



Сергей Кожемякин