KEGOC – попытка номер два. С чем может выйти на IPO основной энерго-оператор Казахстана

00:46 10.02.2022 KEGOC – попытка номер два

С чем может выйти на IPO основной энергетический оператор страны?



Евгений Косенко, turanpress.kz, 8 февраля



Итак, помимо "Самрук-Энерго", (см. материал от 1.02.2022 года) в новейших планах ФНБ значится "вывести в конкурентную среду", а точнее, подвести под IPO и другой свой энергетический актив – АО "KEGOC". Правда, чуть позже, примерно в 2023 году. И в отличие от подавляющего большинства других дочерних компаний уже вторично. Первый раз это произошло в 2014 году, когда компания разместила 10% своих акций на Казахстанской фондовой бирже в результате чего состав ее акционеров прирос АО "Единый накопительный пенсионный фонд" и распыленными миноритариями из числа физических лиц. Таким образом, на конец прошлого года крупными акционерами АО "KEGOC" являлись ФНБ "Самрук-Казына" с долей 90%% (количество простых акций – 234 000 001 штук) и АО "Единый накопительный пенсионный фонд" – 7,25% (владелец 18 856 931 акций).

Тогда к процессу IPO шли долго и упорно, периодически меняя правила игры, а иногда и откровенно "включая заднюю". Причины на этот счет были разные и о них мы более подробно поговорим чуть позже, а пока посмотрим, что представляет из себя АО "KEGOC" по состоянию на текущий период.



Для справки

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" ("Kazakhstan Electricity Grid Operating Company") или сокращенно "KEGOC" было создано постановлением правительства РК в сентябре 1996 года путем передачи части активов бывшей Национальной энергетической системы "Казахстанэнерго".

По профилю деятельности, АО "KEGOC" выполняет функции системного оператора Единой электроэнергетической системы страны, а так же владеет и управляет активами Национальной электрической сети (НЭС). Компания относится к сфере естественной монополии. В настоящее время, на балансе АО находятся линии электропередачи напряжением 220-1150 кВ протяженностью порядка 26,4 тысячи километров и 81 электрических подстанций с установленной мощностью трансформаторов более 38,7 ГВА, образующие НЭС. Общая численность сотрудников более четырех тысяч человек…

Что же до общего финансового положения, то, согласно отчетности размещенной АО "KEGOC" на KASE, по состоянию на 1 октября 2021 года совокупные активы компании превысили 829,9 миллиардов тенге, совокупные обязательства – 310,2 миллиардов тенге. Собственный капитал сложился в размере 519,7 миллиардов тенге. Чистая прибыль за январь-сентябрь 2021 года составила более 36,6 миллиардов тенге.

До самого недавнего времени, у АО "KEGOC" насчитывалось три дочерние компании: АО "Энергоинформ" – ведающее информационном обеспечением деятельности KEGOC, АО "Батыс транзит" – специализирующееся на генерации электромощностей между севером и западом страны (в нем "KEGOC" участвует на паях с ТОО "Мехэнергострой") и ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии". В ведение этой фирмы входит "Централизованная покупка и продажа электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы РК".

Собственно о трех "дочках" говорилось и в последней версии плана приватизации, но буквально в последние дни прошлого года, положение немного изменилось.



Одним легким движением руки…

Согласно информационному сообщению, опубликованному на KASE 12 января этого года, в предпоследний день декабря года прошлого, АО "KEGOC" заключило договор дарения об отчуждении 100% доли участия ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" в государственную собственность.

Чуть позже появилась расшифровка механизмов: "Данная доля, на основании договора дарения, была передана Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Таким образом, РФЦ безвозмездно передан в 100 процентную собственность государства".

Некоторая поспешность этого решения (по крайней мере, о планах отчуждения одного из активов руководством "KEGOC" ранее не заявлялось) наводит на некоторые размышления. А заодно и воскрешает в памяти примерно аналогичную ситуацию образца марта 2004 года, когда государству был великодушно подарен… различный неликвид.

– KEGOC безвозмездно передал в госсобственность только нерентабельные объекты энергоснабжения, – заявил в те дни тогдашний президент ОАО "KEGOC" Канат Бозумбаев (настоящее время он трудится акимом Алматинской области) и поделился подробностями:

– Мы переходим на новый этап реструктуризации отрасли. Некоторые высоковольтные сети нам приносят больше убытков, нежели прибыли. Поэтому решением компании было предложено безвозмездно передать их государству. Так, к примеру, объекты энергоснабжения Акмолинской области нами уже переданы местному акимату. От этого мы, как государственная энергокомпания, ничего не теряем, лишь избавляемся от убыточных объектов. Правительство своим постановлением за №248 согласилось с нашим предложением о безвозмездной передаче некоторых объектов энергоснабжения в госсобственность. Комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов было поручено осуществить необходимые организационные мероприятия по приему объектов…

В общем, схема примерно одинакова и так же, как в нынешнем случае, передача осуществлялась через Комитет госимущества и приватизации. Компания, как мы поняли, тогда "ничего не теряла", а вот что в итоге приобрел акимат Акмолинской области, это уже, наверное, другой вопрос.

И вот опять. На сей раз, государству дарилось ТОО, ведающее вопросами поддержки возобновляемых источников энергии. Или точнее, если обратится к уставу этой, созданной в 2009 году организации:

"Видами деятельности ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" являются: продажа электроэнергии потребителю (централизованная покупка и продажа электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ и поставленной в электрические сети, единой электроэнергетической системы Республики Казахстан), обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки, финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии".

То есть, в ведении ТОО находилось фактически все, что так или иначе завязано на "зеленой энергетике", о перспективах развития которой нам довольно настойчиво твердили все предыдущие годы. Получается, сейчас данный вопрос решили немного подкорректировать?

В принципе, достаточно интересную точку зрения на эту проблему не так давно высказал в республиканских СМИ экономист и энергетик Петр Своик.

В статье "КЕГОК в "зеленой" западне" опубликованной в декабре прошлого года, приводились расчеты, согласно которым, при дальнейшем росте ветряков и панелей, системному оператору неминуемо придется "притормаживать" работу тех же Экибастузских ГРЭС дабы уложится в энергобаланс (который, кстати, на момент выхода статьи так и не был сформирован). Более подробно с расчетами экономиста энергетика можно ознакомится самостоятельно и похоже, в руководстве АО также пришли к выводу о потенциальной тупиковости "зеленого" пути, довольно оперативно сбросив "зеленую" дочку на руки государству.

Кстати, разработка "Энергетических балансов до 2035 года", затребованного президентом в ответ на угрозу возникновения дефицита электроэнергии к концу года, все-таки завершилась. Документ даже был презентован руководством "KEGOC", но из-за январских потрясений руководству страны было немного не до его подробного изучения. Разбирать все предложенные варианты – "зеленый", "зеленый + АЭС" и так далее, в рамках этого материала будет нецелесообразно, эта тема для отдельного разговора. Но в любом случае, ожидаемая сумма затрат, необходимых для поддержания мощностей впечатляет – порядка 42 миллиардов долларов США. А если прикинуть, что одним из наиболее традиционных источников капитализации энергокомпаний являются тарифы, то и здесь существуют примерные расчеты, насколько необходимо повысить стоимость киловатт-часа (а именно – на 9 тенге), чтобы набрать хотя бы часть искомой суммы. Впрочем, в ближайшие полгода и эти тарифы находятся в "замороженном" состоянии, поэтому с графиком заявок со стороны производителей электроэнергии и компаний посредников мы скорей всего ознакомимся ближе к осени…



Приватизация ради приватизации?

А теперь вернемся к теме приватизации. Как уже говорилось выше, первый этап таковой происходил достаточно трудно. Акции "KEGOC" планировалось вывести на IPO в мае 2013 года, но незадолго до начала торгов управляющий директор ФНБ "Самрук Казына" Питер Хауз объявил о неготовности компании учувствовать в торгах. Мотивировалось это как раз-таки вмешательством государства в тарифную политику и соответственно ограничение роста тарифов, что довольно предсказуемо не нравилось части инвесторов:

– Конечно, мы хотим, чтобы наши компании вышли на IPO. Для этого нужно чтобы все условия были соблюдены, была полная уверенность в поддержке правительства, что тарифные реформы солидны, что будут приниматься во внимание наши тарифные планы. Когда все подпишутся под всеми этими условиями, тогда мы и выйдем на IPO. А сейчас лучше всего немного подождать, потому что идет защита новых инвесторов...

В феврале 2014 года тогдашний глава ФНБ "Самрук-Казына" Умирзак Шукеев уточнил, что необходимы определенные изменения в законодательстве:

– Реализация госпрограммы "Народное IPO" действительно приостановилась. Но правительство Казахстана не сдерживает IPO. Возникли проблемы с законодательством, которые нужно решать. Дело в том, что KEGOK вообще не подлежит приватизации. Нужны изменения в законах, и все. С другой стороны, слишком частить с IPO было бы неправильно. Это мешает и может привести к тому, что цены на акции станут низкими…

Такой поворот также не мог не удивить. Получается, приватизировать запланировали то, что вообще приватизировать было нельзя? И куда в таком случае смотрели разработчики проектов "Народного IPO" с многочисленным штатом весьма дорогостоящих консультантов?

Впрочем, с этим уже разбираться, похоже, не стали, необходимые изменения в законы были оперативно внесены и выход на "Народное IPO" все-таки состоялся. И как удовлетворенно сообщил в апреле 2015 года вице-министр финансов Руслан Даленов (впоследствии он поработал министром экономики, а после своей отставки в 2021 году ушел в структуру Евразийского банка развития):

– Самым дорогим объектом, реализованным по "Народному IPO", стало АО "KEGOK". Сумма выручки за часть его акций составляет 13,1 миллиарда тенге. Это, безусловно, доказывает успешность проведения программы "Народное IPO" и принесло дополнительные средства самой компании, которые необходимы ей для расширения и модернизации…

Строго говоря, сумма в 13,1 миллиардов тенге для АО "KEGOK" чем-то очень значимым не являлась. И согласно отчетам того периода, выручка от акционирования могла покрыть лишь покрыть годовые эксплуатационные издержки, но абсолютно недотягивала даже до годовой инвестиционной потребности, которую "KEGOC" традиционно и ежегодно обеспечивал через заимствования. В первую очередь, речь шла о кредитах Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Полученные средства были необходимы для реализации таких крупных проектов как "Модернизация национальной электрической сети", "Модернизация национальной электрической сети, II этап", "Строительство второй линии электропередач 500кВ транзита Север-Юг Казахстана", "Схема выдачи мощности Мойнакской ГЭС", "Строительство ПС 500кВ Алма с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжением 500,220 кВ" и "Реконструкция ВЛ 220 кВ ЦГПП-Осакаровка".

И в итоге, общая сумма задолженности KEGOC по этим кредитам, на 30 сентября 2014 года составила 109,8 миллиардов тенге.

Что же касается реализации самих акций (события, которое некоторые официальные лица до сих пор уважительно называют "историческим"), то их продажная цена на тот период составила 505 тенге (2,8 доллара США). По состоянию на прошлый год их цена доросла до 1689 тенге за штуку (четыре доллара США) и оптимисты указывали на четырехкратный рост стоимости этих ценных бумаг. А скептики, в свою очередь, призывали обращать внимание на процент обесценения национальной валюты в период 2014–2020 годов и общие темпы инфляции…

Не сильно оптимистичен в своих рекомендациях и инвестиционный банк "Halyk Finance", который в прошлом году констатировав рост чистой прибыли АО "KEGOK" на 6% г/г до 13,5 миллиардов тенге, тем не менее отметил, что: "Мы сохраняем рекомендацию продавать акции KEGOC, поскольку сохраняется высокая неопределенность в отношении тарифов на 2021–2025 годы". А заодно подкрепил эту рекомендацию цифрами, согласно которым "доходы компании от услуг по передаче электроэнергии снизились на 3%, до 30,6 миллиардов тенге, что связано со снижением среднего тарифа на 12% (с 2,7 тенге до 2,4 тенге/кВтч)".

Кстати, помимо снижения доходности под влиянием плавающей тарификации, некоторые любопытные цифры можно найти и в документе под названием "Отчет представителя держателей облигаций АО на 01.07.2021", размещенном на KASE.

Согласно преамбуле, целью этого отчета, подготовленного "АО "Сентрас Секьюритиз", является "выявление платежеспособности АО "KEGOC" по долговым обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием полученных денежных средств".

В целом, текущее финансовое положение компании оценивалось как удовлетворительное, но некоторые негативные нюансы все-таки отмечались:

"По итогам первых шести месяцев 2021 года, компания получила чистую прибыль в размере 27 531 миллионов тенге, что на 4% ниже показателя за 2 квартал 2020 года. Основными причинами сокращения чистой прибыли стали уменьшение валовой прибыли на 14%, увеличение административных расходов на 5%, расходов по реализации на 6%, финансовых расходов на 7%, прочих расходов на 4%".

Более подробно про различные расходы, можно найти в отчетах Счетного комитета (точнее, в релизах СК об итогах проведенных проверок).

Так, в релизе 2020 года в числе выявленных нарушений указывается на данные проведенные по графе "административные расходы". Например, в 2018 году КЕGОС потратил на эти нужды 14 миллиардов 937 миллионов 698 тысяч тенге. Согласно данным ревизоров, более подробно эти траты выглядят так: 199 миллионов 922 тысячи тенге – за консультационные услуги, 150 миллионов 695 тысяч тенге – на содержание совета директоров. Почти 147 миллионов тенге составили командировочные расходы, 116 миллионов 953 тысячи тенге потрачено на тренинги, а некие "прочие" статьи расходов составили 1 миллиард 9 миллионов 501 тысячу тенге.

Там же указывалось, что в 2018 году неисполнение сметы по статье затрат "Технологический расход электроэнергии (потери)" составило в общей сумме 11 миллиардов 163,1 миллиона тенге. Таким образом, эти технологические потери остаются весьма существенной статье расходов АО, так как, согласно данным годового отчета АО "KEGOC", размещенном на KASE в 2018 году, для компенсации технологического расхода (потери) и на хозяйственные нужды компанией было потрачено 20 362,5 миллиона тенге.

При этом, на запрос деловых изданий страны, из каких средств появилась эта компенсация, из компании был дан ответ о том, что "расходы на технологические потери оплачиваются потребителем услуг по передаче электрической энергии, так как в соответствии с особым порядком формирования затрат данные расходы включены в тарифную смету на услугу по передаче электрической̆ энергии".

Иначе говоря, эти потери перекладывались на плечи потребителей...

Как обстоят дела на сегодняшний день, к сожалению, неизвестно, так как последний релиз Счетного комитета о проведении аудита эффективности использования активов АО "KEGOC", датированный маем 2021 года, был достаточно лаконичен и в основном содержал оценки общих и методологических проблем:

"В ходе данного аудиторского мероприятия установлено отсутствие в перечне стратегических показателей развития общества, способствующих решению проблемы снижения уровня износа электроэнергетического оборудования. В рамках исполнения соответствующего поручения Счетного комитета, уполномоченным министерством энергетики разработаны и утверждены методические рекомендации по оценке износа основного электросетевого оборудования энергопередающих организаций. В свою очередь, АО "KEGOC" на основании данных рекомендаций проведена оценка физического износа электрических сетей…"

К слову, несмотря на внушительные инвестиции, средняя цифра износа электросетей по стране не меняется практически уже десять лет и остается на уровне 60% (лучше всего ситуация лишь в Нур-Султане, где степень износа не превышает 20%).

– За последние 10 лет значительных инвестиций, особенно в генерирующие мощности, не было. У каждого оборудования есть свой резерв. Оно не может работать вечно… – говорил в прошлом году журналистам государственного телеканала эксперт-энергетик Жакып Хайрушев, комментируя очередную информацию о грядущем энергодефиците.

В свою очередь, сами представители энергопередающих компаний в очередной раз уверяли, что провести масштабную реконструкцию объектов не позволяют действующие тарифы и сообщали, что для полной модернизации сетей протяженностью более 20 тысяч километров нужно порядка 80 миллиардов тенге на ближайшие пять лет.

Решит ли этот вопрос разработанный проект прогнозного баланса электроэнергии и мощности на предстоящий семилетний период (в нем помимо всего прочего, говорится и о намерении оптимизировать график ремонта генерирующих мощностей в энергосистеме для максимального покрытия потребностей в электроэнергии и мощности потребителей РК) пока неизвестно.

Как, впрочем, неизвестно, насколько благотворно он повлияет на снижение растущей в последние годы кредиторской задолженности по покупной энергии. Так, согласно размещенной на KASE консолидированной финансовой отчетности за 2020 год кредиторская задолженность за покупную электроэнергию составила 15 миллиардов 982 миллионов 06 тысяч тенге (для сравнения, в 2019 году долг составлял 10 миллиардов 277миллионов 750 тысяч тенге). И с учетом планов пополнять дефицит электроэнергии путем увеличения импорта, можно предположить что "кредиторка" по этой статье будет только расти.

"Наш север пока еще не дефицитен (если аварийно не вылетают блоки на ГРЭС), а казахстанский юг вместе со всеми участниками Южного энергокольца дефицитен тотально. Правда, запас генерации любого необходимого объема имеется со стороны России, и все последние годы к нему приходится прибегать во все больших объемах. Но не хватает пропускной способности соединительных север – юг ЛЭП-500. Очевидно и исчерпание генерирующих и сетевых мощностей. И вот уже лет двадцать признаваемая всеми специалистами необходимость связывающей базовой электростанции именно в районе Балхаша (в принципе, можно и в Курчатове) шифруется под аббревиатурой Балхашская ТЭС, а иногда и прямо АЭС, но дальше споров и разговоров о намерениях дело не продвинулось… Все просто, и вывод тоже как бы простой: надо срочно строить новые электростанции и сети по всему дефицитному энергопространству. Но к непростому вопросу, где взять деньги и каков общий план строительства, пора задать вопрос самый важный и самый трудный: а кто за все это будет отвечать и кто будет всем руководить?" – в очередной раз обозначает проблемы в газете "Время" в своей статье от 2 февраля Петр Своик.

Здесь еще можно добавить, что в числе ежегодно обозначаемых проблем самого АО "KEGOC" есть и, похоже, безнадежно зависшая дебиторская задолженность, возникшая при продаже основных средств АО "Балхашская ТЭС" связанной стороне в размере 220 миллионов 494 тысячи тенге. И как из года в год пишется в отчетах: "В соответствии с договором продажи АО "Балхашская ТЭС" должно было произвести оплату задолженности до конца 2018 года, однако задолженность не была погашена. В связи с приостановлением строительства Балхашской ТЭС руководство Группы приняло решение о начислении резерва под ожидаемые кредитные убытки в размере 100%". То есть, фактически это означает, что данная сумма с высокой вероятностью уже никогда не будет погашена…

Собственно, это и есть тот багаж и те перспективы, с которыми АО "KEGOC" планируется выводить на очередное IPO. И точно так же, как и в случае с "Самрук-Энерго", по поводу будущего "KEGOC" гораздо больше вопросов, нежели ответов. Особенно, в свете неопределенности ее дальнейшей стратегии развития и стремительно растущих инвестиционных аппетитов, желающих удовлетворять которые может попросту не найтись. Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644443160

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