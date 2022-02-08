 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ракова опухоль. Академия госслужбы России погрязла в скандалах
01:10 10.02.2022

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА USAID*: В ДЕЛЕ РАКОВОЙ-ЗУЕВА ВСКРЫЛИСЬ НОВЫЕ ДЕТАЛИ
В деле Марины Раковой и Сергея Зуева вскрываются новые детали. На этот раз речь пойдет про человека, которого следствие считает соучастником преступления – того, кто якобы занимался обналичиванием денежных средств. Наталья Корниенко, сотрудница РАНХиГС, интересна не только нехилым по меркам даже столичного преподавательского состава официальный доходом, но и своим бэкграундом, тесно связанным с западными структурами.

"А что РАНХиГС?" – вероятно, этот вопрос интересует многих читателей, увлеченно следивших за настоящей эпопеей, которая разворачивалась вокруг этого вуза в прошлом году. Спешим заверить: все по-прежнему, ничего не меняется. Скандалы, интриги, расследования. Академия, готовящая кадры для бюрократического аппарата России, все никак не может избавиться от имиджа скандального учебного заведения.

И вновь продолжается стыд
Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве, как известно, расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева. Им и еще ряду лиц вменяется хищение средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации общероссийского проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Следствие считает, что в сентябре 2019 года под предлогом выполнения работ в рамках соответствующих научно-образовательных проектов фигуранты получили по договору деньги, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства. Ущерб оценивается правоохранителями в 20 миллионов рублей.

Расследуя это дело, следователи вышли на директора научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко. Как полагают в ГУ МВД, она также причастна к "распилу", в частности к обналичиванию денежных средств. Однако, в отличие от Марины Раковой и Сергея Зуева, Наталье Юрьевне удалось сбежать из страны: в октябре прошлого года она, будучи свидетелем по делу, вылетела в Кишинев. В конце января 2022-го правоохранительные органы перевели госпожу Корниенко в статус обвиняемой по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" и объявили в розыск.

Как бы то ни было, на финансовое состояние Наталья Юрьевна вряд ли может пожаловаться. По данным Федеральной налоговой службы, она получала только "белыми" нехилые деньги: к примеру, в 2016 году – 3,3 миллиона рублей от Института экономической политики имени Егора Гайдара и 3,4 миллиона рублей от Российской академии народного хозяйства и государственной службы. 6,7 миллиона рублей за год – это 558 333 рубля в месяц. Повторимся, это лишь то, что мы знаем (и налоговые органы). Схожая ситуация с финансовой отчетностью за 2017–2020 гг. – в сумме за это время получено 14,9 миллиона рублей. Кроме того, в качестве индивидуального предпринимателя госпожа Корниенко в 2018–2020 гг. выполняла работы для зуевского вуза на сумму 10 миллионов рублей, для ИЭП имени Егора Гайдара – 14 миллионов рублей.

Конечно, суд разберется, кто в чем виноват или же не виноват. В любом случае тень бросается на ректора РАНХиГС Владимира Мау. У него как минимум серьезные проблемы с подбором персонала, он превратил подчиненный себе вуз в настоящий рассадник либералов-западников. Кто такая та же Корниенко? Обыкновенная "исследовательница"? Женщина-преподаватель? Отнюдь. Это человек с таким бэкграундом, что клейма ставить негде.

Взрастили нынешнюю беглянку глобалисты. В 1996 году она принимала участие в проекте Всемирного банка "Правовая поддержка защиты прав инвесторов", в 1998-м активно участвовала в проекте USAID* "Налогообложение недвижимости", в 2005–2006 гг. – в их же инициативе по совершенствованию налогообложения некоммерческих организаций (да-да, пресловутых НКО, столь любимых нашими "западными партнерами"). В 1998 году Наталья Корниенко стала стипендиатом Министерства иностранных дел Нидерландов. Активно взаимодействовала с евросоюзовской программой для СНГ ТАСИС (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States), программой EUROPAID. Короче говоря, картина маслом.

Что с того?
Как видим, Владимир Мау собрал те еще кадры. Ведь нужно понимать, зачем в 1990-х Запад выделял большие суммы на всевозможные "образовательные программы". Естественно, не просто так, не ради того, чтобы поставить галочку. Здесь действовал трезвый расчет: мы плодим лояльную себе элиту (экономистов, юристов, политологов, культурологов и т. д.), они затем идут в русские университеты и начинают воспроизводить себе подобных. Уже без "инвестиционных вложений" со стороны США и Европейского союза. Что тут говорить, Советская Россия тоже реализовывала такую политику в свое время, готовя в 1920–1930-х гг. кадры для Коминтерна, затем кадровый ресурс для национально-освободительных движений в странах третьего мира.

Политическая ангажированность подобных с виду безвинных образовательных программ очевидна. Но не для ректора Мау. Почему? Вероятно, потому же, почему он дружит с Алексеем Кудриным – "крестным отцом" системных либералов. Потому же, почему является директором организационного комитета Гайдаровского форума. Идеология-с.

* Организация признана нежелательной на территории России.

Источник - tsargrad.tv
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