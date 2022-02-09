Великий антипиратский континентальный пакт. О новом евразийском сухопутном логистическом мире, - Е.Фатеев

01:56 10.02.2022

9 февраля 2022

Великий антипиратский континентальный пакт. О новом евразийском сухопутном логистическом мире

Евгений Фатеев



Последние события в Казахстане продемонстрировали контуры упрочения на наших глазах складывающегося великого, безопасного, евразийского, логистического, сухопутного океана. Даже суперокеана, в котором есть два океана (Россия и Китай) и все больше морей – Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Пакистан… все более осушаются Афганистан, Иран. Готовы к осушению и другие страны-моря.



Многие века в мировой логистике царили самые настоящие пираты – англосаксы. Со времен Фрэнсиса Дрейка ничего не изменилось. Пираты обзавелись огромным авианосным флотом. Этим стервятникам сдались правительства многочисленных прибрежных стран. Но, кажется, начинает складываться новое пространство новой сухопутной логистики, до до которой не доберутся костлявые ручонки англосаксонских пиратов, этих бандитов нового времени.



На самом деле, вопрос всемирной новой логистики предопределяет сегодня очень многое в геополитике. Только идиоты носятся с придурошной зацикленностью на тараканьи бега ВВП и прочих придуманных маркеров. Сегодня идут фундаментальные геополитические игры вокруг самих условий любого ВВП, самих предпосылок для любого ВВП – энергетики, безопасности, стратегических сырьевых ресурсов, всемирной логистики. А тут есть только три глобальных игрока – Россия, Китай и Америка. Именно они разыгрывают и глобальную логистическую карту. Назревает глобальная, первая за полтысячелетие, великая логистическая революция. Созревает великий антипиратский континентальный пакт, который может оставить сегодняшних пиратов-англосаксов, этих вооруженных авианосцами бандитов, не у дел. Посмотрим, что получится. И Казахстан сегодня на передовой этой великой битвы.



Кстати, забавно, но сегодня именно сухопутный транспорт оказывается локомотивом технологического прогресса. Если раньше плавание по морям предполагало технологическое превосходство людей моря над людьми суши, то сегодня все наоборот. Высокоскоростные железные дороги, например, - это самый настоящий хай-тек, в котором англосаксы безнадежно проигрывают. Сухопутные державы стремительно осваивают воздушное и космическое пространства, обгоняя пиратов-стервятников. Оживает экстремальная для судоходства Арктика, в которой тоже бессильны морские бандиты, которые ничего не строят и не созидают, которые действуют предельно просто, экономно.



Пора уже загонять их в определенные рамки. Пора заняться их воспитанием. Они изрядно распоясались за последние 500 лет. Пираты всегда сильны ровно настолько, насколько мы, люди суши, им позволяем.