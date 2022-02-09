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Китай поддержал претензии Аргентины на Фолкленды. У Пекина накопилось множество обид на Лондон, - В.Скосырев
02:37 10.02.2022

9.02.2022

Владимир Скосырев

Фернандес и председатель КНР Си Цзиньпин призвали восстановить суверенитет Аргентины над Фолклендскими (Мальвинскими) островами.
Если глава Китая что-то решил, то выполнит обещание обязательно. В справедливости этой истины убедились британцы, когда узнали: председатель КНР Си Цзиньпин полностью поддерживает претензии Аргентины на Фолклендские (Мальвинские) острова. Эти слова прозвучали после его встречи с президентом Аргентины Альберто Фернандесом в Пекине. В Лондоне заявление вызвало острую боль. Лиз Трасс, министр иностранных дел, ответила, что Фолкленды – это часть британской семьи и Соединенное Королевство отвергает любые вопросы о суверенитете над ними. Спрашивается, зачем Китаю вмешиваться в застарелый спор. СМИ утверждают, что он хочет отплатить Британии за дипломатический бойкот Олимпиады, критику политики КНР в Гонконге. Впрочем, не менее важно то, что Аргентина служит мостом для Нового шелкового пути в Латинской Америке.
Формально Фернандес совершил поездку в Китай по приглашению Си для того, чтобы присутствовать на открытии Олимпиады. Но это повод. Как передала газета Telegraph, Пекин согласился укрепить экономику Аргентины путем предоставления средств для финансирования инфраструктурных проектов на 23,7 млрд долл. И Буэнос-Айрес нисколько не смущает то, что некоторые аналитики предупреждают: страну ожидает тяжкое долговое бремя. Китай даже обошел Бразилию как главный торговый партнер Аргентины.

Аргентина доказывает, что имеет право на Фолкленды, так как унаследовала их от испанской короны в начале ХIХ века. Лондон же считает острова самоуправляющейся заморской территорией. В 1982 году Аргентина, которой управляли военные, оккупировала архипелаг. Соединенное Королевство направило армаду военных кораблей и вернуло контроль над ним. По данным агентства АР, в ходе операции погибло 649 аргентинских и 255 британских солдат.

В 2013 году на островах прошел референдум. Его жители подавляющим большинством голосов высказались за то, чтобы сохранить статус заморской территории Британии. Несмотря на это, Китай обвиняет Британию в том, что она сохраняет "колониальный образ мышления". Сама продолжая оккупировать колонии, она "еще указывает пальцем на свою бывшую колонию", обличает Соединенное Королевство пекинский официоз Global Times.

Подоплекой таких филиппик служит то, что у КНР накопилось много обид на Лондон. Под бывшей колонией она имеет в виду Гонконг. Дело в том, что Лондон особенно резко критикует Пекин за принятие Закона о национальной безопасности, на основе которого в этом бывшем британском анклаве были урезаны элементы демократии и гражданских свобод, которые Китай обещал сохранить при передаче его под суверенитет Поднебесной.

Не менее серьезные претензии связаны с тем, что Лондон присоединился к дипломатическому бойкоту Олимпиады, а главное, вместе с Вашингтоном и Канберрой сформировал новый военный блок AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США), который нацелен на противодействие амбициям КНР на Тихом океане. По условиям пакта Австралия получит возможность самостоятельно строить подводные лодки с атомными двигателями, которые будут бесшумно подходить к побережью Китая.

Общением двух глав государств в Пекине давление на Лондон не ограничилось. Реагируя на заявление Трасс, китайское посольство в Лондоне указало, что позиция КНР всегда была последовательной. "Мы твердо поддерживаем законное требование Аргентины на суверенитет над Мальвинскими островами. Мы надеемся, что Соединенное Королевство даст позитивный ответ Аргентине и начнет с ней диалог как можно скорее".

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "С точки зрения идеологии, в Китае смотрят на Британию как на колониальную, империалистическую страну, а Аргентина ближе к развивающимся странам. Ведь Китай до сих пор себя считает одним из лидеров развивающихся стран. Китайская элита испытывает к ним определенную симпатию. Но, главное, конечно, не в чувствах. Ведь не только у России, но и у Китая выросла напряженность в отношениях с "коллективным Западом". Но если у Пекина есть надежда, что те или иные государства Запада не будут послушно выполнять указания Вашингтона, то по отношению к Британии иллюзий нет. Там понимают, что она первый союзник Америки в сдерживании Китая. Как теперь говорят, тут имеет место "англосаксонское братство".

Можно напомнить, что каких-нибудь лет пять-шесть назад, при британском премьере Дэвиде Кэмероне, в Лондоне говорили, что наступил самый лучший период в англо-китайских отношениях. Были планы построить железные дороги на основе китайских технологий на севере страны. Но с тех пор отношения деградировали. Пекин дает понять, что сильно раздражен политикой Лондона.

Источник - ng.ru
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