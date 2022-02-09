Второй китайский урок для России. Экономия на развитии создает дополнительные риски для РФ, - "НГ"

02:40 10.02.2022

Два года назад Китай принципиально изменил свою экономическую стратегию. Основным мотором развития руководство страны определило внутренний спрос и работу национальной инновационной системы. А существующий экспортный сектор стал вспомогательным контуром экономического роста. Эта новая стратегия, которая получила название "двойной циркуляции", снизила зависимость китайской экономики от возможных экспортных ограничений со стороны США и других стран-импортеров. Одновременно был запущен новый экономический двигатель, основанный на росте внутреннего потребления – в том числе технологически сложных товаров и услуг.



Российские чиновники традиционно отказываются учиться у китайцев, объясняя это тем, что население КНР в 10 раз больше российского, и тем, что китайский менталитет сильно отличается от российского. Но, следуя этой логике, России нужно отказаться от долгосрочного анализа уязвимостей своей экономической модели и не задумываться о долгосрочных источниках развития страны.



Между тем российский экспорт так же уязвим перед внешними политическими ограничениями, как и китайский, – с поправкой, разумеется, на разницу в масштабах. Но за последние два года у китайцев появилось еще одно важное отличие: если Запад ограничит импорт китайских товаров и технологий, то они послужат развитию внутреннего китайского рынка. И это уже происходит: после запрета на импорт китайских телекоммуникационных технологий Поднебесная стала мировым лидером по применению новейших технологий внутри страны.



У России же принципиально иная ситуация. Если Европа сократит импорт российского газа, то компенсировать этот экономический удар будет просто невозможно. Хотя внутри страны и сохраняется гигантский неудовлетворенный спрос на тот же природный газ. Миллионы россиян прямо сейчас отапливают свои дома дровами. В стране есть даже работающие на дровах коммунальные котельные. Такова реальность российской модели экономики, которая ориентирована на экспорт сырья и на ограничение доходов населения.



Череда кризисов научила российских чиновников копить золотовалютные резервы. Но долгосрочная устойчивость страны зависит не от величины текущих резервов, а от потенциала развития и расширения внутреннего рынка. А также от улучшения условий существования населения страны.



Расходы на социальную инфраструктуру и качество жизни населения не менее важны для устойчивости страны, чем накопление госрезервов. Опыт СССР показал, что длительное снижение качества жизни ведет к потере лояльности населения. Советские граждане довольно спокойно восприняли крах режима, который не имел привлекательной стратегии и не обеспечивал роста качества жизни. Многие современные чиновники считают правильным экономить на медицине, образовании или на повышении доходов населения. Но невозможность лечения или отсутствие достойной работы так же снижает лояльность граждан, как и отсутствие товаров народного потребления во времена СССР. Кроме того, экономия на социальной инфраструктуре приводит к оттоку населения в более благополучные регионы. А этот фактор подрывает возможность долгосрочного экономического развития страны. Снижается потенциал для сохранения суверенитета в стратегически важных регионах на востоке страны. А также возникает напряженность в депрессивных областях, где граждане не могут найти приличной работы и не имеют возможности для полноценного развития.



В семидесятых годах прошлого века советские власти могли учесть урок китайской экономической трансформации. Сегодня у российских властей есть возможность учесть второй китайский урок о важности роста внутреннего рынка и благосостояния населения.



9/02/22