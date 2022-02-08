Жириновский подключен к ИВЛ в ЦКБ. Поражено ковидом 75% легких

02:46 10.02.2022

Жириновский на ИВЛ в критическом состоянии – СМИ

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Репортеры выяснили, что происходит с лидером ЛДПР, сделавшим 7 прививок от COVID-19.



Владимира Жириновского подключили к ИВЛ, передает телеграм-канал Readovka. Его сопартиец рассказал, что симптомы COVID-19 проявились у лидера ЛДПР еще две недели назад. Поначалу заболевание протекало в легкой форме и он не ложился в больницу. Но пару дней назад были зафиксированы "серьезные осложнения", и Жириновского госпитализировали.



По неофициальным данным, у Жириновского поражено до 75% легких. Врачи перестали пускать к нему помощников. По состоянию на вечер среды, 9 февраля, состояние 75-летнего политика оценивается как критическое, передает телеграм-канал "РБК". По словам инсайдера, ситуация осложняется из-за сопутствующих болезней Владимира Вольфовича: "Никто не дает никаких гарантий".



Позже Минздрав подтвердил заболевание Жириновского COVID-19, передает "РИА Новости". Он заразился "омикроном" и пребывает на лечении в Центральной клинической больнице уже неделю - со 2 февраля. По официальной позиции, состояние политика "стабильное".



Соратники Жириновского не исключают его транспортировки за границу, передает Ura.ru. По словам инсайдеров, семья рассматривает вопрос возможной отправки политика на лечение в Германию или Израиль.