Казахстан – недовольные распробовали вкус бунта. Время стабильности завершилось? - А.Уваров

03:41 10.02.2022

АНДРЕЙ УВАРОВ | 10.02.2022 |



Казахстан накрыла волна митингов и забастовок. Декларация Токаева о том, что новая власть услышит каждого, воспринята как "оттепель", и после известных событий люди спешат выторговать приличные бонусы. Иногда эти требования справедливы, иногда трудовые коллективы сознательно подталкивают к протестам с упором на ультимативность.



Условно протесты можно поделить на две категории: социально-экономические и политические.



Что касается первых, то здесь впереди западноказахстанский Мангыстау, где протестуют недовольные нефтяники, педагоги, безработные. 7 февраля развернули свой палаточный городок работники "Казатомпрома", требующие поднять зарплату.



Протестующие работники "Казатомпрома" в Актау



Протестующие работники "Казатомпрома" в Актау



Примечательно, что попытки властей вести диалог блокируются забастовщиками.



Митинги и политические протесты организуют, как правило, "профессиональные революционеры", а поддерживают "независимые журналисты", в первую очередь признанное в России иностранным агентом радио "Аззатык"** и словоблуды с ютьюб-каналов.



Эти требуют перемен, отставок последних дней им мало, им нужно все и сразу. "Эксперт" Айнур Курманов истерично верещит: "Нужна тотальная чистка и люстрация на 100%" и призывает не верить "палачу Токаеву". Ему подвывает Виктор Ковтуновский: "Я никаких признаков реформ не вижу". Выросла интенсивность протестных информационных вбросов телеканала БАСЕ, чей редактор Айдос Садыков работает из Киева.



Не очаровываться "оттепелью Токаева" и поддерживать революционное брожение требуют даже вполне толковые и популярные Вадим Борейко и Дмитрий Дубовицкий, ведущие каналов "Гиперборей" и "За нами уже выехали". Они тоже вопрошают: где обещанные посадки, где реформы?



А какие реформы можно провести за месяц после подобного бунта, вызвавшего стресс? Та же Украина не выходит из стресса уже 8 лет. Правозащитники требуют посадок лишь после следствия и решения суда. Однако следствие еще только началось, и аресты, как это случилось с зампредом КНБ Даулетом Ергожиным, продолжаются.



Задержанный Даулет Ергожин



Задержанный Даулет Ергожин



В Алма-Ате началась полицейская операция "Кару", цель которой "оздоровление оперативной обстановки, предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия и боеприпасов". На руках сотни стволов, но "экспертам" нужны срочные реформы.



Еще одно требование – соблюдение прав человека и реальная возможность участвовать гражданам в управлении государством. И вот оппозиции разрешили провести первое после январского кошмара публичное мероприятие. 7 января в Алма-Ате перед бывшей Академией наук протестовали против назначения акимом (мэром) города Ерболата Досаева и требовали сделать эту должность выборной.



"Антидосаевский" митинг в Алма-Ате



"Антидосаевский" митинг в Алма-Ате



На митинге, разрешенном властями, были зеваки, правозащитники, активисты и даже участницы инициативной группы "Феминита", требовавшие избрать "не акима, а акимку". Под петицией за отставку Досаева подписалось более 30 тысяч, а на митинге было около сотни человек, треть которых – журналисты и сотрудники спецслужб. Оппозиция недовольна, поэтому повестку митинга попытались изменить: глава общественного фонда Liberty Галым Агелеуов стал требовать от властей назвать имена всех погибших и прекратить преследования.



Еще одна модная тема, на которой пытаются хайповать правозащитники, – неправомерность использования силовиками огнестрельного оружия и жестокое обращение с задержанными.



Возле СИЗО в Талды-Кургане



Возле СИЗО в Талды-Кургане



Здесь есть группы, которые без публичных истерик работают с полицией и прокурорами, как комиссия Абзал Куспана и Айман Умаровой, и есть "непримиримые" оппозиционные активисты Рысбек Сарсенбайулы, Ермурат Бапи, сторонники которых призывают отправить Токаева в Гаагский суд, а ему самому предлагают "каяться на коленях перед расстрелянным народом".



Для казахстанских "грантовых" правозащитников чрезмерное применение силы и жесткие методы следствия – любимый предмет, тем более сам Токаев допустил нарушения и сам обещал в них разобраться. Теперь его слова используют как кистень, заявляя о массовых пытках с применением утюгов, паяльников и т. п.



Ужасы от Азаттыка



Уже запущена байка о существовании "пыточных камер" в СИЗО ЛА-155/18 в Алма-Ате. Координатор Казахстанского бюро по правам человека Коалиции НПО Казахстана против пыток Роза Акылбекова говорит, что задокументированных случаев чрезмерного применения силы, которые привели к гибели людей, очень много. После рассмотрения дела избитого киргизского диджея и избиения Азамата Батырбаева, который сносил памятник Елбасы в Талды-Кургане, Генпрокуратура признает "возможные случаи" непропорционального использования силы.



Для чего нагнетают эту тему? Все просто. Сейчас заявляют о том, что на площадях были "мирные протестующие", "случайные зеваки", которые хотели "диалога с властями", а Токаев велел их расстреливать да еще позвал "русских оккупантов убивать мирный казахский народ". Эту тему уже раздувает Эшлинг Рейди, старший юрисконсульт Human Rights Watch, которая обвиняет "отдавшего приказ стрелять на поражение без предупреждения" Токаева в нарушении международного права.



Связанные с "грантами" правозащитники и журналисты все активнее призывают к дальнейшим протестам. Один из них – провинциальный активист из Западного Казахстана, любимый "Эхом Москвы" Лупан Ахмедияров. Он не скрывает, что "хочет, как на Украине", и заявляет, что "должен быть триггер, из-за которого люди начнут выходить на протесты".



Лупан Ахмедияров в поисках триггеров для бунта



Лупан Ахмедияров в поисках триггеров для бунта



"Должно пройти время и появиться повод не для реформ, а для начала протестов", "для настоящего протеста закон не нужен", "вторая волна протестов неминуема, потому что люди не видят реальных реформ" – вот тезисы Ахмедиярова, который постоянно твердит, что "в рассказы о террористах может поверить лишь человек с психическим расстройством".



Оплачиваемая оппозиция сознает, что недовольная часть населения распробовала вкус бунта, и, не скрываясь, призывает к дальнейшей раскачке.



Тимур Айсаутов говорит: "Теперь закручивание гаек, аресты и репрессии результатов уже не дадут… социально неустроенной части населения терять нечего, поэтому они будут бунтовать".



Отчасти эти настроения поддерживают маневры Токаева, лихорадочно пытающегося сбить накал протестов. Под давлением он уже перенес политические реформы с осени на март, но оппозиция приватизировала эти "народные победы", призвав народ продолжать давить на власть дальше.



Часть протестов все чаще связывают с Семьей Елбасы, вспоминая о казахской традиции "ханталапай", смысл которой состоит в распределении имущества хана. Незамеченным оппозицией фактом осталось заявление премьера Алихана Смаилова об отзыве более ста лицензий на разработку месторождений и расторжении более 30 контрактов из-за ненадлежащего использования. Теперь эти месторождения будут выставлены на аукционе для привлечения новых инвестиций.



Как пошутил один из казахских экономистов, после событий января в Казахстане открылись залежи плохо лежащей собственности и возможный ее передел натыкается на ответ Семьи. Клан Елбасы глубоко интегрирован в политику и экономику, его финансовые ресурсы вполне могут позволить отыграться. Вспоминают, что Назарбаев во время своего "воскрешения" опустил тему благодарности ОДКБ и призвал поддержать не Токаева, а "новую программу реформ".



Вне зависимости от того, будет ли мутить воду Семья или активизируются "грантоеды", уже очевидно: протесты в Казахстане не прекратятся, время стабильности завершилось.