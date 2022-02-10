В Москву со своим Казахстаном. Прилетел Токаев к Путину, - "Къ"

06:16 10.02.2022 10.02.2022,

В Москву со своим Казахстаном

Касым-Жомарт Токаев едет в гости к Владимиру Путину на правах хозяина



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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев впервые после январских протестов и погромов посещает Россию, сыгравшую важную роль в том, чтобы успокоить ситуацию в его стране. Он едет в Москву в прежней должности, но в новом качестве - транзит власти в Казахстане завершен, и господин Токаев обрел всю ее полноту. Но одновременно стал ответственным за решение проблем, которые и привели к взрыву. В России дают понять, что готовы поддерживать соседа и впредь.



Токаев 2.0

Рабочий визит казахстанского лидера в Россию продлится два дня. 10 февраля он проведет в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а 11 февраля посетит Казань. Поездка плановая, но радикально обновился контекст. Нынешний Касым-Жомарт Токаев отличается от того, что приезжал в Россию 28 декабря, чтобы поучаствовать в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. На той встрече он представлял Казахстан не один, а вместе со своим предшественником Нурсултаном Назарбаевым.



Первый казахстанский президент хоть и покинул в 2019 году высший пост, но сделал это только после того, как гарантировал себе и безопасность, и место в системе власти, и возможность участвовать в государственных делах и переговорах. Родственники господина Назарбаева и люди из его ближнего круга также остались на важных позициях в госструктурах и бизнесе, в том числе с участием государства. То, что сделал Нурсултан Назарбаев, до недавних пор считалось чуть ли не образцовым транзитом власти на постсоветском пространстве. А потом наступил 2022 год.



Сегодня все еще нет однозначного ответа на вопрос о том, кто именно стоял за январскими событиями. Уверенно можно говорить лишь о триггере, которым стало подорожание сжиженного газа, и о том, что в стране есть масса людей, недовольных своим экономическим положением. Очевидно, что итогом шокирующих потрясений с сотнями погибших стало серьезное изменение системы власти.



Теперь Касым-Жомарт Токаев - полновластный руководитель страны. Опекавший его почти три года Нурсултан Назарбаев лишился многих преференций: пожизненного председательства в Совбезе и поста лидера правящей партии "Нур Отан". На обе позиции заступил господин Токаев. Кроме того, отменена норма, согласно которой с первым президентом, носящим титул лидера нации - елбасы, на этапе разработки должны были согласовываться инициативы по внутренней и внешней политике.



Родственники первого казахстанского президента - его дочери, племянники, зятья - покинули ключевые позиции во власти и бизнесе.



В стране поменялись премьер, госсекретарь, спикер нижней палаты парламента. Из 16 министров заменена половина. В силовом блоке тоже новые кадры. В Комитете национальной безопасности (КНБ) были уволены председатель и четыре заместителя, причем трое, включая экс-руководителя КНБ Карима Масимова, арестованы. Назначен новый министр обороны. В 6 из 17 регионов страны - новые начальники областных департаментов полиции, включая столицу Нур-Султан.



Наконец, поменялось руководство ЦИКа, Нацбанка, национальной палаты предпринимателей "Атамекен". В партии "Нур Отан" больше чем наполовину обновлен состав политсовета и политбюро. В этих органах впервые с момента основания политической силы нет ни одного члена правительства, главы региона или руководителя государственных и квазигосударственных организаций. До этого их присутствие составляло порядка 60%.



Проблемы-2022

Кадровая чистка не самая сложная часть реформ. Касым-Жомарт Токаев раньше говорил, что за событиями, которые погрузили в хаос крупнейший город страны Алматы, стояли атаковавшие Казахстан террористы. Эту версию он не опроверг, хотя больше на ней не настаивает. В то же время, судя по последним заявлениям, казахстанский президент понимает причины недовольства властью. И говорит, что готов их устранять.



"Необходимо увеличить доходы населения и сократить разрыв между доходами людей. Доходы - это главный фактор улучшения благосостояния населения и веры в будущее,- заявил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 8 февраля.- За пять лет в общих доходах населения доля трудовых доходов сократилась с 80% до 67%. А социальные трансферты выросли с 17% до 29%. Увеличивается доля людей, погрязших в долгах, и бедных. На сегодня доходы около миллиона человек не доходят даже до уровня минимального прожиточного минимума. Это худший показатель за последние десять лет".



Отдельное внимание Кабинета министров он обратил на проблемный регион - Мангистаускую область, где находится город Жанаозен. В 2011 году там с применением боевого оружия разогнали демонстрацию нефтяников, а в этом году именно с демонстрации в Жанаозене против роста цен на газ начались трагические январские события.



"Для решения проблем протестующих граждан правительство и фонд "Самрук-Казына" (фонд национального благосостояния.- "Ъ") должны тесно работать. Если нужно, надо опять отправить в Мангистаускую область специальную правительственную комиссию",- отметил господин Токаев.



Участвовавший в заседании аким Алматинской области Канат Бозумбаев сообщил, что проанализированы причины протестного настроя "определенных слоев населения", и назвал основной проблемой низкий уровень доходов.



"В области 53 тыс. молодых людей не имеют среднеспециального или высшего образования, из них 21 тыс. не работает и не учится. Показатели социальной сферы области свидетельствуют об обеднении населения, стагнации их реальных доходов",- отчитался господин Бозумбаев, отметив, что без поддержки центра область не справится.



Политолог Данияр Ашимбаев считает, что основных проблем три: "Первая - неэффективность госуправления. Вторая - это высочайшая концентрация власти, политических и экономических ресурсов в руках узкой прослойки лиц. И третья - структура экономики, не способствующая нормальному ее развитию".



Для их решения, отмечает он, нужна чуть ли не всеобщая мобилизация: консолидация усилий парламента, правительства, администрации президента. "Главная проблема - это концентрация власти. В условиях, когда все ресурсы, финансовые потоки, а также возможности государства были ориентированы на узкую группу бенефициаров, деньги не доходили до экономики, способствовали социальному расслоению. Это привело к деградации самого понятия социальной справедливости. Демонтаж этих верхних слоев властной пирамиды - это первоочередная задача для Токаева",- отметил господин Ашимбаев в беседе с "Ъ".



Пока же к случившимся кадровым обновлениям и потенциалу новой команды эксперт относится скептически: "У правительства нет цельного видения ситуации. Есть позиция отдельных министерств, которые синтезировать в единое целое не удалось. Правительство достаточно безынициативное. За исключением некоторых министров, работа правительства выглядит пока достаточно печально".



Директор центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев тоже среди основных проблем упоминает концентрацию власти, которая "не дает возможности для принятия эффективных решений". "Нет обратных каналов, нет достаточной легитимности для того, чтобы проводить твердые решения. Поэтому, мне кажется, нужна перезагрузка. Я считаю, что нужны досрочные выборы в Сенат и Мажилис (верхняя и нижняя палаты парламента.- "Ъ")",- сказал он "Ъ".



Другая проблема, требующая срочного решения,- закредитованность довольно большой части населения страны, которое не способно платить по своим обязательствам. "Можно предлагать разные красивые программы, новые рабочие места, программы переобучения. Но пока мы этих людей не разблокируем, не вовлечем в экономическую деятельность - ничего не получится. Разблокировать их можно, разработав эффективный закон о банкротстве физических лиц, под который должны попасть от 1,5 млн до 3 млн человек. Это конкретная антикризисная мера",- указывает директор "Талап".



Друг познается в Москве

В Москве дают понять, что понимают сложности, с которыми столкнулся президент Казахстана. В январе Россия вместе с другими членами Организации Договора о коллективной безопасности направила в Алматы своих военных в составе миротворческого контингента организации. Этим была продемонстрирована однозначная поддержка Касым-Жомарта Токаева, который в тот момент не мог полагаться на собственные силовые структуры.



Те события, говорит собеседник "Ъ" в российских госструктурах, занимающихся отношениями с Казахстаном, актуализировали повестку встречи лидеров двух стран. "Президент (Казахстана.- "Ъ") наметил спектр реформ и изменений. Ему потребуется политическая и материальная поддержка",- отмечает чиновник.



Список тем, которые будут обсуждаться на переговорах с Владимиром Путиным, длинный: от планов Казахстана по строительству АЭС - до открытия там филиалов российских школ и вузов. "Планируются договоренности по энергетике, высшему образованию, лидеры обсудят атом и космос",- перечисляет источник "Ъ".



"Нужно прямо сказать - без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство,- заявил Касым-Жомарт Токаев 8 февраля на заседании правительства.- Нам позарез нужна электроэнергия, причем чистая атомная электроэнергия. Нельзя идти на поводу у популистов, которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно профессионально разъяснять значение атомной энергетики".



Данияр Ашимбаев говорит, что вопрос по АЭС назрел. "Кроме "Росатома", здесь вариантов объективно нет",- рассуждает он. При этом, говорит эксперт, важно избежать разговоров, что готовящиеся соглашения - плата за российскую помощь в январских событиях. "Сейчас идет большая волна критики со стороны Запада на тему сдачи суверенитета Путину. Думаю, какие-то соглашения будут подписаны, какие-то растянут по времени, чтобы не создавать ненужного политического фона. Будут подтверждены стратегические дружеские отношения. Достигнуты соглашения о подготовке того же спецназа, создаваемых сил спецназначения. Возможно, будут соглашения по рынкам газа, энергетики и ГСМ",- предположил Данияр Ашимбаев.



Российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что поездка господина Токаева в Москву сама по себе о многом говорит. Он уверен, что казахстанскому лидеру предложат помощь по линии спецслужб "для борьбы с исламистской угрозой и ее упреждения". "Те, кто должен был заниматься борьбой с радикалами в Казахстане, были теми, кто их и готовил. А других готовых структур нет",- констатировал эксперт.



Владимир Соловьев; Александр Константинов, Нур-Султан Источник - Коммерсантъ

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