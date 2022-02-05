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Младший жуз казахов – какие роды входили, известные выходцы
06:38 10.02.2022

Младший жуз – какие роды входили, известные выходцы

Среди выходцев Младшего жуза немало современных деятелей политики и шоу-бизнеса Казахстана
НУР-СУЛТАН, 8 фев - Sputnik. Sputnik Казахстан продолжает цикл публикаций, посвященных казахским жузам.
Предки современных казахов входили в три исторически сложившихся родоплеменных объединения – Старший, Средний и Младший жузы. По мнению историков, происхождение жузов могло быть связано с географическим фактором. Есть также роды, которые не входили ни в один из жузов - торе, ходжа, толенгит.
Sputnik Казахстан предлагает ознакомиться с историей Младшего жуза и узнать, какие роды в него входят.
Где находился Младший жуз
Казахи Младшего жуза традиционно занимали территорию всего Западного Казахстана:
- от гор Мугоджар и рек Иргиз, Тобол, Тургай до Каспийского моря;
- от нижнего течения Амударьи и Сырдарьи до Урала и Тобола.
Зимние пастбища казахов Младшего жуза располагались в основном в пустынной и полупустынной зонах, песках и речных долинах, прибрежной полосе Аральского моря, Сырдарьи, Урала.
Летние пастбища находились преимущественно в степной зоне, в речных долинах Тургая, Иргиза, Тобола, на Эмбинском и Тургайском плато.
Кто входил в состав Младшего жуза
Общая численность казахов Младшего жуза на рубеже XIX-XX вв. составляла 1,1 млн человек. На момент переписи 1989 года их примерная численность не превышала 1,5 млн человек, а если брать в расчет казахов России и Туркменистана, едва ли доходила до 2 млн человек. По мнению историка Нурбулата Масанова, такой сравнительно скромный прирост – результат огромных потерь Младшего жуза от голода 1930-х годов.
Согласно шежире (генеалогическим преданиям), казахи Младшего жуза подразделялись на следующие крупные объединения:
Алимулы. В XIX - начале XX веков их численность составляла примерно 300-350 тыс. человек. Они в свою очередь делились на шекты, торт-кара, каракесек, карасакал, кете и шомекей;
Байулы. Общая численность казахов байулы в революционный период составляла примерно 500-550 тыс. человек. Они делились на адай, жаппас, алаш, байбакты, маскар, берш, тазлар, есентемир, шеркеш, тана, кызылкурт, шихлар, алтын и ысык;
Жетыру. Их общая численность в XIX - начале XX веков составляла примерно 270-300 тыс. человек. Они делились на табын, тама, кердери, кереит, толеу, рамадан и жагалбайлы.
По информации книги "История Казахстана: народы и культуры", в 1801 году пять тысяч хозяйств казахов Младшего жуза переселились за Урал в междуречье Волги и Урала. Это привело к образованию Букеевской орды, которая с 1812 года стала называться Букеевским ханством, а с 1845 года - Внутренней ордой. Во второй половине XIX века вошла в состав Астраханской губернии. Согласно переписи населения 1897 года, численность казахов Внутренней орды составляла свыше 207 тыс. человек.
В состав Внутренней орды входили 16 родовых групп – адай, алаша, байбакты, берш, жаппас, есентемир, ысык, кызылкурт, кете, маскар, ногай, жетыру, тазлар, тана, толенгут, серкеш.
Вхождение в Российскую империю
Включение казахов Младшего жуза в состав Российской империи началось в 1730-х годах и продолжалось до середины XIX столетия.
В составе России они образовали так называемое Оренбургское ведомство. В 1824-1828 годах была создана особая система управления Младшим жузом - согласно ей появились Западная, Средняя и Восточная части. Они тянулись с юга на север и поделили всю территорию жуза на три примерно равные части.
В 1855-1856 годах была создана особая система управления присырдарьинскими казахами. Она охватила значительную часть казахов Младшего жуза, которые кочевали в низовьях Сырдарьи.
Реформами 1867, 1868, 1886 и 1891 годов казахов Младшего жуза включили в состав:
- Уральского, Гурьевского, Лбищенского и Темирского уездов Уральской области;
- Иргизского и Актюбинского уездов Тургайской области;
- Мангышлакского уезда Закаспийской области;
- Перовского и Казалинского уездов Сырдарьинской области.
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Старший жуз – роды, история происхождения и известные выходцы
5 февраля, 09:00
72554
Известные выходцы
По информации из открытых источников, выходцами Младшего жуза являются многие исторические деятели.
К примеру, Маншук Маметова, Алия Молдагулова и Хиуаз Доспанова известны своей отвагой, проявленной на полях Великой Отечественной войны.
Среди выходцев Младшего жуза немало деятелей культуры, например, музыкант Курмангазы, писатель Абиш Кекильбаев. Популярный казахстанский певец Димаш является представителем рода кыргыз. Как ранее пояснил отец Димаша, этот род когда-то влился в род алим (алимулы), который относится к Младшему жузу.
Популярная продюсер, телеведущая и актриса Баян Максаткызы-Алагузова происходит из Младшего жуза.
Немало среди "младшежузовцев" и политических деятелей. Это Имангали Тасмагамбетов - бывший премьер-министр Казахстана, который за свою карьеру успел возглавить акиматы столицы, Алматы и Атырауской области.
Кроме того, это аким Актюбинской и Атырауской областей, бывший министр экономики Аслан Мусин.
Среди выходцев Младшего жуза - бывший министр иностранных дел Марат Тажин, а также ныне покойный премьер Казахстана Нурлан Балгимбаев.

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644464280
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