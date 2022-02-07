Как распродают Украину туркам , - Святослав Князев

06:50 10.02.2022 От соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией украинские эксперты схватились за голову.

Святослав Князев

07.02.2022

Как распродают Украину

Переговоры по поводу зоны свободной торговли (ЗСТ) между Киевом и Анкарой велись более десяти лет, но предшественники Зеленского не спешили бить по рукам со своими турецкими коллегами из-за заведомо невыгодных условий сделки. Во-первых, Турция выдвигала весьма жесткие требования для открытия своего рынка, а, во-вторых, неограниченный запуск турецкого бизнеса в "незалежную" вгонял в оторопь представителей украинской легкой и пищевой промышленности. Турки требовали обнулить украинские экспортные пошлины на вывоз металлолома, но оставить за Анкарой право на повышение ввозных пошлин по отдельным группам товаров.



Переговоры были непростыми. Турецкая сторона требовала вывести из-под соглашения ряд групп товаров, но при этом учесть в договоре политические моменты вроде поставок Киеву оружия. По факту Анкара согласилась снизить до нуля ввозные пошлины на более чем 10 тыс. товарных позиций, включая промышленную продукцию, а на отмене экспортной пошлины на лом в конечном итоге согласилась не настаивать. Эксперты предсказывают, что украинские металлурги смогут заработать на ЗСТ дополнительно несколько десятков миллионов долларов. Однако на этом хорошие новости для украинского бизнеса, по сути, заканчиваются.



По информации украинских СМИ, пошлины на абсолютное большинство турецких товаров при ввозе их в "незалежную" будут или полностью обнулены или радикально снижены. Средняя ставка составит 0,5%. При этом одни пошлины отменят в ближайшее время, другие (например, для легкой промышленности и автомобилестроения) – через несколько лет.



Оптимисты полагают, что этого времени украинскому бизнесу должно хватить, чтобы добиться конкурентоспособности с турками, но реалисты в подобную перспективу не верят.



"Турки нас и без зоны свободной торговли теснили на нашем же рынке. А после подписания ЗСТ полностью уничтожат. Будем ходить в турецкой одежде и обуви, есть турецкие томаты и даже хлеб печь из турецкой муки… Да, ведут с нами переговоры, обещают компенсации за сдачу рынка туркам – от дешевых кредитов до кэшбека на покупку отечественных товаров. Но нет уверенности, что все это будет. Поэтому мы настроены пессимистически. Турки и сейчас везут к нам много, а с открытием рынка вообще вытеснят украинскую продукцию", – цитирует "Страна.UA" главу швейного концерна "Ярослав" Александра Барсука.



"Наша позиция – рынок нельзя открывать, особенно сейчас, когда мы явно в неравных условиях с турецкими производителями. Просили сохранить пошлины на 553 наименования товарной продукции. Но, как сказали нам в правительстве, единственное, о чем они смогли договориться, – это переходной период. По 48 наименованиям пошлина обнуляется сразу, по 100 – через три года, по остальным – через пять лет. Обещают государственную поддержку, но главное, чтобы она была долгосрочной. Ведь в свое время легпрому уже предоставляли льготы по налогу на прибыль, но потом тогдашний премьер Яценюк их отменил. Да и не все зависит только от финансового вопроса. Государство должно навести порядок на рынке, бороться с контрабандой и "серыми" продавцами, с которыми предприятиям легпрома очень сложно конкурировать, – приводит "Страна" слова главы "Укрлегпрома" Татьяны Изовит.



А вот что заявил телеканалу "НАШ" украинский экономист Алексей Кущ:



"Если 15 лет назад, с точки зрения экономической сложности и промышленного потенциала, мы были с Турцией приблизительно в одной весовой категории, то сейчас на подписание соглашения о ЗСТ можно торжественно вносить гроб для украинской промышленности. Сейчас Украина – это деиндустриализированная, сырьевая аграрная страна. Если убрать политическую подоплеку – участие Турции в "Крымской платформе", несколько заявлений Эрдогана в поддержку Украины – понимая, что за каждое свое действие Турция берет экономическим золотом, возникает вопрос: на кой это Украине?



Для сырьевой страны соглашение о зоне свободной торговле с той или иной страной, кроме вреда, ничего не приносит. Есть биржевые товары, которые котируются по всему миру, и ты можешь продать свое сырье, если ни в одной стране, так в другой.



Как мы свою кукурузу раньше продавали в африканские и азиатские страны, а сейчас в Китай. Кстати, Китай этому – самое яркое подтверждение. Это торговый партнер Украины №1, торговый оборот – 15 млрд долл. В то же время никакого соглашения о ЗСТ с Китаем у нас нет. Нам просто нечего продавать в Турцию кроме сырья и полуфабрикатов. Мы как продавали туда подсолнечное масло в крупном опте, металл, железную руду, металлолом, так и будем продавать. Украинские йогурты турки не будут покупать. А вот турецкие йогурты украинский рынок как раз могут заполонить. Мы подписываем соглашение, открываем свой рынок, убираем возможность взимать пошлину с турецких товаров, то есть пополнять бюджет вместо того, чтобы защищать своих производителей от их прямых конкурентов. Турки же от кооперации только выигрывают. Турция – не сырьевая страна. Таковой она была в 80-х годах прошлого века. За 40 лет они прошли путь вверх. В конце 80-х годов у них было население 40 млн человек и преимущественно аграрный экспорт. Теперь это страна с населением 80 млн человек, промышленно развитая, с мощным научным потенциалом. У Украины история с точностью до наоборот. Как происходит кооперация? Турция покупает у нас крупным оптом подсолнечное масло, разливает его в мелкую тару, добавляет к цене 20 центов и продает по всему Ближнему Востоку. Так же покупают наши металлические заготовки, металлолом и используют для производства высококачественной стали. Мы становимся сырьевым придатком, попутно уничтожая в промышленности остатки того, что еще дышит. Прежде всего, это легкая промышленность, текстильная обувная, тепличное овощеводство. Плюс полностью лишаем себя возможности развить более сложные отрасли, такие, как машиностроение, электротехника. Когда сюда пойдут потоком турецкие фены, телевизоры, продукция автомобилестроения, мы не сможем ничего сформировать даже в зародыше. Даже на уровне идеи все это будет подавлено дешевым турецким товаром. Плюс посмотрите, в какой период мы подписываем соглашение. Девальвация турецкой лиры дала колоссальную фору в конкурентоспособности турецким товарам. За счет нее в долларовом эквиваленте внутренние цены настолько снизились, что украинским производителям там нереально будет что-то продать. В то же время украинские внутренние цены в долларовом эквиваленте за счет того, что гривна не девальвировала так, как лира, очень привлекательны для турецких экспортеров. У себя свои товары они вынуждены продавать намного дешевле, чем могли бы их продать в Украине. Поэтому они будут стремиться сюда".



По мнению экспертов, позитивный эффект от ЗСТ может быть только в том случае, если турки будут делать масштабные вливания в развитие украинской экономики, однако инвестиций из Анкары, судя по всему, ждать не приходится. Туркам значительно проще сбывать на Украину свои товары, чем развивать у себя под боком конкурента.



Однако украинские эксперты лишь вскользь говорят о мотивах заведомо губительного решения своего президента. Зачем он все-таки лично подталкивает в пропасть экономику собственного государства?



Здесь можно говорить о нескольких возможных факторах.



Во-первых, на фоне многочисленных провалов Зеленский остро нуждается хотя бы в чем-то, что можно объявить политической победой. Заявления в поддержку киевского режима по крымской проблематике и поставки турецких беспилотников "Байрактар" (а их будут собирать, в том числе на территории "незалежной") Зеленский попытается занести в свой "президентский зачет", как Порошенко заносил пресловутый "томос".



Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов лобби металлургов, которые пока что являются единственными явными выгодополучателями от новой ЗСТ.



В-третьих, наиболее скандальные и болезненные нормы соглашения вступят в силу лишь через 2 года, а то и 5 лет, когда Зеленский, с огромной долей вероятности. главой государства уже не будет.



В-четвертых, нельзя также игнорировать тотальную некомпетентность Зе и слухи о его, мягко говоря, неполной адекватности. Представители западных элит уже открыто позволяют себе высказывания о "наркоманах", управляющих Украиной. Причем, Зе-команда, несмотря на явное унижение, предпочитает на это никак не реагировать – явно, что данная тема является для киевского режима неприятной. А американская поисковая система "Гугл", которую сложно заподозрить в нелояльности к "незалежной", на первой же странице с картинками по запросу "наркоман" выводит сразу несколько фотографий украинского президента…



Любопытно, как подметили многие, судя по видеозаписям, обнародованным известным медиаэкспертом Анатолием Шарием, Зеленский почему-то не вышел вовремя встретить Эрдогана возле своей резиденции, и президент Турции вместе с супругой, вопреки всем нормам протокола, отправились в Мариинский дворец сами. Зато потом, когда Зеленский и Эрдоган все-таки нашли друг друга, создавалось впечатление, что турецкий лидер буквально водил за собой украинского коллегу, указывая, куда ему идти и что делать.



Если Зеленский, дошел до состояния, в котором он не способен адекватно воспринимать действительность (а соглашение о ЗСТ с Турцией заставляет экспертов об этом задуматься), то украинский лидер превращается в угрозу не только для своей страны, но и для соседей.



Ведь Украина располагает несколькими атомными станциями, гигантскими плотинами на Днепре и армией с некоторым количеством ракет. Что может завтра привидеться комику, занявшему в "незалежной" президентское кресло, и какой может быть реакция украинского верховного главнокомандующего на это – уже не шутки. Источник - stoletie.ru

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