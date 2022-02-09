Иранский горнолыжник и знаменосец Шемшаки попался на допинге на Олимпиаде в Пекине

12:15 10.02.2022

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Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что допинг-проба иранского горнолыжника и знаменосца сборной страны Хоссейн Савех Шемшаки дала положительный результат на метаболиты дегидрометил-тестостерона, сообщает "Спорт-Экспресс".



Как отмечает издание, проба была взята 7 февраля - уже во время Олимпийских игр в Пекине. Хотя для Шамшахи она считается внесоревновательной - турнир в слаломе начнется позже.



Спортсмен временно отстранен от выступлений, он должен будет вернуть аккредитацию и покинуть олимпийскую деревню. В ближайшее время Шемшаки улетит домой в Иран.



Напомним также, что непростая ситуация сложилась вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.



Накануне портал Inside The Games заявил, что задержка церемонии награждения призеров олимпийского командного турнира по фигурному катанию, который выиграла сборная России, возникла из-за проблемы с декабрьским допинг-тестом 15-летней Валиевой. Впрочем, уже The Guardian указывал, что вещество, обнаруженное в допинг-пробе, не может напрямую влиять на улучшение результатов.



Более того, позже в среду "Спорт-Экспресс" выдал информацию, согласно которой сборную России по фигурному катанию якобы лишат золотых медалей в командном турнире фигуристов, а саму Валиеву отстранят от индивидуальных соревнований. Однако спустя некоторое время издание сняло этот пост и выступило с опровержением вышеупомянутых данных.



А сегодня пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила ТАСС, что Валиеву не отстраняли от соревнований в одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине, хотя официального заявления от Международного олимпийского комитета (МОК) пока не было.



Спортсменка даже вышла в четверг на тренировку. Короткую программу фигуристки покажут 15 февраля, а произвольную - 17-го.



Комментируя ситуацию с Валиевой, официальный представитель МОК Марк Адамс дал понять, что публикации в СМИ, согласно которым причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине стал сомнительный допинг-тест Валиевой, являются спекуляциями.