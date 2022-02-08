Сладки ли остатки: что оставят Назарбаеву и его семье, - И.Джорбенадзе

13:09 10.02.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Процесс избавления от политического и финансового влияния экс-президента Казахстана начался не только в самой республике, но и в Европе.



Токаев дал поручение правительству разработать предложения по возвращению в страну незаконно вывезенных за рубеж денег.



Судя по темпам отъема у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева всех властных полномочий, которые были закреплены за ним пожизненно и в конституционном порядке, а также "зачистки" политических и финансовых "элит" - членов семьи Елбасы и приближенных к нему лиц, - действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев торопится избавиться даже от "тени" благодетеля, назначившего его своим преемником. И большую помощь в этом деле ему, как видно, оказывают за рубежом, в частности, в Великобритании, куда, по утверждению различных источников, Назарбаев, члены его семьи и аффилированные с ними лица вывезли колоссальные деньги, вложив их, в том числе, в приобретение элитной недвижимости в Туманном Альбионе.



Усилия Токаева энергичны, однако утверждать, что "эре Назарбаева" в Казахстане наступил конец, было бы преждевременно: слишком много "мин" заложено им за все время его правления республикой - как в советский период, так и за тридцатилетие независимости РК. Подорваться на них тем легче, чем поспешнее и круче новые, еще не устоявшиеся элиты (вряд ли Токаев успел обзавестись преданной ему командой опытных политических "зубров" и финансовых воротил) взялись за дело.



По сути, начали они с того, что после неудавшегося январского бунта и ареста высокопоставленных лиц, назначенных, в свое время, Назарбаевым (включая "верхушку" комитета национальной безопасности), парламент принял поправки в конституционные законы, лишившие первого президента привилегии пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана; согласовывать с ним вопросы внешней и внутренней политики. Руководство правящей партии "Нур Отан" перешло к Токаеву, равно как и председательство Совбезом. В новый политсовет партии не ввели и старшую дочь Нурсултана Абишевича - Даригу.



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Теперь уже бывший первый заместитель "Нур Отан" Бауыржан Байбек объявил о своем уходе с должности, оформив его весьма "пристойно" на своей странице в Facebook. Дескать, перед партией сейчас поставлены совершенно новые задачи, "требующие свежих подходов и взглядов". То есть из правящей партии, не говоря уже о других структурах, "ушли" персону, приближенную к Назарбаеву в течение 20 лет: помимо зампреда "Нур Отан", он занимал и другие ответственные посты.



Теперь у Назарбаева остались лишь крохи от былого политического величия, да и те - формальные: членство в Конституционном совете и право выступать в правительстве и парламенте. Его политической команды, на официальном властном уровне, уже, можно сказать, не существует. Ну и, как водится, под политические "похороны" в Казахстане, не являющемся в этом смысле исключением, подводят и "похороны" финансовые. Но к последним требуется гораздо более длительная подготовка, да и сам процесс не может завершиться экспроприацией (законной или незаконной) собственности в РК и за ее пределами одним росчерком пера: с деньгами расстаются гораздо тяжелее, чем даже с властью. Да еще эти деньги надо найти: на поверхности - лишь вершина финансового "айсберга".



Работа по его разрушению начата - своего рода ледокол запущен. Часть его деятельности освещается СМИ. Так, по данным Eurasianet.org, Токаев пообещал уничтожить контролирующие значительную часть казахстанской экономики сети, которыми окружил себя его предшественник и "бывший повелитель Нурсултан Назарбаев". И начал он с фонда национального благосостояния - холдинга "Самрук-Казына", играющего ключевую роль в распоряжении государственными активами: уволены два зятя Назарбаева, руководившие крупнейшими филиалами этой компании.



Но "разобраться с крупными частными компаниями, сохраняющими тесные связи с семьей Назарбаева, будет труднее", потому как их очень много, а их фигуранты - "большие люди". К примеру, большая часть крупнейшего в РК "Халык банка" - 56,4% акций, принадлежит компании, которую контролируют средняя дочь Назарбаева - Динара и ее муж Тимур Кулибаев (эта пара еще встретится нам ниже).



Отмечается, что в последние годы банк получал от государства огромную поддержку. В частности, в 2017 году правительство потратило $7,5 млрд для помощи "Халыку" в приобретении им крупнейшего конкурента - "Казкоммерцбанка". Как установил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), помощь поступила после того, как "Казкоммерцбанк" понес крупные убытки на нескольких займах инвестиционной компании, одним из основных акционеров которой был Сауат Мынбаев - глава гигантской государственной компанию "КазМунайГаз". До того (понятно, при Назарбаеве) он возглавлял несколько министерств. Также Мынбаев владеет строительной компанией KazStroyService Global. Утверждается, что он и зять Назарбаева имеют и другие общие деловые интересы. И что "даже за пределами круга ближайших родственников судьбы крупнейших частных сырьевых компаний Казахстана, как и компаний государственных, напрямую зависели от отношений их владельцев с Назарбаевым".



Фото с сайта www.kremlin.ru

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Тесные связи с ним имеют, как считается, три собственника гигантской горнодобывающей компании Eurasian Resources Group (ранее именовалась Eurasian Natural Resources Corporation, ENRC). Они заключили с бельгийскими следственными органами сделку, которая завершила расследование по делу о даче взяток за получение концессии на прокладку трубопровода. Пришлось заплатить штраф, но виновными они себя не признали. Бывший премьер-министр Акежан Кажегельдин назвал их подставными лицами Назарбаева. Расследование продолжил Британский отдел по борьбе с крупным мошенничеством.



Перечень коррупционных сделок лиц, находящихся под покровительством Нурсултана Абишевича, можно продолжать, но он займет слишком много места. Поэтому остановим внимание на тех компаниях, в которых прямо, а не через подставных лиц, фигурируют члены семьи Елбасы, и на деятельности "Банка развития Казахстана" (БРК), который, по словам Токаева, превратился в личный банк для избранного круга лиц. Президент распорядился реформировать это "заведение", и для начала уволили председателя правления банка Абая Саркулова.



Как сообщает Orda.кz со ссылкой на Forbes Kazakhstan, в Астане в 2017 году открылся отель St. Regis Astana, который строился по заказу ТОО Turion Investment Group. Одним из трех акционеров компании является "дочка" ТОО "Кипрос", принадлежащая - опять же - Тимуру и Динаре Кулибаевым. Кредит был получен от БРК.



Далее. Тот же банк выдал кредит в 37 млрд тенге двум заемщикам АО "Казахтелеком" (Заемщик-1) и ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (Заемщик-2, оператор проекта) для внедрения сети высокоскоростного интернета 4G на территории страны. Акции АО "Казахтелеком" принадлежат трем компаниям. Хозяин одной из них - зарегистрированной в Люксембурге SKYLINE INVESTMENT COMPANY S.A., - племянник первого президента Кайрат Сатыбалдыулы. Ну и так далее.



Заметим, что дочерей у Назарбаева - три, и все "при делах", некоторым из которых положен конец. В частности, Национальная железнодорожная компания РК - АО "НК Қазақстан темір жолы" - досрочно расторгла контракт о закупке услуг по организации оформления и продажи электронных проездных документов на пассажирские поезда с компанией младшей дочери Елбасы - Алии. Как утверждается, она имела хороший "навар" с каждого проданного билета. Теперь компания будет самостоятельно предоставлять соответствующие услуги.



Фото с сайта akorda.kz

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И на этом точка не поставлена. Как пишут различные СМИ, вместо зятя Елбасы Кулибаева в совет директоров "Газпрома" выдвинута кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Кулибаев в совете числится с 2011 года. В Казахстане ему, кстати, пришлось уйти с поста главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен".



Заметим, что одновременно "охота" на членов семьи Назарбаева и его ближайшее окружение запущена и в Великобритании. Вот лишь несколько эпизодов из заявления депутата парламента Великобритании Маргарет Хэдж на дебатах по поводу январских событий в Казахстане. Законодатель призвала свою страну к введению антикоррупционных санкций в отношении членов семьи Назарбаева и его ближайшего окружения, "предположительно причастных к конфискации активов и взяточничеству". Список длинный. По словам дамы, "каждая история шокирует".



Начала она с уже упомянутой выше супружеской четы Кулибаевых и одного из их "соратников". По словам британского депутата, "Кулибаев злоупотреблял своим положением, чтобы накопить огромное состояние. В 2020 году Financial Times рассказала, что он "использовал секретную схему, чтобы забирать себе прибыль от крупных государственных трубопроводных контрактов. В других странах в отношении него были начаты расследования по подозрению в отмывании денег и получении взяток. Его состояние, по данным Forbes, составляет $2,9 млрд, а здесь, в Великобритании, он владеет недвижимостью на сумму не менее 60 млн фунтов стерлингов".



Что касается старшей дочери Дариги и ее мужа Кайрата Шарипбаева. "Ее империя, оцениваемая Forbes в $595 млн, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов. В отношении трех объектов недвижимости, которые принадлежат ей в Лондоне, был выдан ордер на арест имущества неясного происхождения. Но следователи Source Material утверждают, что Назарбаева могла ввести в заблуждение Высокий суд Великобритании. Между тем Шарипбаев якобы является одним из тех, кто мошенническим путем получил $334 млн в казахстанском Bank RBK, который называют "банком семьи Назарбаевых", отметила депутат.



Добрались и до внука Елбасы, сына Дариги - Нурали Алиева: "В возрасте 21 года … был назначен заместителем председателя частного казахстанского банка, названного в честь деда - „Нурбанк", а в 22 года он стал председателем правления. Судебные документы Великобритании показывают, что в 2008 году он получил кредит в размере $65 млн от банка через компанию, которая затем взяла еще один кредит. По словам юристов, Нурали часть этих средств использовал для покупки дома на Бишопс-авеню стоимостью 39,5 млн фунтов стерлингов".



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Есть у Нурсултана Абишевича и брат - Болат, "очень богатый человек. В 2008 году он купил квартиру в ультраэксклюзивном отеле Plaza на Манхэттене за 20 млн фунтов стерлингов. Его обвиняют в причастности к вооруженным группировкам, которые участвовали в организации январских беспорядков".



Продолжать не имеет смысла - речь идет о многих миллиардах "грязных" денег. Как резюмировала британский парламентарий, "Наложение санкций на эту коррумпированную элиту само по себе не искоренит порочную практику и не приведет к радикальным демократическим преобразованиям в Казахстане, но продемонстрирует, что мы намерены соблюдать свои обязательства по борьбе с грязными деньгами и коррупцией". По ее словам, репутация Лондона и британского сектора финансовых услуг "уже запятнана", поскольку страна "рассматривается как убежище для грязных денег". Их владельцев она назвала "преступными клептократами из Казахстана".



Словом, за семью, как считалось, непотопляемого Назарбаева, взялись с нескольких сторон - вряд ли только в самом Казахстане и в определенных лондонских кругах: топить потерпевшего поражение теперь будут многие, в том числе и те, кто прежде имел с ним непосредственные деловые связи - по принципу "сдал - отмазался".



Но такой принцип коррупцию не искореняет и а уж тем более не способствует укреплению власти. Напротив, он имеет большие шансы на ее расшатывание и реваншистские настроения, которые владельцы несметных богатств в казахских "элитах" непременно захотят реализовать - хоть из подполья, из-за решетки или из эмиграции. И тогда Токаеву вряд ли подфартит так же, как это случилось в январе.



Извечный вопрос - "Что делать?" - в данном случае имеет ответ: все зависит от того, какую именно модель страны желает построить Токаев с учетом того, что казахские реалии - восточные, и велика вероятность формирования новых элит, мало чем отличающихся от назарбаевских. Второй аспект: отдает ли он себе отчет в том, что победить коррупцию в стране в целом, а не отдельно взятого клана (кланов), если такая задача вообще стоит, можно только с командой со стерильными руками и недюжинными аналитическими способностями, подкрепленными железной политической волей и способностью ставить непробиваемый кордон внешнему вмешательству во внутренние дела страны. Наличествуют ли все эти "инструменты" в сегодняшнем Казахстане?



Словом, просто снятие с должностей людей Назарбаева и раскулачивание его семьи, пусть даже с формальным закреплением за ним остатков былого величия и реальных полегчавших в весе денег, вопроса строительства современного государства, а не восточной клептократии, не решит. Есть ли сомнения на этот счет?



Ирина Джорбенадзе

8.02.22 Источник - rosbalt.ru

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