 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.02.2022
15:04  Китай: великий разворот внутрь себя, - В.Кашин
14:58  П.Густерин: Памяти американского альпиниста Дэвида Робертса, напомнившего западному читателю о природном мужестве русских поморов
14:55  Стадия гнева: промежуточные итоги украинского кризиса, - Т.Бордачев
14:52  Алматы. Среди погибших в январе опознан замкомандира 35 ДШБ подполковник С.Хаиров
14:50  "Они попросили"... Роспосол Кабулов объясняет зачем ему в Москве дипломаты от талибов
14:45  Пусть Украина гордо догнивает, - М.Валиева
14:32  США обещают Токаеву слить счета Елбасы и елбасят

14:23  Нацпаты, популисты, перебежчики из "Нур-Отана" и прохиндеи создали в Казахстане новую парламентскую группу - прообраз партии
14:04  Сына президента США Хантера Байдена обвинили в криминальной связи с арестованным казгосзаговорщиком Масимовым
13:09  Сладки ли остатки: что оставят Назарбаеву и его семье, - И.Джорбенадзе
12:15  Иранский горнолыжник и знаменосец Шемшаки попался на допинге на Олимпиаде в Пекине
06:50  Как распродают Украину туркам , - Святослав Князев
06:38  Младший жуз казахов – какие роды входили, известные выходцы
06:16  В Москву со своим Казахстаном. Прилетел Токаев к Путину, - "Къ"
03:41  Казахстан – недовольные распробовали вкус бунта. Время стабильности завершилось? - А.Уваров
02:46  Жириновский подключен к ИВЛ в ЦКБ. Поражено ковидом 75% легких
02:40  Второй китайский урок для России. Экономия на развитии создает дополнительные риски для РФ, - "НГ"
02:37  Китай поддержал претензии Аргентины на Фолкленды. У Пекина накопилось множество обид на Лондон, - В.Скосырев
01:56  Великий антипиратский континентальный пакт. О новом евразийском сухопутном логистическом мире, - Е.Фатеев
01:10  Ракова опухоль. Академия госслужбы России погрязла в скандалах
00:46  KEGOC – попытка номер два. С чем может выйти на IPO основной энерго-оператор Казахстана
00:24  На подачки не согласны. Почему в Казахстане продолжаются протесты? - С.Кожемякин
00:01  РосАтомАфер. Зачем Россия на свои деньги строит АЭС в нищебродском Бангладеш?
00:00  Казахстанский завод "Тыныс" начинает выпуск лицензионных автоматов Калашникова
Среда, 09.02.2022
21:50  Умер ташкентский блогер, основатель веб-сообщества "Доброе дело" Станислав Мошковский
13:45  Власти Алматы скрывают информацию о владельцах рынков мегаполиса
13:42  Есть ли в Кыргызстане оппозиция? - Д.Подольская
13:41  Как в Павлодарской области чиновники угробили уникальный кардио-центр
13:39  "Интелекта не хватает". КазСиловики дали объявление о наборе сотрудников с высоким IQ c ошибками
13:29  Четыре сценария войны на Украине: что будет, если Киев нападет на Донбасс, - Виктор Баранец
13:27  США будут дружить только с капитулировавшей Россией - National Interest
13:10  Е.Бабакумаров (еще один земляк Токаева) возглавил "Службу центральных коммуникаций" при Казпрезиденте
12:39  Узбекистан взял на паузу признание нового Талибского правительства Афганистана, - разъяснил МИД Камилов
11:23  "Извинения учителей" в Мархамате. Узб-хокимы изощряются в издевательствах над подданными
10:55  Между Афганистаном и Пакистаном разгорается пограничный конфликт. Из-за "линии Дюранда", - С.Тарасов
10:00  Российским фигуристам не отдают их медали, снова обвиняют в допинге?
09:28  КазГенпрокуратура отказалась озвучить имена погибших январских "террористов"
09:24  Россия амнистировала 120 тыс таджикских трудовых мигрантов
09:18  КазНацфонд "Даму" возглавил недавно уволенный из вице-премьеров бездельник Султанов
08:58  Демографические "ножницы": высокая аульная рождаемость создает новые проблемы для Казахстана?
08:47  КазГенпрокуратура объяснила эксгумацию тел погибших в беспорядках
08:35  Узбекского сельского блогера Бобониезова приговорили к трем годам тюрьмы "за оскорбление президентов"
07:06  Ночью каз-протестующие вновь осадили Актаусский облакимат. В авангарде - голодные и злые бабы
02:06  Друзья Байдена и турецкий след: Раскрыты связи силовиков, пытавшихся устроить переворот в Казахстане, - "КП"
02:04  Си + Пу = Торжество доброй воли, - Ю.Тавровский
02:02  С Эрдогана слетели шаровары - ему стало не до Зангезурского коридора, - М.Магид
02:01  За ярлыком? Токаев летит в Москву
01:57  Таджикистан и правительство Талибан: от непризнания до экспорта электроэнергии
01:51  Восстание Канады - веселое и задорное, - В.Прохватилов
01:49  Сделать Китай: что демонстрирует поездка Энтони Блинкена в АТР, - Н.Портякова
01:41  Зачем Токаев возглавил абсолютно коррумпированную партию "Нур Отан", - экс-премьер А.Кажегельдин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Сына президента США Хантера Байдена обвинили в криминальной связи с арестованным казгосзаговорщиком Масимовым
14:04 10.02.2022

Сына президента США обвинили в криминальной связи с Масимовым – СМИ
Тимур НИТАЛИЕВ

Сына американского президента Джо БАЙДЕНА обвинили в криминальной связи с арестованным по подозрению в государственной измене Каримом МАСИМОВЫМ. Иностранная пресса пишет, что Хантер БАЙДЕН пытался заработать на нефтяной сделке в Казахстане миллионы долларов, сообщает "Экспресс К".
В частности, эксклюзивной информацией и доказательствами с миром поделилось британское издание Daily Mail.

"Хантер БАЙДЕН пытался стать посредником в нефтяной сделке на 120 миллионов долларов между китайской энергетической компанией, находящейся под санкциями США, и бывшим премьер-министром Казахстана, которого обвиняют в государственной измене в надежде нажить состояние, свидетельствуют электронные письма с ноутбуков", - говорится в описании материала.

В распоряжении издания имеются электронные письма, которые, по утверждению редакции, доказывают связь БАЙДЕНА с арестованным экс-главой КНБ РК Каримом МАСИМОВЫМ, - там и документы по сделке, и переписки ее участников, и их совместные фото.

Если быть точнее, то Хантер БАЙДЕН пытался заработать на посредничестве в сделке, которую собирались заключить Государственная китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) и правительство Казахстана.

К слову, теперь CNOOC находится под санкциями США, пишет издание.

"Сын президента ездил в Пекин и Казахстан в 2014 и 2015 годах, чтобы выступать посредником в сделке от имени украинской газовой компании Burisma в качестве члена совета директоров. Электронные письма показывают, что их план состоял в том, чтобы правительство Казахстана предоставило CNOOC права на бурение, а буровые установки и скважины находились в ведении Burisma. Из электронных писем Хантера неясно, заключили ли они какую-либо сделку", - пишет издание.

Источник - exk.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1644491040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 февраля 2022 года №24-р
- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Постянварский Казахстан: контуры возможных реформ
- Демографические "ножницы": высокая рождаемость создает новые проблемы для государства?
- KEGOC – попытка номер два
- Недавние беспорядки в Казахстане вряд ли приведут к фундаментальным реформам
- МИД Казахстана и Human Rights Watch начали диалог по вопросам расследования событий "Трагического января"
- Эффект домино. Что связывает две трагедии – кордайскую и алматинскую?
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  