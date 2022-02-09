Сына президента США Хантера Байдена обвинили в криминальной связи с арестованным казгосзаговорщиком Масимовым

14:04 10.02.2022

Сына президента США обвинили в криминальной связи с Масимовым – СМИ

Тимур НИТАЛИЕВ



Сына американского президента Джо БАЙДЕНА обвинили в криминальной связи с арестованным по подозрению в государственной измене Каримом МАСИМОВЫМ. Иностранная пресса пишет, что Хантер БАЙДЕН пытался заработать на нефтяной сделке в Казахстане миллионы долларов, сообщает "Экспресс К".

В частности, эксклюзивной информацией и доказательствами с миром поделилось британское издание Daily Mail.



"Хантер БАЙДЕН пытался стать посредником в нефтяной сделке на 120 миллионов долларов между китайской энергетической компанией, находящейся под санкциями США, и бывшим премьер-министром Казахстана, которого обвиняют в государственной измене в надежде нажить состояние, свидетельствуют электронные письма с ноутбуков", - говорится в описании материала.



В распоряжении издания имеются электронные письма, которые, по утверждению редакции, доказывают связь БАЙДЕНА с арестованным экс-главой КНБ РК Каримом МАСИМОВЫМ, - там и документы по сделке, и переписки ее участников, и их совместные фото.



Если быть точнее, то Хантер БАЙДЕН пытался заработать на посредничестве в сделке, которую собирались заключить Государственная китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) и правительство Казахстана.



К слову, теперь CNOOC находится под санкциями США, пишет издание.



"Сын президента ездил в Пекин и Казахстан в 2014 и 2015 годах, чтобы выступать посредником в сделке от имени украинской газовой компании Burisma в качестве члена совета директоров. Электронные письма показывают, что их план состоял в том, чтобы правительство Казахстана предоставило CNOOC права на бурение, а буровые установки и скважины находились в ведении Burisma. Из электронных писем Хантера неясно, заключили ли они какую-либо сделку", - пишет издание.