 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нацпаты, популисты, перебежчики из "Нур-Отана" и прохиндеи создали в Казахстане новую парламентскую группу - прообраз партии
14:23 10.02.2022

В Мажилисе создали депутатскую группу "Жаңа Қазақстан"
Айдос Сарым, группа "Жаңа Қазақстан", Nur Otan Фото: Zakon.kz
Мажилисмены создали новую депутатскую группу "Жаңа Қазақстан", которая будет контролировать исполнение поручений президента. Об этом на пресс-конференции заявили депутаты от партии Nur Otan Айдос Сарым, Берик Дюсембинов и Наталья Дементьева, передает корреспондент Zakon.kz.
Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин указал на необходимость "повысить на новый уровень работу нижней палаты".

Мы официально говорим о создании новой депутатской группы "Жаңа Қазақстан". Эта депутатская группа будет своевременно поднимать актуальные вопросы и тесно работать с правительством.
Едил Жанбыршин
Мажилисмен Айдос Сарым заявил об открытости группы для всех, в том числе депутатов Сената, общественности и НПО.

Nur Otan нужно трансформировать, это огромная партия, в которой есть филиалы до аулов. Это огромная сила и, если придать ей новую динамику, если привести новых людей, и то, о чем говорит (президент РК Касым-Жомарт. – Прим. ред.) Токаев, отделить ее от госаппарата, сделать так, чтобы она не подменяла собой госаппарат, это уже будет большая работа и на самом деле будет другая партия.
Айдос Сарым
В состав группы "Жаңа Қазақстан" к этому часу вошел 31 депутат нижней палаты Парламента РК: Абаканов Е.Н., Абасов К.Б., Адамбаев С.Ж., Адамбеков Т.С., Әбдіғалиұлы Б., Әміреев Ғ.М., Әшімжанов Ж.С., Бейсенбаев Е.С., Бижанова Г.Қ., Дементьева Н.Г., Дүйсенбинов Б.С., Елеуов Ғ.А., Еспаева Д.М., Жаңбыршин Е.Т., Имашева С.В., Кожахметов А.Т., Құлахметов Ғ.З., Құспан А.С., Мусабаев С.Б., Нақпаев С.Ж., Нұр Қ.І., Саиров Е.Б., Сарым А.А., Скакова А.А., Смаилов Е.В., Смирнова И.В., Сүлейменова Ж.Д., Сүлейменова З.Б., Ташқараев Ғ.Ә., Тұрғанов Д.Н., Хамедов А.М.

Источник - Zakon.kz
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