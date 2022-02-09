США обещают Токаеву слить счета Елбасы и елбасят

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14:32 10.02.2022
Информация о счетах казахстанцев в США теперь будет известна госорганам РК
Эльдар НУРУЛЛИН
Передачу информации предусматривает соглашение между США и Казахстаном о совершенствовании международной налоговой дисциплины. Сегодня его приняли депутаты Сената, передает "Экспресс К".
Время платить по счетам
Как сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Тимур ЖАКСЫЛЫКОВ, теперь Казахстан сможет получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, имеющих счета в США. Для нашей страны это станет дополнительным инструментом сбора и администрирования налогов. Кроме того, ратификация данного соглашения напрямую коррелируется с поручением Главы государства о предотвращении незаконного вывода капитала за рубеж.
- США являются весьма популярным направлением для денежных переводов казахстанских физических и юридических лиц. Среди них могут быть средства, по которым не были уплачены налоги. Реализация данного соглашения позволит такие схемы пресечь, - отметил ЖАКСЫЛЫКОВ. - Передаваемая в рамках соглашения информация будет предметом постоянного мониторинга и тщательного анализа.
Ранее ЭК писал о том, что Президент поручил возвратить в Казахстан незаконно выведенные средства и активы.