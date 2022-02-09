 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пусть Украина гордо догнивает, - М.Валиева
14:45 10.02.2022

Пусть Украина гордо догнивает…
Киевский режим самостоятельно развалит "незалежную", если позволить ей и дальше прозябать в нищете и дрязгах

Марта Валиева

Похоже, политики небольших европейских государств начали что-то подозревать. К примеру, депутат Европарламента Иван Давид из Чехии в одном интервью пришел к неожиданному для его сограждан выводу, что РФ может атаковать "незалежную" только в случае неожиданного удара ВСУ по русскоязычному населению Луганской и Донецкой народных республик.

Более того, глубокомысленно заключил европарламентарий, воевать Россия не хочет.

По мнению европолитика, РФ довольно резко отреагировала законопроект Зеленского "О переходном периоде", который предписывал покарать жителей ДНР, ЛНР и Крыма. Желание защитить земляков европейский политик чешского происхождения считает вполне естественным. Более того, как отмечает пан Давид, заметная часть населения Донецкой и Луганской республик имеют российское гражданство. А те, кто сохранил украинский паспорт, считают себя или русскими, или украинцами, говорящими на русском, или украинцами и русскими одновременно.

В России вообще распространена эта двойная идентичность, в том числе среди представителей национальных меньшинств и малых народов, со знанием предмета заключает Иван Давид. Да и вообще силой подавлять бунтующие регионы, мягко говоря, нехорошо.

Можно добавить от себя, что с военной точки зрения за умиротворением разбушевавшихся киевских нацистов дело не станет, но сама идея воевать с братским (до сих пор) украинским народом у абсолютного большинства россиян просто не помещается в голове.

У европарламентария Давида есть идея насчет "ассиметричного российского ответа" Украине. Дескать, если отставной клоун Зеленский и его камарилья будут вести себя относительно смирно, не убивая население Крыма и Донбасса, а также не размещая натовские ракеты на подконтрольной территории, то стоит оставить их в покое. Как изящно, по западнославянски, выразился пан Давид, "хиреть и погрязать в долгах и скандалах". Дескать, у Российская Федерация может спокойно наблюдать, как "евромайданная" хунта сама себя съест. Благо, у самой большой страны в мире сил, природных богатств и здравого смысла на это хватит.

Действительно, с проницательным чехом трудно не согласится. Он совершенно правильно отмечает, что пытаться силой образумить одураченное население Украины, проникшегося бредовыми идеями нациста и неудачника Бандеры, довольно трудно. Объяснить что-то человеку, который свято чтит "подвиги" разгромленной дивизии СС "Галичина", практически невозможно. Гораздо лучше, если "свидомых" убедит в их неправоте собственный пустой холодильник.

Тем не менее, как можно добавить, расслабляется еще рано. Продуманная провокация на границе вполне сможет, образно выражаясь, разжечь пожар войны. Сегодня события развиваются быстро, отмечает европарламентарий, и на телефонные переговоры может попросту не остаться времени. А психопатов и фанатиков-нацистов среди вооруженных любителей сала и шаровар хватает.

Источник - СвободнаяПресса
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